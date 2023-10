Arkeologi lähti etsimään hautaa vanhan lehtikirjoituksen innoittamana ja löysi 5 000 vuotta vanhoja luurankoja

Skotlannin Orkneynsaarelta on tehty neuliittisen kivikauden aikanen hautalöytö.

Orkneynsaarilta Skotlannista on kaivettu esiin hautarakennelma, jonka arvioidaan noin 5 000 vuotta vanhaksi. Neoliittisen kivikauden rakennelman raunioista löydettiin 14 ihmisen luurangot. Haudattujen joukossa on niin miehiä, naisia kuin lapsiakin. Kaksi luuragoista oli asetettu ikään kuin ne syleilisivät. Asiasta uutisoi The Guardian -lehti.

Kaivauksia johtanut Skotlannin kansallismuseon vanhempi kuraattori Hugo Anderson-Whymark kertoo Orkneyn olevan poikkeuksellisen rikas alue arkeologisesti, mutta silti löytö yllätti.

– Emme koskaan odottaneet löytävämme tämän kokoista hautaa näin pienimuotoisessa kaivauksessa. On uskomatonta ajatella, että tämä aikanaan vaikuttava monumentti oli melkein kadota ilman dokumentointia.

Hauta on läpimitaltaan yli 15 metriä. Löytö tehtiin Holmissa kolme viikkoa kestäneillä kaivauksilla Keski-Lancashiren yliopiston opiskelijoiden ja paikallisten vapaaehtoisten avustuksella.

Paikka oli tähän asti jäänyt huomiotta, sillä se tuhoutui suurilta osin 1700- tai 1800-luvulla, kun sen kiviä käytettiin toisen rakennuksen materiaalina. Osa haudasta kaivettiin esiin vuonna 1896, mutta silloin sen merkitystä tai ikää ei vielä ymmärretty. Löydöstä jäi tuolloin jälkeen vain lyhyt maininta paikallislehteen. Tämän kirjoituksen luettuaan Anderson-Whymark innostui etsimään hautarakennelmaa.

– Emme löytäneet pelkästään hautaa vaan myös alkuperäisessä paikassa olleet luurangot – kirsikka kakun päällä, hän kertoi The Guardianille.

Rakennelmaa hän kuvaa insinöörityön saavutukseksi ja pitää mahdollisena, että sinne on haudattu ihmisiä eri aikoina.

Avaa kuvien katselu Aiemmin Orkneynsaarilta on löydetty myöhäiskivikautinen Skara Braen kylä. Kuva: Ian Patrick / AOP

Avaa kuvien katselu Kuvituskuvassa Modenan rakastavaisina tunnetut luurangot. Myös Orkneynsaaren tuoreen hautalöydön luurankojen joukossa oli syleilevä pari. Kuva: Paolo Terzi, Archivio fotografico Museo Civico di Modena

Hautarakennelma sekä luurangot tulevat Vicki Cummingsin mukaan kertomaan lisätietoja saaren asukkaiden kaikista elämän osa-alueista. Cummings toimii neoliittisen arkeologian professorina Cardiffin yliopistossa. Hän johti kaivauksia yhdessä Anderson-Whymarkin kanssa.

Hauta on peräisin noin 3000-luvulta ennen ajanlaskumme alkua, jolloin paikalliset yhteisöt Orkneyssa olivat harjoittaneet maataloutta jo vuosisatoja. He keskittyivät karjanhoitoon. Edelleenkin peltoja käytetään samoihin tarkoituksiin.

Jo aiemmin arkeologian professori Colin Richards on muistuttanut, että neoliittisen kauden löytöjä on mahdollista tehdä juuri Orkneystä. Saarilta on löydetty muun muassa myöhäiskivikauden seremoniallisina pidettyjä rakennelmia mutta myös viikinkiajan jäänteitä.

Suomessa löydöstä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.