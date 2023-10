Suomessakin on parhaillaan kiertueella ainakin kolme kansainvälistä balettiryhmää, jotka esittävät Tšaikovskin Joutsenlampea. Osassa ryhmistä on sekä ukrainalaisia että venäläisiä tanssijoita. Yksi balettiryhmistä julistaa nimellään, Ukrainian Ballet of Peace, esiintyvänsä rauhan nimissä.