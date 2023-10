Susi lyöttäytyi yhteen porokoiran kanssa Enontekiöllä – tutkija epäilee sen ottaneen koiran parikseen ”paremman puutteessa”

Enontekiön itäpuolella on lokakuun aikana havaittu neljän suden lauma, josta yksi osoittautui paikalliseksi koiraksi.

Reilu viikko sitten Enontekiöllä kaadettiin susi, joka oli lyöttäytynyt yhteen porokoiran kanssa. Kaksikko ehti kulkea yhdessä noin kolmen viikon ajan.

Enontekiön kylissä tehtiin useita susihavaintoja, ja paikallisten mukaan niiden ilmestyminen kotipihoihin on ollut poikkeuksellista.

Koirasta ja sudesta tehtiin havaintoja myös päiväsaikaan. Enontekiön riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jouko Ala-Poikela pohtii, että koira saattoi muuttaa suden käyttäytymistä siten, että se tuli myös päiväsaikaan lähelle asutusta.

– Susi on tavallisesti yöeläin, mutta nämä ovat poikkeuksellisesti liikkuneet myös päivällä keskellä Hetan kylää, kertoo Ala-Poikela.

Avaa kuvien katselu Enontekiön riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jouko Ala-Poikela pyytää paikallisilta ilmoituksia susihavainnoista. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Myös Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola epäilee, että koira on vaikuttanut suden käyttäytymiseen.

– Koirat ovat kuitenkin päiväaktiivisia, ja niiden vuorokausirytmi on sama kuin ihmisellä, sanoo Kojola.

Tutkimusprofessori: ”Tilanne ei ole ihan outo”

Pariskunnasta toinen oli porokoirauros ja toinen mahdollisesti nuori naarassusi. Tutkimusprofessori Ilpo Kojola uskoo suden etsineen itselleen koirasta paria ja siksi käyttäytyneen ystävällisesti koiraa kohtaan, kunnes saavutti sen luottamuksen.

– Alueella ei ole ollut tarjolla lajikumppania, kuten toista sutta, joten se on paremman puutteessa alkanut liikkumaan koiran kanssa. Susi, tavallisesti naaras, saattaa tuollaisen vahvemman, jykevämmän koirarodun yksilön kanssa pariutua. Tämä tilanne ei ole ihan outo, toteaa Kojola.

Avaa kuvien katselu Jouko Ala-Poikela riistanhoitoyhdistyksestä kuvasi koiran ja suden jäljet Enontekiöllä. Kuva: Jouko Ala-Poikela

Kojolan mukaan on silti erittäin harvinaista, että susi valitsee kumppaniksi koiran. Etelä-Suomessa on ollut joitain vastaavia tapauksia, ja 2000-luvulla poronhoitoalueen eteläpuolelta on ollut muutama havainto.

Savukosken suunnalla on ollut yksi tapaus, jossa naarassusi lähestyi kämpän kuistilla olevaa koiraa yöllä.

– Koiranomistaja yllätti aamutuimaan suden, joka lähti luikkimaan pois. Tässä tapauksessa on ollut kysymys ystävällisistä väleistä, kertoo Kojola.

Suomessa vaalitaan susikannan puhtautta

Tavallisesti sudet tappavat koiria, ja koirat pelkäävät susia.

Enontekiön tapahtuman tekee poikkeukselliseksi se, että susi ja koira olivat niin pitkään yhdessä, sanoo Ilpo Kojola.

– Tällainen kolmen viikon yhdessä liikkuminen on poikkeuksellinen tilanne. Aikaisemmissa tapauksissa on ollut kysymys siitä, että ihminen on puuttunut siihen, ettei ole sallinut tällaisen parisuhteen kehittymisen.

Kojola muistuttaa, että ihmisen tulee puuttua, jos koira ja susi kulkevat yhdessä. Koira ja susi ovat taustaltaan sama laji, tai vähintäänkin yhteinen kantamuoto on sama. Siksi on mahdollista, että ne voivat lisääntyä.

– Koiran ja suden geneettinen sukulaisuus on vahva. Me haluamme, että Suomessa susikanta pysyisi puhtaana. Jos susi ja koira risteytyvät, niin risteytymistä pitäisi hankkiutua tehokkaasti eroon, muistuttaa Kojola.