Ampumaurheilussa iso myrsky: Suomalaiset haluavat itsevaltaisen venäläispomon ulos, vastasi jyrkällä uhkauksella – ”Siinäpähän uhkailee”

Suomen ampumaurheiluliitto on työskennellyt lujasti, jotta Euroopan ampumaurheiluliiton johdon luottamuksesta äänestettäisiin. Liittoa johtaa venäläis-saksalainen Alexander Ratner.

Suomen ampumaurheiluliitto (SAL) lähetti lauantai-iltana poikkeuksellisen kipakan tiedotteen Euroopan ampumaurheiluliiton yleiskokouksen jälkimainingeista. Euroopan ampumaurheiluliitto (ESC) oli kokoustanut Azerbaidžanin Bakussa.

SAL tiesi jo etukäteen odottaa ”myrskyisää” tapahtumaa. Syy on tiivistäen siinä, että Suomi oli vaatinut pitkään kokouksen esityslistalle äänestystä puheenjohtajan ja koko hallituksen luottamuksesta.

Alexander Ratner valittiin ESC:n puheenjohtajaksi syksyllä 2021. Ratner on venäläinen, jolla on myös Saksan kansalaisuus.

Suomi ja monet muut Euroopan maat ovat olleet närkästyneitä Ratnerin toiminnasta. Tämä muun muassa kannatti viime vuonna Kansainvälisen ampumaurheiluliiton ISSF:n puheenjohtajaksi venäläisoligarkki Vladimir Lisiniä.

Forbesin mukaan Lisin oli viime vuonna Venäjän rikkain ihminen. Terästeollisuudella rikastuneen oligarkin Novolipetsk Steel on yksi Venäjän suurimmista teräsyhtiöistä, ja sen on kerrottu toimittaneen terästä Venäjän sotatarpeisiin Ukrainassa.

ISSF:n puheenjohtajavaalin voitti lopulta italialainen Luciano Rossi. Sen jälkeen Lisin ja aiemmin ISSF:n pääsihteerinä toiminut Ratner lähtivät kokouksesta ovet paukkuen.

Tämän jälkeen ISSF:n uusi johto ei esimerkiksi päässyt pitkään aikaan käsiksi ISSF:n sosiaalisen median kanaviin, koska ne olivat yhä Ratnerin ja Lisinin hallussa.

Suomen ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Vesa Nissinen arvosteli Iltalehdessä kovin sanoin Ratnerin ja Lisinin tekemiä virheitä ja johtamistapoja.

– Niin kauan kuin venäläisiä on ollut ampumaliittojen johdossa, he ovat tehneet päätöksiä yksinvaltaisesti. Näin ovat toimineet niin Lisin kuin Ratner. He eivät noudata demokraattisia periaatteita vaan vetelevät hihasta kaikennäköisiä hommia. Niillä ei viedä urheilua eteenpäin, Nissinen latasi IL:lle.

Yle Urheilu tavoitti Bakusta SAL:n toiminnanjohtajan Anne Laurilan. Hän sanoo, ettei Suomen ajamassa luottamusäänestyksessä ole kyse niinkään yksittäisistä tapahtumista, vaan siitä, että ESC ei toimi kuten järjestössä pitäisi.

– Suomalaisilla hyvän hallinnon käsitys on hieman erilainen. Nykyinen johtaminen ei ole sitä noudatellut. Nykyinen hallitus tuntuu hyvin pitkälti menevän Ratnerin tahdon mukaan. Se ei toimi demokraattisen periaatteen mukaisesti.

Avaa kuvien katselu Euroopan ja Kansainvälisen ampumaurheiluliiton johdossa on kuohunut. Kuva: Getty Images

Vastauksena uhkaus oikeustoimista

Olympiaurheiluun keskittyvä Inside the Games uutisoi jo elokuussa, että Suomen ampumaurheiluliitto ajaa Euroopan ampumaurheiluliiton johdon luottamusäänestystä. Sivusto kertoi, että SAL:n kirjeessä vaadittiin ”salaista sähköistä äänestystä” ESC:n nykyjohdon vapauttamiseksi.

Suomi oli lähettänyt ESC:n jäsenille kirjeen, jossa kerrottiin Ratnerin tekemistä rikkeistä. Ratner oli muun muassa käyttänyt ESC:n nettisivuja ja sosiaalista mediaa ajaakseen Lisiniä ISSF:n johtoon. Tämä oli Suomen mukaan vastoin kaikkia pelisääntöjä.

