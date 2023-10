Helpottavaa tietoa Rautavaaran kuntaan kohdistetusta kyberhyökkäyksestä: henkilötiedot eivät vaarantuneet

Rautavaaran kuntaan kohdistuneessa kyberhyökkäyksessä ei vaarantunut henkilötietoja. Maanantaiyönä tapahtunut hyökkäys kohdistui erityisesti kunnan hallintoverkkoon.

Hyökkäyksen seurauksena Rautavaaran kunnan sähköisiä järjestelmiä on ollut pois käytöstä. Asukkaille tilanne ei kuitenkaan ole suuresti näkynyt. Esimerkiksi koulut, päiväkodit ja vesihuolto ovat toimineet normaalisti.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Jere Finnen mukaan digitalisaatio ja kyberrikollisuuden kasvu altistavat kuntia mahdollisille iskuille.

– Kyllä se lähtökohta näissä on, että motiivi on taloudellinen. Kunnat ovat isoja toimijoita ja siellä on paljon isoja palveluita, joita ne tuottavat. Siinä on myös paljon hyökkäyspintaa, jota hyödyntää, Finne toteaa.

Tärkeisiin henkilötietoihin hyökkääjät eivät kuitenkaan ole päässeet käsiksi.

– Positiivista on, että henkilötietoja ei ole karannut mihinkään eikä tuhottu. Hyökkäys on kohdistunut hallintoverkkoon, ja kaikki pilvessä olevat järjestelmät ovat sen ulkopuolella, Rautavaaran vt. kunnanjohtaja Vesa Lötjönen kertoo.

Rautavaaran vt. kunnanjohtaja Vesa Lötjönen kommentoi kyberhyökkäystä Ylelle. Video: Petri Julkunen / Yle, Toni Pitkänen / Yle

Tekijästä ei tietoa

Ongelman korjaantumisen aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Myöskään hyökkäyksen tekijästä ei ole tiedossa. Ei myöskään tiedetä, onko tekijä kotimainen vai ulkomainen.

Hyökkäyksestä oli tullut Rautavaaran kunnassa ICT-palveluita tarjoavan Savon ICT-palvelut oy:n järjestelmään yöllä häiriöviesti. Kunnan työntekijät huomasivat ongelman aamulla työpäivää aloittaessaan.

– Heti aamun valjettua aloimme kiertämään ongelmaa ja katsomaan, onko se selvitettävissä, Savon ICT-palveluiden digipäällikkö Mika Ventovuori toteaa.

Ventovuoren mukaan Pohjois-Savon kyberturvallisuustilanne on hyvä, eikä muissa kunnissa ole tietoa vastaavista tapauksista.

Hyökkäyksen myötä Rautavaaran kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantai-iltana ilman tietoteknistä avustusta. Kokouksessa on tarkoitus nimittää entinen kansanedustaja Mikko Kärnä Rautavaaran kunnanjohtajaksi. Yhteyttä kyberhyökkäyksellä ja Kärnän valinnalla ei kuitenkaan tiettävästi ole.