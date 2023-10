Moni pitää palovaroitinta aivan väärässä paikassa – se antaa tulipalolle turhaan etumatkaa

Savu täyttää tilan aina ylhäältä alaspäin. Jos varoitin on sijoitettu liian alas, voi olla, ettei tulipalon sattuessa ja varoittimen hälyttäessä ehdi enää toimia tai hakeutua turvaan.

Palovaroitin voi olla väärin sijoitettuna jopa vaarallinen tai ainakin periaatteeltaan hyödytön.

Saako palovaroittimen kiinnittää vaikkapa seinälle? Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK:in vanhempi asiantuntija Ilpo Leino.

– Jos asennusohjeissa mainitaan seinäasennus, on sekin mahdollinen, mutta hälytys tapahtuu tällöin hitaammin. Koska savu täyttää tilan ylhäältä alaspäin, pitää savurajan laskeutua katonrajasta alas aina palovaroittimeen asti ennen kuin saadaan hälytys, Leino kertoo.

Konkreettisesti siis, mitä alempana katosta varoitin on, sitä enemmän savua ehtii syntyä ennen kuin se reagoi, ja sitä pidempään palo on kehittynyt.

Oikein sijoitettu palovaroitin reagoi savuun mahdollisimman nopeasti ja ihmiset ehtivät näin toimia paremmin, muistuttaa paloturvallisuuskouluttaja Miika Pihlajamäki.

Pihlajamäki työskentelee myös palomiehenä.

– Edelleen löytyy kohteita, joissa ei ole palovaroitinta ollenkaan tai se on sijoitettu väärin. Se on harmi, koska palovaroitin on halpa henkivakuutus kaikille.

Palovaroitin on väärin sijoitettuna hyödytön?

Osa ihmisistä voi säilyttää palovaroitinta pöydällä tai hyllyn päällä. Väärä sijoittelu voi pahimmillaan aiheuttaa sen, että varoittimen hälyttäessä ei enää pääse ulos turvaan, asiantuntija Ilpo Leino muistuttaa.

– Väärin sijoitettu palovaroitin voi mahdollistaa sen, että savuraja on ehtinyt laskea niin alas, että esimerkiksi sängyllä istumaan nousevan ihmisen pää jää savuun, Leino havainnoi.

Tulipalo voi levitä minuuteissa ja aikaa esimerkiksi alkusammutukselle on käytettävissä vain kolmesta neljään minuuttia.

Palovaroitin hälyttää esimerkiksi huoneistopalossa noin minuutin kuluessa.

Paloturvallisuudessa riittää petrattavaa Laki määrää, että asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin

Palovaroitin on asennettava siten, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Varoitin tulisi asentaa myös 50 senttimetrin päähän esimerkiksi seinistä, nurkista ja kattopalkeista

63 prosentissa kuolemaan johtaneista tulipaloista asunnossa ei ollut palovaroitinta, siinä ei ollut paristoa tai se ei toiminut, kun otetaan huomioon ne asuntopalot, joissa palovaroittimen toiminta on tiedossa (Pelastusviranomaisten PRONTO-tietokanta)

SPEK:in Suomalaisten pelastusasenteet -julkaisussa tältä vuodelta todetaan kuitenkin, että enemmistöllä on selvitysten mukaan palovaroitin

Paloturvallisuusviikkoa vietetään taas 25.11. – 1.12.2023. Palovaroitinpäivänä 1.12. pelastusviranomaiset toivovatkin kaikkien tarkistavan, että omat varoittimet toimivat oikein Avaa

Osa voi sijoittaa varoittimen seinälle siksi, että katto on liian korkealla ja paristoja on vaikeaa vaihtaa. Tähänkin on olemassa niksinsä, Ilpo Leino kertoo.

– Hyvin varustelluissa kaupoissa tai verkkokaupoissa on hankittavissa palovaroittimen paristokoteloja, jonka avulla palovaroittimen pariston voi asettaa halutulle korkeudelle seinään. Tällöin ei tarvitse kiivetä korkealle pariston vaihtoa varten.

Joihinkin tiloihin varoitinta ei kannata asentaa.

– Kylpyhuoneessa vesihöyry voi aiheuttaa vääriä hälytyksiä. Varoittimia ei ole suunniteltu kosteisiin tiloihin, joten niissä käytetyt komponentit eivät välttämättä kestä kylpyhuoneen olosuhteita. Keittiössä puolestaan erheellisiä hälytyksiä voi aiheutua uunista tulevista tai muista ruoanlaiton höyryistä, Leino sanoo.