Laurilan mukaan Suomi lähetti sääntöjenmukaisesti jo kuukausia etukäteen pyynnön, että luottamusäänestys nostettaisiin kokouksen asialistalle. Tässä vaiheessa Suomi oli kerännyt enemmistön ESC:n jäsenmaista pyyntönsä taakse, vaikka Laurilan mukaan yhdenkin jäsenmaan tahdon pitäisi riittää.

Saksalainen lakitoimisto vastasi Ratnerin puolesta lähettämällä kirjeen Suomen ampumaurheiluliitolle. Ratnerin mukaan Suomen ehdotus luottamusäänestyksestä perustuu virhellisiin tietoihin. Kirjeessä Suomen liittoa uhattiin oikeustoimilla, mikäli Suomi ei vetäydy vaatimuksistaan.

Laurila sanoo, että tämä uhka ei ole poistunut mihinkään. Suomi oli perustellut kirjeessään, miksi se haluaa äänestää Ratnerin luottamuksesta. Tämän perusteella Ratner kokee, että Suomi on yrittänyt pilata hänen kunniansa ja maineensa.

– Hänen saksalainen juristinsa on laittanut meille pitkän kirjelmän, jossa he perustelevat, miten voisivat haastaa meidät Saksassa ja Sveitsissä oikeuteen. Niin kauan kuin meillä ei ole paperia, että asia lähtee oikeasti oikeuteen, emme ole hirveästi reagoineet. Siinäpähän uhkailee, Laurila toteaa.

– Olemme tiedottaneet asiasta myös Suomen olympiakomiteaa. He ovat tietoisia asioista, ja toivottavasti saamme vähintään henkistä tukea sieltä, hän jatkaa.

Avaa kuvien katselu Suomen liitto on ollut etunenässä hakemassa muutosta ESC:n johtamistapoihin. Kuva: Getty Images

ESC:n johto järkähtämätön

Joka tapauksessa ESC:n johto ilmoitti, ettei se aio ottaa Suomen ehdotusta luottamusäänestyksestä yleiskokouksen asialistalle.

Suomi ei ole uhkauksista hätkähtänyt. SAL lähetti aiemmin avunpyynnön Urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen (CAS), jotta asia saataisiin yleiskoukouksen listalle.

– Korostamme, että taistelemme myös suuremman syyn takia eli lakien ja demokratian periaatteiden kunnioittamisen puolesta. Muistakaa: kaikki valta ESC:ssä kuuluu yleiskokoukselle – eli meille. Puheenjohtajisto on valittu noudattamaan tahtoamme eikä päinvastoin, SAL:n tiedotteessa todettiin.

CAS kuitenkin hylkäsi Suomen avunpyynnön aikataulusyistä. CAS vastasi, ettei se pysty näin nopealla aikataululla vaikuttamaan kokouksen kulkuun.

Joten kun kokous sitten lauantaina alkoi, ei luottamusäänestys ollut listalla.

Päivää ennen yleiskokousta Ratner oli lähettänyt jäsenliitoille kirjeen, jossa hän totesi ”olevan ilmeistä, että minua ja koko hallitusta vastaan esitetyistä syytteistä puuttuvat meriitit ja substanssi”.

Lisäksi Ratner ilmoitti, että ”vastaiskuna henkilökohtaisesti minuun suunnatuille hyökkäyksille olen aloittanut ja aion jatkaa tarvittavien askelten ottamista puolustaakseni kunniaani ja mainettani”.

Suomen ampumaurheiluliiton johto on ilmoittanut, että se ei luovuta, vaan jatkotoimenpiteitä on odotettavissa. Tiedotteessaan SAL kertoi, että yksi seuraavista askelista voisi olla ylimääräisen kokouksen vaatiminen. ESC:n sääntöjen mukaan ylimääräinen kokous pitää järjestää, jos enemmistö sellaista vaatii.

Suomessa EM-kisat

Bakun yleiskokous päätti myöntää vuoden 2027 kiväärin, pistoolin, liikkuvan maalin ja haulikon EM-kilpailut Suomeen. Päätös on ehdollinen – kisojen pitopaikaksi esitetyn Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen edellytetään olevan valmiina vuonna 2025. Keskuksen pitäisi kuitenkin valmistua jo vuonna 2024, koska siellä järjestetään kivääripracticalin MM-kilpailut.

Muista arvokisoista haulikon EM-kilpailut 2026 myönnettiin Kreikkaan ja vuoden 2027 ilma-aseiden EM-kisat Viroon. Vuoden 2026 ilma-aseiden EM-kisoista ei päätetty kokouksessa, sillä Latvia veti oman hakemuksensa pois.