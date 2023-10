Saksan poliittinen soppa sakenee – äärioikeisto saa uuden haastajan äärivasemmalta

”Saksan nykyhallitus on ehkä historian surkein”, suosittu laitavasemmistolainen kansanedustaja Sahra Wagenknecht sanoi Berliinissä maanantaina.

BERLIINI Suosittu vasemmistopopulistinen kansanedustaja Sahra Wagenknecht luo Saksaan uuden puolueen, jolla on todellinen mahdollisuus hämmentää maan politiikan kenttää.

Puolue aloittaa ensi vuoden alussa. Sitä rakentaa syksyn ajan yhdistys, jonka johtohahmot ovat Wagenknechtin tapaan pitkälti loikkareita Die Linke -vasemmistopuolueesta.

Yhdistyksen nimi kertoo olennaisen: Sahra Wagenknechtin yhdistys. Wagenknecht on Saksan laitavasemmiston tähti, jonka suosio on vain kasvanut Die Linken suosion heikentyessä. Hänen nimensä on niin vetävä, että sen varaan voi rakentaa kokonaisen puolueen.

Puolue aikoo asettaa ehdokkaita sekä osavaltiovaaleihin että eurovaaleihin ensi vuonna. Tarkoitus on muuttaa Saksan poliittista kenttää ja tarjota sekä vasemmistoon että oikeistoon turhautuneille äänestäjille uusi vaikuttamiskanava.

Wagenknecht teki tiedotustilaisuudessa selväksi, että päätarkoitus on haastaa nykyisen demareista, vihreistä ja liberaaleista koostuvan hallituksen politiikkaa.

– Nykyhallitus on huonoin, mikä yhdistyneellä liittotasavallalla on ollut, Wagenknecht sanoi maanataina Berliinissä täydelle lehdistösalille.

Sekoitus oikeaa ja vasenta

Wagenknecht on yksi Saksan kiistanalaisimpia politiikkoja. Hän on johtanut tähän asti Itä-Saksan kommunistisesta puolueesta syntynyttä kovan vasemmiston Die Linkeä.

Wagenknecht on lahjakas puhuja ja bestseller-kirjailja. Mielipidemittausten mukaan joka neljäs saksalainen voisi harkita äänestävänsä hänen johtamaansa puoluetta.

Taloudellisissa kysymyksissä Wagenknecht haastaa vasemmistopuolueita, jotka eivät hänen mielestään huomioi riittävästi saksalaisten yritysten asioita.

Äärioikeistoa lähellä hän on maahanmuuttokysymyksissä tai sukupuolten monimuotoisuuskysymyksissä. Näillä hän voi kalastella ääniä viime aikoina kovassa nosteessa olleelta Vaihtoehto Saksalle -puolueelta eli AfD:ltä.

Wagenknecht on kyseenalaistanut Saksan ”avoimien ovien” maahanmuuttopolitiikan vuosina 2015–2016 ja vastustaa voimakkaasti Saksan asetoimituksia Ukrainaan, aivan kuten AfD:kin.

Tiedotustilaisuudessa maanantaina hän irtisanoutui kuitenkin yhteistyöstä AfD:n kanssa muiden saksalaispuolueiden tapaan.

– Minua on kutsuttu mediassa ”Putinaksi” ja Venäjä-myönteiseksi ja sanottu, että kannattaisin DDR-tyyppistä valtiojohtoista talousjärjestelmää. Se ei pidä paikkansa.

Wagenknechtin mielestä Saksan pitäisi yksinkertaisesti pysyä konfliktien ulkopuolella ja toimia niissä välittäjänä.