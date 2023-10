VPS juhli railakkaasti pronssia SJK:n kotikentällä – uransa päättävä Sebastian Strandvall: ”Tämä on ollut ainutlaatuinen joukkue”

VPS:n pelaajat ja kannattajat pääsivät juhlimaan SJK:n kotikentällä melko harvinaista saavutusta. VPS:n edellisestä mitalista Veikkausliigassa on kulunut kymmenen vuotta.

Tänään joukkue sai pronssimitalit kaulaansa.

Avaa kuvien katselu VPS:n pelaajat juhlivat pitkään ottelun jälkeen yhdessä kannattajiensa kanssa. Kuva: Heidi Harju / Yle

Pronssi varmistui jo kaksi viikkoa sitten Vaasassa. VPS voitti tämäniltaisen ottelun SJK:ta vastaan kuitenkin 0–2.

Jalkapallouran tähän kauteen päättävä Sebastian Strandvall oli silminnähden liikuttunut ottelun jälkeen.

– Ei voisi paremmin uraansa lopettaa. Totta kai vielä kruunu haetaan europleijareista, kun metsästetään europaikkaa. Jos me se onnistutaan saamaan, tämä on tietysti täysi kymppi, Strandvall sanoo.

Myös VPS:n Steven Morrissey päätti jalkapallouransa tähän kauteen. Morrissey kiitti ottelun jälkeen kannattajia.

Strandvallilla tunteet nousevat pintaan pimenevässä illassa.

– Aivan upeaa on jakaa tämä mitali koko seurayhteisön kanssa. Tänne on tullut vaasalaisia sankoin joukoin, myös perhe ja ystävät ovat paikalla.

Avaa kuvien katselu Strandvall sanoo nauraen, että olisihan uransa voinut huonomminkin lopettaa. Kuva: Heidi Harju / Yle

VPS aloitti kauden heikosti, mutta kesän aikana joukkue sai onnistumisia, ja siitä alkoi voittojen putki. Strandvall sanoo, että yhtenäisyys teki joukkueesta voittamattoman.

Onnistumiset ruokkivat myös itseluottamusta.

– Me uskottiin ja luotettiin toisiimme. Pitää olla ylpeä siitä, että tämä joukkue on todellakin joukkue isolla j:llä. Meistä jokainen tulee varmasti muistamaan tämän kauden. Tämä on ollut ainutlaatuinen joukkue.

Avaa kuvien katselu VPS:n kannattajat polttivat soihtuja. Kuva: Heidi Harju / Yle

”Yhteisöllisyys lämmittää rajusti”

Vaasasta oli saapunut suuri joukko kannattajia juhlimaan pronssia joukkueen kanssa. Juhani Huhta on ollut VPS:n kannattaja 1960-luvulta saakka.

– Tällä vauhdilla, miten mitaleja on saatu, ei näihin voi ainakaan kyllästyä. Onhan tämä nyt hienoa, Huhta iloitsee.

Terho Piittari on uskonut joukkueen tekemiseen koko kauden.

– Joukkue on suorittanut vahvalla tasolla. Kun asiat tehdään oikein, se palkitaan.

Avaa kuvien katselu Juhani Huhta ja Tero Piittari sanovat, etteivät he ole koskaan kokeneet yhtä hienoa tunnelmaa kuin tällä kaudella. Kuva: Heidi Harju / Yle

Huhta myöntää, että alkukaudesta hän ei olisi uskonut VPS:n mitaliin. Joukkue kuitenkin hioutui yhteen ja se heijastui myös kannattajiin.

– Tämä yhteisöllisyys, mikä joukkueella on kannattajien kanssa, se lämmittää tällaista pitkäaikaista kannattajaa todella rajusti, Huhta sanoo.

Avaa kuvien katselu VPS juhli pronssia pitkään ottelun jälkeen kannattajien kanssa. Kuva: Niklas Joki / Yle

Myös Sebastian Strandvall kehuu VPS:n kannattajia. Hän on monesti miettinyt, ettei monella joukkueella ole yhtä hyviä kannattajia kuin heillä.

– Olen aina sanonut uusille jätkille, jotka tulevat joukkueeseen, että kannattajat eivät edes vaadi paljoa: aina ei tarvitse edes voittaa, mutta sen he vaativat, että me pelataan aina periksiantamattomasti ja yritetään loppuun saakka. Jos me se tehdään, he seisovat aina meidän takana.

Avaa kuvien katselu Vaasalaisille järjestetään torijuhla sunnuntaina. Kuva: Heidi Harju / Yle

Strandvall sanoo, että tänään joukkue juhlii. VPS:llä on ensimmäinen eurofinaaliottelu puolentoista viikon kuluttua.

– Alkuviikosta aletaan valmistautua kohti eurofinaalipelejä.

VPS:lle järjestetään Vaasassa torijuhlat sunnuntaina. Strandvall odottaa sitä innolla, sillä kymmenen vuotta sitten hän ei päässyt paikalle.

– Kun viimeksi saatiin mitali ja pidettiin torijuhlat, olin itse maajoukkueen kanssa San Diegossa. Nyt odotan tosi innoissani, että pääsen näihin juhliin.