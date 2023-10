”Ilman näitä ihmisiä ei myöskään olisi meitä” – huippu-urheilunkin taustalla on tuhansia tunteja talkoita

Pihtiputaalaisessa ravintolassa käy iloinen puheensorina, kun Liigaplokin kannattajat valmistautuvat naisten Mestaruusliigan otteluun. Paikalla on myös päävalmentaja Kim Buchwaldin läheisiä Tanskasta.

Juttua riittää Liigaplokista ja sen kannattamisesta. Osa on käynyt katsomassa kauden ensimmäiset vieraspelit, myös tulevia vierasreissuja on monen kalenterissa.

Team Ventti on yksi Liigaplokin kannattajaporukoista ja Onni Nykänen on sen perustaja. Hän on aikanaan toiminut myös seuran taloudenhoitajana. Ventissä on viitisenkymmentä jäsentä ja heillä on myös oma kummipelaaja, Netta Hyttinen.

Jotain ryhmästä kertoo se, että Ventin väkimäärä kasvaa vuosi vuodelta.

– Kun olemme katsomossa, silloin kannustetaan. Eikä ilkeillä vastustajalle. Heitä pitää kunnioittaa, Nykänen kertoo.

Avaa kuvien katselu Onni Nykänen elää joukkueen mukana suurella sydämellä. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Nykäsellä perspektiiviä lentopalloon riittää. Pelejä hän on seurannut 70-luvulta asti ja Liigaplokin matkassa hän on ollut sen perustamisesta lähtien.

– On ollut sellaisia kausia, että olen käynyt katsomassa kaikki Liigaplokin pelit, missä päin Suomea tahansa, Nykänen sanoo.

Kannustamisen lisäksi venttiläiset keräävät rahaa seuralle monella tavalla, kuten talkootöillä. Se on pienen paikkakunnan seuran toiminnan jatkumisen kannalta erittäin tärkeää.

– Kyllä se rehellisesti sanottuna ilman meitä olisi vaikeaa. Ehkä jopa mahdotonta. Mukana ollaan niin kauan, kuin henki pihisee, Nykänen sanoo.

Kyyjärvellä toiminnan juuret syvällä betonissa

Kyyjärven KyKy:n miesten lentopallojoukkue nousi Mestaruusliigaan toissa keväänä. Seuraavana syksynä kauden alkaessa ensimmäisessä liigakotipelissä paikalla oli yli 500 katsojaa. Se on valtava määrä 1200 asukkaan kunnassa.

KyKy:n monitoimimiehen Hannu Kalliojärven mukaan kaikki lähtee seura- ja talkootyöstä.

– Kyllä siinä on paljon periksiantamattomuutta. Jos on päätetty, että joku tavoite hoidetaan päätyyn asti, niin se hoidetaan, Kalliojärvi toteaa.

Avaa kuvien katselu Hannu Kalliojärvi toimii KyKy:ssä mm. valmentajana. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

KyKy pelaa nyt toista kauttaan liigassa, poikkeusluvulla. Hallin katto on noin 40 senttiä liian matalalla.

– Pääsääntöisesti vierasjoukkueet ovat tämän ymmärtäneet, eikä kantaa olla juuri asiaan otettu, Kalliojärvi sanoo.

KyKy:n otteluihin on vakiintunut reilun 300 katsojan keskiarvo. Se takaa Kalliojärven mukaan Kyy York Areenalle hyvän tunnelman.

– Kyllä väki tykkää. Ja mitä paremmin pelataan, sen kovempi on mekkala.

Avaa kuvien katselu KyKy pelaa Mestaruusliigaa Kyy York Areenalla. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Kansainväliseksi laajentunut betonialan yritys, kyyjärveläinen Betset luo puitteet KyKy:n toiminnalle. Se antaa taloudellista selkänojaa seuralle ja seuran ihmisille. Iso osa pelaajista ja seuran toimihenkilöistä käy Betsetillä töissä. Yhteistyö toimii molempiin suuntiin, monella eri tasolla. Joukkueen nimi, KyKy-Betset kertoo siitä kaiken.

Kun joukkue harjoittelee arki-iltana, on monella takana työpäivä Betsetillä. Niin joukkueen jäsenillä kuin kannattajilla. Harjoituksia saapuu usein seuraamaan parinkymmenen kannattajan joukko. Osa heistä valmistelee salin harjoituksia varten.

Avaa kuvien katselu Moni KyKy:n pelaaja tulee harjoituksiin suoraan betonitehtaalta. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Eikä päivä pääty siihen, kun harjoitus päättyy. Sitten juodaan kahvit ja rupatellaan.

– Talkooporukka antaa arvostelut treeneistä ja peleistä. Joskus siinä menee jopa kaksi tuntia, Hannu Kalliojärvi naurahtaa.

Yhteisöllisyys ilahduttaa kapteenia

Emilia Joensalo on Liigaplokin kapteeni ja libero. Hän on myös yksi joukkueen kokeneimmista pelaajista. Pihtiputaalle hän siirtyi Hämeenlinnasta viime vuonna.

– Selkeästi tällaisella pienemmällä paikkakunnalla fanit ovat enemmän läsnä. Isommalla paikkakunnalla yhteisö ei ole niin tiivis.

Avaa kuvien katselu Liigaplokille kausi on jo 21. korkeimmalla sarjatasolla. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Asukkaita Pihtiputaalla on alle 4000. Lentopalloilijat huomataan myös kentän ulkopuolella.

– Ihmiset tulevat juttelemaan ja kannustamaan vaikka kesken kauppareissun. Minun mielestäni täällä on Suomen parhaat lentopallofanit, Joensalo kertoo.

Joensalo muistaa Liigaplokin pelien tunnelman jo vierasjoukkueen ajoilta. Nyt kun hän pelaa itse Pihtiputaalla, on Ploki-sydämen merkitys korostunut hänelle. Kaikkia kohdellaan ihmisinä.

– Muistan hyvin viime kauden päättäjäiset yhdessä fanien kanssa. Halattiin kaikkien kanssa ja itsellänikin oli tunteet pinnassa. Ja esimerkiksi kun vanhempani tulevat tänne katsomaan peliä, niin heidätkin otetaan osaksi perhettä, Joensalo kertoo.

Avaa kuvien katselu Liigaplokin kapteeni Emilia Joensalo. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Myös Joensalo näkee talkootyön tärkeyden Pihtiputaalla. Liigaploki ei olisi sitä, mitä se nyt on, ilman ahkeria kannattajia.

– Ilman näitä ihmisiä ei myöskään olisi meitä. Liigaploki saa vuosittain kasattua laadukkaan joukkueen, eli rahaa on oltava. Ja se on täysin meidän talkoolaisten ansiota. Heidän, jotka tekevät tunteja ja tunteja talkootyötä.