Sanna Koivusalon jalat amputoitiin vuosia sitten – hänen liikuntaharrastuksiaan se ei estä: ”En aikonut opetella proteeseilla vain kävelyä”

Vammaisvertainen liikuttaja on Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry:n ja Paralympiakomitean yhteistyöhanke, jota laajennetaan mahdollisesti muuallekin maahan.

Vammaisvertaisliikkuja Sanna Koivusalo rullaa pyörätuolillaan Turun kauppatorilla. Mukana kulkevat myös kyynärsauvat.

Hän pystyy myös kävelemään proteesien avulla, mutta pyörätuolilla meno on sukkelampaa epätasaisilla alustoilla.

Koivusalon jalat amputoitiin noin seitsemän vuotta sitten polven yläpuolelta. Edessä oli elämänmuutos. Entisestä työpaikasta oli luovuttava, ja liikkuminen oli opeteltava uudella tavalla.

– En aikonut opetella proteeseilla loppuelämäni vain kävelyä. Olin harrastanut liikuntaa ahkerasti aiemmin. Kuntoutuksessa kuulin, että on olemassa apuvälineitä liikunnan ja urheilun harrastamiseen. Tutustuin muun muassa hiihto- ja laskettelukelkkoihin, kertoo Koivusalo.

Hänen lajikirjonsa mykistää. Nainen ui, joogaa, jumppaa, hiihtää, ajaa käsipolkupyörää ja pelaa parajääkiekkoa kansainvälisellä tasolla.

Koivusalo kertoo, miten hän tunsi itsensä aluksi voimattomaksi ja sai kuntoutuksessa kipinän lähteä liikkumaan uudelleen.

Liikunta vamman kanssa vaatii rohkeutta

Liikuntaharrastukset ovat antaneet Sanna Koivusalolle tärkeää sisältöä uuteen elämänvaiheeseen, sosiaalisia suhteita ja vertaistukea. Se on auttanut myös arjessa.

– Ehkä kynnys kohdata ihmisiä on madaltunut. Uskallan mennä kauppaan ja kirjastoon yksin, koska olen saanut sosiaalista vahvuutta, kertoo Koivusalo.

Hän muistuttaa, että liikuntarajoitteisen on joskus vaikeaa saada itseään liikkeelle. Rohkeutta puuttuu.

– Ei tiedetä, onko omassa kunnassa soveltavaa ryhmää, johon kehtaisi mennä. Voiko mennä vammattomien ryhmään harrastamaan vaikka tuolijoogaa tai arkaileeko uteliaita ihmisiä. Kaikki eivät välttämättä halua puhua omasta vammastaan. Se saattaa olla kipeä asia, ja haluaa saada liikunnan riemua eikä käydä läpi ikävää asiaa aina uudelleen.

Avaa kuvien katselu Sanna Koivusalo kertoi näkövammaisten edustajille muun muassa lajeista, joita he voisivat testata. Näkövammaiset innostuivat lajikokeiluista. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Liikunnasta tuli työpaikka

Sanna Koivusalo tekee vammaisvertaisliikuttajan työtä osa-aikaisesti. Tarkoitus on, että hänelle voi lähettää vapaasti kysymyksiä ja toiveita eri puolilta Lounais-Suomea.

Hän käy myös kertomassa omasta työstään ja liikuntamahdollisuuksista seuroille, yhdistyksille ja muille ryhmille.

– Ajattelen, että vammaisen pitää ehdottomasti pitää itsestään huolta. Näin hän pystyisi mahdollisimman kauan pärjäämään omin avuin apuvälineillä eikä joutuisi laitoshoitoon. Se kannustaa pitämään itsestään vielä parempaa huolta, kertoo Koivusalo.

Seurat, järjestöt ja kunnat saavat myös kokemusasiantuntijalta apua soveltavan liikunnan harrastamisen järjestämisessä ja suunnittelussa ja lisää tietoa soveltavan liikunnan tarpeista.

Vammaisvertaisliikuttajaan voi olla yhteydessä suoraan: vammaisvertainen@liiku.fi tai puhelinnumero: 040 9000839.

Riittävätkö rahat tulevaisuuden työhön?

Vammaisvertaisliikkujan palkkaaminen on osa laajempaa Avoimet ovet -hanketta, jota koordinoi Paralympiakomitea.

Tavoite on kehittää vammaisille ja tukea tarvitseville harrastajille ja urheilijoille suunnattua toimintaa. Uusi kolmivuotinen hanke on saanut jatkorahoituksen, mutta rahoitusta on haettava joka vuosi uudelleen.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Seurakehittäjä ja Avoimet ovet -hankekoordinaattori Nina Peltonen pelkää, miten seuraavien vuosien rahoitusten käy, kun liikuntarahoihin on kaavailtu leikkauksia laajemminkin.

Päätös jatkorahoituksesta tulee maaliskuussa 2024.

Ihanteellinen tilanne Peltosen mukaan olisi, että jatkossakin voitaisiin mahdollistaa innovatiivisten liikuntakokeilujen toteutuminen eri puolilla Suomea.

– Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n idea eli vammaisvertaisliikuttaja lisää yhdenvertaisuutta työelämässä ja se on hyvä keino pitää vammainen työelämässä. Nykyään vammautunut joutuu helpommin eläkkeelle kuin pystyy jatkamaan työssä, pohtii Peltonen.

Muissa kaupungeissa hankkeen rahoitusta on käytetty muun muassa urheiluseurojen ja erityisoppilaitosten yhteistyöhön.

Peltonen pitää mahdollisena, että Lounais-Suomen idea vammaisvertaisliikkujasta voi levitä muuallekin maahan.

Vammaisvertaisliikuttajan vaikutuksia ei voi vielä mitata tai arvioida. Ne näkyvät vasta pidemmän ajan päästä. Koko hankkeesta on saatu paljon myönteisiä vaikutuksia.

– Henkilö itse päättää, minne menee liikkumaan. Sanna voi vertaisena saattaa ja auttaa etsimään sopivaa liikuntapaikkaa. Tämä voi olla parempi yhtälö, kuin se, että me asiantuntijoina sanotaan, että voit mennä tuonne kokeilemaan, painottaa Nina Peltonen.

Juttua on korjattu ja tarkennettu viimeisen kappaleen osalta 27.10.2023 kello 11:30. Muun muassa hanke on jo saanut uuden rahoituspäätöksen, mutta rahoitusta on haettava joka vuosi uudelleen.