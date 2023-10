Kiialle on diagnosoitu autismikirjon lisäksi muun muassa valikoiva puhumattomuus. Puhuminen muille kuin perheenjäsenille on Kiialle hyvin vaikeaa, joskus täysin mahdotonta. Hän on hoitanut kommunikoinnin eri viranomaisten kanssa äidin kautta. Silloin, kun Kiia puhuu itse, hän on hyvin niukkasanainen ja saattaa myötäillä keskustelukumppania päästäkseen nopeasti pois tilanteesta.

Kuva: kuvankäsittely: Matias Väänänen / Yle