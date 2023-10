Saako ehdokas näkyvyyttä, jos lupaa ostaa mainoksia? Päätoimittajien yhdistys kummeksuu Mika Aaltolan väitettä

Presidenttiehdokas Mika Aaltolan mukaan hänelle on luvattu enemmän näkyvyytä, jos hän ostaa enemmän ilmoituksia.

Presidenttiehdokas Mika Aaltola kertoo Journalisti-lehden haastattelussa, että hänelle on luvattu mediasta enemmän näkyvyyttä, jos hän ostaa enemmän mainostilaa.

– Mediat soittavat, onko meillä rahkeita mainostilan hankkimiseen. Aika selvästi tuodaan esille, että se tuo myös muuta näkyvyyttä lehdessä tai kanavalla. Tietysti epämääräisesti, mutta vihjaten, että tällainen koplaus on mahdollista, Aaltola sanoo Journalistissa.

Helsingin Sanomille Aaltola kertoo saamistaan yhteydenotoista näin:

– Puheluissa on todettu, että näkyvyys tuottaa näkyvyyttä. Jos tätä tulkitsee myönteisesti, se voi tarkoittaa mainosten tuottamaa näkyvyyttä. Sellaisen ymmärryksen olen kuitenkin saanut, että puheluiden perusteella voidaan tehdä tulkinta laajemmasta näkyvyyden saamisesta, jos ostaa mainoksia.

Aaltola ei paljasta artikkeleissa, mikä lehti tai kanava hänelle on tällaista koplausta tarjonnut. Siksi kysymys jää ilmaan.

Saako suomalaisesta mediasta ostaa journalismia ilmoitusten kyytipojaksi?

Päätoimittajien yhdistys PTY:n puheenjohtaja Jouni Kemppaisen mukaan väite on vakava.

– Minusta tuntuu, että tämä on Mika Aaltolalta jonkinlainen heitto. Mutta jos tällaista esittää, silloin on syytä varautua perustelemaan ja yksilöimään tämä asia. Niin vakava asia tällaisen arvion esittäminen on, Kemppainen sanoo.

Päätoimittajien yhdistys kertoo verkkosivuillaan puolustavansa sananvapautta, laadukasta journalismia ja vastuullisen median asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Luottamustehtävänsä ohessa Jouni Kemppanen toimii Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittajana.

Kemppaisen mukaan Aaltolan väite on poikkeuksellinen.

– En heti muista, että olisin vastaavaan väitteeseen törmännyt.

Jouni Kemppanen korostaa, että Aaltolan kuvaama toimintamalli olisi erikoinen – ja ennen kaikkea hyvien journalististen käytäntöjen vastainen.

Mikä siis on ilmoitusmarkkinoinnin ja toimitustyön välinen suhde suomalaisessa mediassa?

– Ilmoitusmyynnillä ja yleensä mediamyynnillä ei ole minkäänlaista vaikutusta siihen, millaisia sisältöjä toimitus käsittelee. Se on hyvä periaate, ja mielestäni suomalainen media myös toimii sen mukaan.

Klo 19.20 lisätty lainaus Helsingin Sanomien artikkelista.