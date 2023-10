Koronatartunnat kasvussa Meri-Lapissa – infektio-osasto kuormittunut Länsi-Pohjan sairaalassa

Suurin osa Länsi-Pohjan sairaalan infektio-osaston vuodepaikoista on koronapotilaiden käytössä.

Länsi-Pohjan sairaalassa on hoidossa 11 koronapotilasta, joista yhdeksän on infektio-osastolla ja kaksi muuta henkilöä hoidettavana muilla osastoilla. Infektio-osastolla on yhteensä 13 vuodepaikkaa.

Koronatilanne on muuttunut Meri-Lapissa nopeasti huonoksi, sillä kesällä ja syksyllä koronapotilaita oli sairaalahoidossa ainoastaan muutamia.

– Tällä hetkellä infektio-osasto on käytännössä korona-osasto, jossa noudatetaan pisaravarotoimiin liittyviä ohjeistuksia eristyksestä, kertoo infektioylilääkäri Markku Broas.

Koronan tehosterokote annetaan yli 64-vuotiaille ja yli 18-vuotiaille riskiryhmään kuuluville sekä yli 12-vuotiaille, joilla on merkittävä immuunipuutos. Broaksen mukaan koronarokotuksissa on tällä hetkellä puutteita.

– Meillä on Suomessa iso osa, jotka eivät esimerkiksi riskiryhmään kuuluvista ole saanut tehosterokotetta. Edellinen tehosterokotus oli noin vuosi sitten.

Uusin tehosterokotuskierros koronaa vastaan on parhaillaan menossa. Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista.

– Tärkeää olisi, että erityisen korkean riskin potilaat ja palveluyksiköiden asukkaat ottaisivat tehosterokotteen nopeasti, toteaa infektioylilääkäri Markku Broas.