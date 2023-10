Israel tuhosi uusimmilla iskuillaan johtopaikkoja ja asevarastoja – valmistautuu maahyökkäykseen, sanoo sotilasasiantuntija

Israelin uusimmat iskut Gazassa ja Syyriassa ovat osa valmistautumista maahyökkäyksen alkamiseen, sanoo sotataidon laitoksen pääopettaja, everstiluutnantti Jarmo Mattila Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Israel kertoi lauantaina kiihdyttävänsä iskujaan lisätäkseen painetta Hamasia kohtaan ennen sodan seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Israelin ilmavoimat iski voimalla Damaskoksen ja Aleppon lentokentille Syyriassa.

Pohjois-Gazassa Israel on tuhonnut korkeita taloja, joita Gazaa hallinnoiva Hamas-terroristijärjestö voisi käyttää tarkkailu- ja tarkka-ampujatehtäviin.

Aamuyöllä Israel teki ilmaiskun myös Länsirannan Jeninissä sijaitsevaan moskeijaan, jossa Israelin mukaan valmisteltiin terrori-iskuja.

Israel pyrkii tuhoamaan Hamasille tärkeitä kohteita ennen hyökkäyksen aloittamista, Mattila sanoo.

– Tuhotaan esimerkiksi johtamis- ja komentopaikkoja, asevarastoja ja laukaisualustoja pois, jotta Hamas ei niillä pääse vaikuttamaan hyökkääviin joukkoihin. Samalla vaikeutetaan Hamasin johtamista.

Lentokenttäiskuilla Israel voi pyrkiä häiritsemään iranilaisia asetoimituksia, jotka mahdollisesti kulkevat Syyrian kautta kapinallisryhmille, arvioi Mattila. Kun lentokenttien käyttö estetään, kaluston tai aseiden kuljetukset niiden kautta pysähtyvät. Israel on tehnyt ilmaiskuja Syyriaan usein aikaisemminkin.

Avaa kuvien katselu Kuva: Miia Anttila / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Maahyökkäystä odotetaan

Israel on ilmoittanut suunnittelevansa laajaa hyökkäystä Gazaan maalta, mereltä ja ilmasta tavoitteenaan Hamasin sotilaallisen toimintakyvyn tuhoaminen. Mattilan mukaan Israelilla alkaa olla todennäköisesti valmius maahyökkäyksen alkamiseen, mutta jatkoa on silti vaikea arvioida.

– Tässä on myös poliittinen ja diplomaattinen puoli. Hamasilla on edelleen panttivangit, ja se painaa vaakakupissa myös Israelissa. Aivan silmittömästi ei voi hyökätä.

Gazan lisäksi tilanne Israelin Libanonin-vastaisella rajalla on kiristynyt. Libanonin eteläosaa hallitseva, Hamasia tukeva Hizbollah-äärijärjestö on kertonut olevansa valmis liittymään Hamasin rinnalle Israelia vastaan. Rajalla on käyty tulitaistelua Hamasin hyökkäyksen jälkeen, ja Israel on evakuoinut kansalaisiaan pohjoisrajalta.

– Maahyökkäystä suunnitellessaan Israel joutuu ottamaan huomioon Libanonin rajan tilanteen, ja varmasti valtaosa Israelin perustamista joukoista viedään nimenomaan sinne varautumaan pohjoisen uhkaan, Mattila sanoo.

Väkivaltaisuudet Gazassa leimahtivat lokakuun alussa, kun palestiinalainen terroristijärjestö Hamas teki yllättäen laajan hyökkäyksen Israeliin. Yle seuraa Gazan sodan tapahtumia tässä päivittyvässä jutussa.