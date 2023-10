Vuoden isoimmasta indie-elokuvasta tuli QAnon-salaliittoteorioiden soppa, jota tukevat Donald Trump ja Elon Musk

Sound of Freedomia kiertävät kohut eivät vaikuttaneet levittäjän päätökseen tuoda elokuva Suomeen. Ensi-ilta on 3. marraskuuta.

Alejandro Monteverden ohjaama Sound of Freedom on vuoden yllätyshitti. Ihmiskaupan maailmaan sijoittuva trilleri tuotti Yhdysvalloissa kesän aikana enemmän kuin Indiana Jones- ja Mission Impossible -elokuvasarjojen uudet osat.

Saavutus on hurja. Kyseessä on pieni 14,5 miljoonan dollarin budjetin elokuva, jonka on levittänyt kristillisiin arvoihin sitoutunut uusi yhtiö Angel Studios. Self-help-guru Tony Robbinsin osittain rahoittaman elokuvan pääosaa näyttelee Jim Caviezel.

Nokkelan markkinoinnin ohella menekkiä on lisännyt kuohunta elokuvan ympärillä. Caviezel on levittänyt tarinaan liittyviä suosittuja salaliittoteorioita. Päähenkilö Tim Ballard, jonka tarinaan elokuva perustuu, on rakentanut itsestään kristillisten arvokonservatiivien sankaria, joka pelastaa lapsia sadistipedofiileilta. Nyt Ballardia itseään syytetään seksuaalirikoksista.

Kaiken tämän seurauksena Sound of Freedom on päätynyt Yhdysvaltain kulttuurisotien tantereeksi.

Tässä jutussa kerromme, mistä on kyse vuoden yllätyshitissä, joka saa Suomen-ensi-iltansa perjantaina 3. marraskuuta.

Lasten verta vuodattavat miljardöörit

Elokuvan päähahmo Tim Ballard työskenteli tosielämässä ensin CIA:ssa ja sen jälkeen reilun vuosikymmenen erikoisagenttina Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirastossa pedofiileja jahdaten.

Vuonna 2013 hän jätti turvallisuusviraston ja perusti Operation Underground Railroad -yhdistyksen, joka pelastaa seksikaupan uhreiksi joutuneita ihmisiä, ennen kaikkea lapsia. Nettisivujensa mukaan O.U.R. on ollut mukana yli 4 000 pelastusoperaatiossa ja yli 6 500 pidätyksessä ympäri maailmaa.

Organisaation on väitetty liioitelleen ja kaunistelleen sen saavutuksia, joista monia on vaikea todistaa.

Avaa kuvien katselu Tim Ballardin perustama Operation Underground Railroad pelastaa seksikaupan uhreiksi joutuneita ihmisiä. Ballard on ollut viime aikoina runsaasti esillä eritoten yhdysvaltalaisessa oikeistomediassa. Kuva: Hollandse Hoogte/Shutterstock/All Over Press

Haastatteluissa Ballard on arvioinut, että alaikäisiä ihmiskaupan uhreja on maailmassa miljoonia, kuten ihmiskaupan asiakkaitakin.

Puheet ovat julkisessa keskustelussa yhdistetty QAnon-salaliittoteoriaan raharikkaiden yhteisöstä, jonka jäsenet uuttavat lasten verestä adrenokromi-nimistä superhuumetta. Adrenokromin väitetään pitävän käyttäjänsä nuorena ja kauniina.

Tuulesta temmattua teoriaa on levittänyt myös Sound of Freedomin tähti Jim Caviezel. Donald Trumpin entisen neuvonantajan Steve Bannonin podcastissa Caviezel väitti, että ”adrenokromi-imperiumi” lisää kysyntää lapsikaupalle.

Caviezel tunnetaan parhaiten Jeesuksen roolista Passion of the Christissa. Viime vuosina hän on näytellyt lähinnä kristittyihin arvoihin nojaavissa elokuvissa. Caviezel on harras katolinen, joka uskoo syntiin ja vastustaa aborttia.

Myös elokuvan päähenkilö Tim Ballard on flirttaillut QAnon-teorioilla puhumalla muun muassa väitteestä, jonka mukaan huonekalukauppa Wayfair toimi ihmiskaupan keskuksena.

Sound of Freedomin ohjaaja Monteverde on kiistänyt elokuvan yhteydet QAnoniin ja harmitellut elokuvan saamaa kielteistä julkisuutta.

Kulttuurisotien pelinappula

Sound of Freedom on melko tavallinen trilleri miehestä, joka lähtee ristiretkelle pelastaakseen ihmiskaupan uhreja. Elokuva näyttää ja kuulostaa laadukkaalta, ja lyhyissä toimintakohtauksissa on imua.

Kristillinen tematiikka on käsikirjoituksessa vahvasti läsnä. ”Jumalan lapsia” pelastava Tim Ballard elää hurskasta elämää. Kartellille työskennellyt sivuhenkilö taas kertoo pelastautuneensa Jumalan avulla kaidalle tielle. Viesti kuuluu, että synti elää meissä kaikissa, ja ylemmän voiman avulla voimme taistella sitä vastaan.

QAnon-teorioihin ei elokuvassa viitata lainkaan.

