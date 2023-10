Renkaat vaihtoon ja skrapa kouraan – ajokeleissä käänteentekevät hetket

Suomen sää on tehnyt selvän käänteen kylmempään, ja talvi tekee tuloaan myös liikenteessä.

Ylen meteorologin Elina Suorsan mukaan Suomen päällä ollut lämmin pilvi on pitänyt tien pinnat plussalla. Samalla on satanut tihkua, ja sumupilvissä on ollut kosteutta.

– Ensi yönä lämpötilan painuessa pakkaselle tiepinnat jäätyvät, ja se aiheuttaa mustaa jäätä. Sen lisäksi tulee kuuraliukkautta eli vesi härmistyy suoraan siihen ajopinnalle, Suorsa kertoo.

Aamuautoilijan kannattaa myös varautua auton ikkunoiden skrapaamiseen.

Avaa kuvien katselu Suomen keskiosiin ja etelään varoitetaan tiistaille huonoa ajokeliä. Kuva: Elina Suorsa / Yle

Renkaat ajoissa vaihtoon

Liikenneturva kehottaa vaihtamaan ajoissa talvimoodiin niin renkaiden ja ajotavan osalta. Arvio talvirenkaiden vaihdosta kannattaa tehdä oman liikkumisen ja tarpeiden mukaisesti.

– Jos vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi joukkoliikennettä ei ole, tulee talvirenkaat vaihtaa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, sanoo Liikenneturvan johtava asiantuntija Juha Valtonen tiedotteessa.

Tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää. Muina aikoina nastarenkaita voi käyttää kelin mukaan.

Talvinopeudet voimaan tällä viikolla

Maanteillä siirrytään tämän viikon aikana talviajan nopeusrajoituksiin. Pääasiallinen vaihtopäivä on torstaina 26. lokakuuta, mutta ELY-keskukset ovat voineet aloittaa muutosten tekemisen tästä päivästä lähtien.

Maanteillä nopeusrajoitukset lasketaan pääosin 80 kilometriin tunnissa, joillakin tieosuuksilla 70 kilometriin tunnissa, kertoo Väylävirasto. Moottoriteillä nopeusrajoitukset laskevat 100 kilometriin tunnissa.

Kesäajan ajonopeusrajoituksiin palataan yleensä huhtikuun alussa.

