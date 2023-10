Someen on jaettu jo luistelukuvia, mutta asiantuntija pysyisi vielä kaukana ohuilta jäiltä: ”Odottaisin ainakin marraskuulle”

Ensimmäisiä jääkerroksia on alkanut muodostua jo osaan Suomen sisävesiä, mutta varmuudella kantavaa jäätä ei vielä monessa paikkaa ole. Näin arvioi Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio.

– Jäille ei kannata vielä lähteä. Jos pakkaset jatkuvat nykyisellään, odottaisin ainakin marraskuulle, ennen kuin lähtisin kokeilemaan, Vainio sanoo.

Sunnuntaina pelastuslaitos ja poliisi tiedottivat tapauksista Kuusamossa ja Jyväskylässä, joissa ihminen oli pudonnut jäihin. Samassa yhteydessä myös viranomaiset varoittivat, että jäät ovat vielä erittäin heikkoja.

Viranomaisten lähteisiin perustuvan Vesi.fi-sivuston mukaan rantajäitä on alkanut muodostua Pohjois-Suomen vesistöihin. Sisävesien jäätilanteesta ei ole kuitenkaan vielä kertynyt virallista tietoa. Myös palvelun jäätilannekartalle on alkanut tulla käyttäjien jäähavaintoja, mutta Suomen ympäristökeskus ei tarkasta näitä tietoja eivätkä ne siksi ole luotettavia.

Aikuista kannattelee vasta paksumpi jää

Jääasiantuntija Vainion mukaan tässä vaiheessa vuotta on yleisesti ottaen liian aikaista mennä jäille. Yksikin pakkasyö riittää tekemään jäät matalaan ja tyyneen veteen, mutta vasta viiden senttimetrin teräsjääkerros jotakuinkin kannattelee aikuista ihmistä.

– Varminta olisi odottaa, että teräsjää lähenee kymmentä senttiä. Varmuudella kantavia jäitä voi olla nyt jossain Lapin erämaan matalikoissa, mutta ei juuri muualla, Vainio sanoo.

Paras tapa varmistua jään paksuudesta on tehdä jäähän reikä ja mitata jään paksuus. Jään kantavuutta on vaikea arvioida silmämääräisesti. Luonnonjäissä jään paksuus voi myös vaihdella merkittävästi virtauskohtien mukaan.

– Tavalliset ihmiset seuraavat jäätä lähinnä viikonloppuisin, kun ulkoillaan enemmän. Ulkoilija voi nähdä jäätä, mutta ei tiedä välttämättä mitään siitä, milloin se on syntynyt. Jos jää on paikallaan vielä seuraavanakin viikoloppuna, voi olla varmempi siitä, että se on ehtinyt kunnolla paksuuntua, Vainio sanoo.

Sosiaalisessa mediassa on jo julkaistu luistelukuvia. Ensijäät houkuttelevat Vainion mukaan etenkin retkiluistelijoita, koska nopeasti jäätynyt jää on tasaista. Kokeneet retkiluistelijat ovat Vainion mukaan kuitenkin aivan oma lukunsa.

– He harjoittelevat jäistä poistumista ja osaavat toimia vaaratilanteissa. Kokemattoman ei pidä lähteä jäille. Vaikka jää kannattelisikin yhdessä paikassa, luistelija voi kaatua ja tömähdettyään jäähän painuakin suoraan jäästä läpi.