Silti Sound of Freedom on päätynyt Yhdysvaltain kulttuurisotien näyttämöksi. Verkossa on levitetty väitteitä siitä, että korruptoitunut Hollywood vastustaa elokuvaa. Ison AMC-teatteriketjun on väitetty sammuttaneen teattereistaan ilmastoinnin ja evakuoineen saleja, jotta asiakkaat eivät pääsisi näkemään Sound of Freedomia.

Elokuvateatteriketju on kuitannut väitteet ”outoina”. Ne ovat ruokkineet asetelmaa, jossa Sound of Freedom täytyy ”pelastaa”.

Sound of Freedomin näytökset päättyvät Suomessakin klippiin Caviezelista, joka kertoo elokuvan kohtaamista vastoinkäymisistä. Levittäjää esimerkiksi etsittiin viisi vuotta. Rivien välistä voi lukea pettymyksen Hollywoodia kohtaan. Elokuvan levittänyt Angel Studios toimii Utahissa.

Klipissä näyttelijä kannustaa katsojia levittämään elokuvan viestiä. Ruudulla näkyvän QR-koodin kautta katsoja voi ostaa ylimääräisen lipun ”jollekulle, joka ei muuten pääsisi elokuvaa näkemään”.

Osa kampanjan kautta myydyistä lipuista on ilmeisesti maailmalla jäänyt käyttämättä. Tämän seurauksena verkossa levisi kesällä kuvia loppuunmyydyistä näytöksistä, jotka ammottivat tosiasiassa tyhjyyttään. Käyttämättä jääneiden lippujen määrästä ei ole tietoa.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump järjesti kesällä näytöksen Sound of Freedomista golfkerhollaan. Kuva: EPA-EFE

Kampanjan lisäksi Sound of Freedom on hyötynyt nimekkäistä tukijoista. Mel Gibson on yksi elokuvan vastaavista tuottajista. Heinäkuussa Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump järjesti elokuvasta yksityisnäytöksen golf-kerhollaan. Elon Musk ehdotti puolestaan, että elokuva pyörisi rajoitetun ajan hänen omistamassaan Twitterissä (nyk. X), mutta suunnitelma ei toteutunut.

Syytökset Tim Ballardia kohtaan

Tim Ballard jätti Operation Underground Railroad -yhdistyksen yllättäen heinäkuussa, kun ainakin kuusi naista syytti häntä manipuloinnista, väkivallasta ja pakottamisesta seksuaalisiin tekoihin. Kanteessa kerrotaan Ballardin masinoimista peiteoperaatioista, joissa hän on painostanut naisia intiimeihin tekoihin.

Kanteessa Ballardia kuvaillaan vallastaan humaltuneena miehenä, joka kokee pystyvänsä mihin tahansa. Hän on rakentanut itselleen imagoa paitsi maailmalla seikkailevana sankarina, myös kotimaataan puolustavana arvokonservatiivina, joka vastustaa ”liian liberaalia seksuaalikasvatusta” ja ”transliikettä”. Ballard on harras mormoni.

Ballardille on pedattu paikkaa Yhdysvaltain politiikassa, ja kuluneen vuoden aikana hän on vieraillut oikeistohenkisissä keskusteluohjelmissa. Syytösten myötä Ballardin tie politiikkaan näyttää nyt kivisemmältä. Ballard on kiistänyt syytökset.

Toisaalta Ballardilla on paljon kannattajia, jotka eivät välttämättä välitä syytöksistä. Videoklipit elokuvasta ja Ballardin haastatteluista saavat Youtubessa alleen kommentteja, joissa Ballardia ylistetään tosielämän supersankarina. Tykätyimmät kommentit ovat usein virkavallan edustajilta tai ihmiskaupan uhreilta.

Avaa kuvien katselu Jim Caviezel (vas.) näyttelee Sound of Freedomissa amerikkalaisagenttia, joka päätyy Väli-Amerikkaan pelastamaan ihmiskaupan uhreja. Avukseen hän saa kolumbialaisen poliisin Jorgen (Javier Godino). Kuva: Angel Studios

Miksi näin huonomaineinen elokuva levitetään?

Olisi poikkeuksellista, jos vuoden kärkikymmenikköön Yhdysvalloissa noussutta elokuvaa ei tuotaisi valkokankaille myös Suomessa. Toisaalta poikkeuksellinen on elokuvakin.

Future Filmin elokuvateatterilevityksen johtaja Harry Päiväläinen sanoo, ettei QAnon-keskustelu vaikuttanut päätökseen tuoda elokuva Suomeen.

– Nuo ovat ulkoelokuvallisia asioita, mitkä eivät liity mielestäni leffaan.

Päiväläinen ei osaa arvioida, vaikuttaako kohu elokuvan suosioon Suomessa.

– Sitä on kauhean vaikea sanoa. Leffa on ihan hyvä. Sen mukaan me maahantuontia mietittiin.

Angel Studios haluaisi elokuvalle jatkoa, mutta Yhdysvaltain kirjoittajien ja näyttelijöiden lakot ovat viivästyttäneet laajalti tuotantoja. On myös epäselvää, kenellä on oikeudet Ballardin tai Operation Underground Railroadin tarinoihin.

Melkein varmaa on, että jonkinlaista jatkoa on luvassa. Sound of Freedom on tuottanut maailmalla kohta 250 miljoonaa dollaria.

Sound of Freedomista ja QAnonista keskustellaan Kulttuuriykkösessä maanantaina. Suora lähetys Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä kello 15.02–15.55.