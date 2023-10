Tampereella tehdään poikkeuksellinen esitys Taru sormusten herrasta – odotetaan kymmeniä tuhansia katsojia

Tampereen teatteri ja Tampere-talo tuottavat syksyllä 2024 yhteistyönä J.R.R. Tolkienin fantasiaklassikkoon perustuvan suurteoksen Taru sormusten herrasta. Kyseessä on kantaesitys, joka saa elokuussa maailman ensi-iltansa Tampere-talon näyttämöllä.

Teoksen ohjaa Tampereen Teatterin johtaja Mikko Kanninen ja näyttämölle sovittaa Kersti Juvan suomennoksen pohjalta dramaturgi ja käsikirjoittaja Sami Keski-Vähälä.

Seikkailun taustalla kuullaan uutta musiikkia. Tuomas Kantelisen säveliä tulkitsee esityksessä Tampere Filharmonia.

Näyttelijöitä on mukana parisenkymmentä. Päärooleissa esiintyvät Ella Mettänen (Frodo), Antti Reini (Aragorn), Ville Majamaa (Gandalf) ja Risto Korhonen (Klonkku).

Taistelukohtauksista ja sirkusstunteista vastaavat Sorin Sirkuksen taiteilijat, jotka seikkailevat lavalla örkkeinä, entteinä, haltioina ja muina Keski-Maan olentoina.

Peruskorjaus pisti haaveisiin vauhtia

Taru sormusten herrasta esitetään Tampere-talon suuressa salissa, jonka katsomoon mahtuu 1 800 katsojaa.

Näytöksiä on vajaan viiden kuukauden aikana yli kolmekymmentä. Tavoitteena on, että kokonaisyleisömäärä nousee yli 50 000:een.

Yhteistyön taustalla on Tampereen teatterin päärakennuksen mittava peruskorjaus, joka pakotti talon etsimään väistötiloja kaudelle 2024–25.

Näytelmäidea muhi teatterinjohtaja Mikko Kannisen päässä jo ennen remonttisuunnitelmia.

– Kun teatterin peruskorjauksen tarve ja laajuus realisoitui, otin yhteyttä Paulina Ahokkaaseen, joka ilokseni heti innostui ideasta. Huikeaa oli saada myös Tuomas Kantelinen ja Tampere Filharmonia tähän mukaan. Tässä laajuudessa, näin isolla porukalla emme olisi voineet näytelmää teatterilla edes esittää, Kanninen sanoo.

Tampere-taloa johtava Ahokas nostaa hänkin esiin hankkeen mittakaavan.

– Tämä on kaikille osallisille ennenkuulumattoman iso yhteistyöprojekti, eikä vastaavaa tämän mittaluokan taidelaitosten yhteistyöhanketta ole taidettu aiemmin Suomessa koskaan toteuttaa.

Neljä tuntia, kaksi väliaikaa

Taru sormusten herrasta on yksi myydyimmistä romaaneista kautta aikojen. Kirja on käännetty 38 kielelle ja sitä on myyty yli 150 miljoonaa kappaletta.

Valkokankaalla fantasiajärkäle puristui aikoinaan trilogiaksi. Teatterissa koko tarina mahdutetaan yhteen esitykseen. Tiedossa on kaikkiaan nelituntinen kokonaisuus, jossa on kaksi väliaikaa.

Suomessa tarinasta on aiemmin nähty kaksi teatteriversiota. Ryhmäteatteri toi seikkailun Suomenlinnaan vuosina 1988-89. Turun kaupunginteatterissa nähtiin uusi näyttämösovitus vuonna 2018.

Taru sormusten herrasta saa ensi-iltansa Tampere-talossa 23.8.2024.

Katso videolta, kuinka ahtailla käytävillä lisätilaa kaipaavan Tampereen teatterin näyttelijät taiteilevat esitysten aikana: