Toimittajat paljastivat laajan lokakampanjan: turkkilaismedia loi Ruotsista viholliskuvan vain parissa vuodessa

Kuva Ruotsista on muuttunut paljon kielteisemmäksi muslimienemmistöisissä maissa parin viime vuoden aikana.

Taustalla on laaja väärän tiedon levityskampanja, jossa Ruotsia kuvataan muslimivihamielisenä maana.

Tärkeä disinformaation lähde näyttää olevan Turkin valtiollinen uutistoimisto Anatolia.

Asia paljastui ruotsalaislehtien selvityksestä.

Sydsvenskan- ja Helsingborgs Dagblad -sanomalehdet kävivät läpi sata arabiankielisen uutiskanava al-Jazeeran Ruotsi-juttua.

Erityisesti turkkilaiselta uutistoimisto Anatolialta otetuista teksteistä löytyi paljon outoja väitteitä.

Avaa kuvien katselu Istanbulissa osoitettiin tammikuussa mieltä Ruotsin konsulaatin edustalla sen jälkeen kun Tukholmassa oli poltettu Koraani. Kuva: Sedat Suna / EPA

“Viranomaiset sieppaavat muslimien lapsia”

Selvityksen tehnyt toimittaja Inas Hamdan kertoo esimerkkinä, kuinka uutistoimisto Anatolian jutussa ruotsalainen haastateltava kuvailee sosiaaliviranomaisia, joiden mielestä muslimilasten sieppaaminen on paljon hauskempaa kuin alkoholisoituneista ruotsalaista huolehtiminen.

Samansuuntainen sitaatti löytyy myös Anatolian englanninkielisen palvelun jutusta.

– Al-Jazeeran otsikon mukaan ruotsalainen asianajaja kertoo, että viranomaiset sieppaavat muslimien lapsia. Tämä lähde on 91-vuotias juristi, joka on jäänyt eläkkeelle aikoja sitten. Nyt hän pyörittää salaliittoteorioihin erikoistunutta nettisivua, Inas Hamdan kertoo.

Hänen mukaansa turkkilainen Anatolia näyttää olevan qatarilaisen al-Jazeeran Ruotsi-seurannan tukijalka.

– Sadasta Ruotsia koskevasta jutusta kymmenen oli nostettu suoraan uutistoimisto Anatolialta. Monissa muissa Anatolia oli lähteiden joukossa. Useissa jutuissa oli virheellistä tietoa, toimittaja Inas Hamdan kertoo.

Anatolia on valtiollinen uutistoimisto. Turkissa suurin osa mediasta on otettu presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallinnon valvontaan. Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan hallinto ohjaa raportointia välillä hyvinkin yksityiskohtaisesti.

“Kuva järjestelmällisestä toiminnasta”

Inas Hamdan kuvaa Anatolian paljastumista disinformaation lähteenä häkellyttävänä.

– Syntyi aika pelottava kuva järjestelmällisestä toiminnasta. Kävimme juttuja läpi tekoälyn avulla. Alkoi löytyä paljon Turkki-viittauksia, mutta ne eivät liittyneet Ruotsin Nato-jäsenyysprosessiin.

Ruotsiin kohdistuvaa informaatiovaikuttamista seuraa psykologisen puolustuksen virasto, myndigheten för psykologiskt försvar. Suomessa ei vastaavaa virastoa ole.

Koraanin polttamiset ovat saanet paljon julkisuutta tänä vuonna. Viime vuonna päähuomio oli väitteissä, joiden mukaan Ruotsin sosiaaliviranomaiset sieppaavat muslimilapsia.

Virasto on havainnut disinformaatiossa kaksi pääteemaa viime vuosina.

– Ruotsin sosiaaliviranomaiset sieppaavat lapsia ja valtio tukee Koraanin polttamista. Näillä valheilla pääsee varsin pitkälle, sanoo viraston tiedotuspäällikkö Mikael Östlund.

Disinformaatio tavoittanut satoja miljoonia

Ruotsin sosiaaliviranomaiset joutuivat viime vuonna massiivisen kampanjan kohteeksi, Östlund kertoo.

Östlundin mukaan sosiaaliviranomaisten väitettyihin väärinkäytöksiin liittyviä viestejä luki useita satoja miljoonia ihmisiä.

Turkkilaislähteiden lisäksi useissa arabimaissa toimivat mielipidevaikuttajat ja mediat ovat levittäneet väitteitä muun muassa lasten sieppauksista.

– Tässä luotiin kuvaa Ruotsista, joka käy sotaa islamia vastaan. Disinformaatio toimii usein niin, että otetaan jokin tapahtuma, jolla on todellinen tausta, ja sitten sitä vääristellään, Östlund sanoo.

Avaa kuvien katselu Tukholmassa kesällä järjestetyssä mielenosoituksessa osoitettiin mieltä sekä Koraanin polttamista että Ruotsin sosiaaliviranomaisia vastaan. Kuva: Tom Kankkonen / Yle

Kun maahanmuuttajalapsiin kohdistuvia huostaanottoja on luonnehdittu sieppauksiksi, on syntynyt vaikutelma, että viranomaiset vievät lapsia uskonnon perusteella.

Uutistoimisto Anatolian uutisista löytyy hämmästyttäviä väitteitä.

Turkin hallitusta lähellä oleva Yeni Şafak -lehti uutisoi, että muslimilapsia otetaan perheiltään ja luovutetaan pedofiileille. Tämäkin uutinen oli peräisin Anatolialta.

Adoptio synnytti vihakampanjan

Toimittaja Inas Hamdan seurasi vuosi sitten tapausta, jossa Ruotsin sosiaaliviranomaisia vastaan kampanjoinut henkilö kertoi julkisesti, että muslimilapsi oli “siepattu” ja luovutettu homoparille.

– Turkin yleisradio TRT ja al-Jazeera kertoivat tästä täysin kritiikittömästi. Selvitimme asiaa, ja isoäiti kertoi, että lapsen tausta on kristitty ruotsalainen, siinä määrin kuin perheellä on suhde uskontoon.

– Tämä oli puhdas disinformaatiokampanja. Kävi vielä ilmi, että biologiset vanhemmat olivat suostuneet adoptioon, Hamdan kertoo.

Uutisointi synnytti valtavan vihan aallon netin keskustelupalstoilla, mikä muodosti Inas Hamdanin mukaan vakavan uhan perhettä kohtaan.

Avaa kuvien katselu Belgian poliisi vartiossa Brysselissä kahden ruotsalaisen hengen vaatineen terrori-iskun jälkeen. Kuva: Hatim Kaghat / AFP

Yhteys Brysselin terrori-iskuun

Vihapuheella näyttäisi olevan yhteys myös Brysselissä lokakuun puolivälissä sattuneeseen terrori-iskuun. Tunisialaismies murhasi iskussa kaksi ruotsalaista jalkapallofania.

– Hyökkääjä seurasi Tiktok-kanavaa, jossa kerrottiin, että Ruotsi sieppaa muslimilapsia. Kanavalla on myös julkaistu tietoja, nimiä ja kuvia, sosiaalivirkailijoista ja ihmisistä, jotka yrittävät torjua disinformaatiota, toimittaja Inas Hamdan kertoo.

Hamdanin mukaan välillä myös näiden ihmisten lasten tietoja julkaistaan sosiaalisessa mediassa.

Päähuomio on sosiaaliviranomaisissa, mutta myös poliitikot ja poliisi saavat osansa, Hamdan toteaa.

– Sosiaaliviranomaisten arvostelijat levittävät väitteitä muslimilasten sieppauksista, ja he saavat sitten julkisuutta al-Jazeerassa, Turkin TRT:n kanavilla ja uutistoimisto Anatoliassa.

Dramaattisia videoita “sieppauksista”

Hamdanin mielestä kuka tahansa saa arvostella viranomaisia, mutta on erikoista, että media tarjoaa alustan henkilöille, joiden tiedetään kohdelleen lapsiaan kaltoin.

– Ruotsin viranomaisten versiota ei kerrota, vaan esitellään kuvia, kuinka virkapukuiset poliisit vievät lapset, Inas Hamdan sanoo.

Videot huostaanottotilanteista ovat usein dramaattisia.

Turkin yleisradion TRT:n Youtube-kanavalta löytyy muassa muassa kooste, jossa epätoivoinen syyrialaismies tarpoo lumessa ilmeisesti sosiaalitoimiston edustalla vaatimassa lapsiaan takaisin. Mitään taustaa ei kerrota, vaan puhutaan vain “sieppauksista”.

Ruotsin TV tutustui tuomioistuimen asiakirjoihin tapauksesta, ja niiden mukaan perheessä oli esiintynyt väkivaltaa.

Tänä vuonna Ruotsi on kamppaillut tiellään Natoon, ja erityisesti Koraanin polttamiset ovat saaneet paljon huomiota.

Koraaneja on polttanut Ruotsissa ennen kaikkea irakilaistaustainen Salwan Momika. Ruotsissa ei ole laillisesti mahdollista kieltää pyhien kirjojen häpäisemistä. Ilmaisunvapaus on hyvin laaja.

– Jokaista Koraanin polttamista esitellään todisteena siitä, että Ruotsin hallitus kannustaa Koraanien polttamiseen, Mikael Östlund kertoo.

Viranomaiset puhuvat varoen Turkista

Östlund ei suoraan syytä Turkkia Ruotsiin kohdistuvasta disinformaatiosta, vaikka esimerkiksi uutistoimisto Anatolia on tiukasti valtion valvonnassa.

– On vaikea sanoa, miten organisoitua tämä on. Venäjän kohdalla tilanne on selkeämpi, siellä ohjakset ovat Kremlin käsissä, ja Venäjä on levittänyt islamistisia viestejä arabiankielisillä kanavillaan.

Östlundin mukaan löytyy disinformaation levittäjiä, joiden tavoitteena on luoda epävakautta Ruotsissa, esimerkiksi vahvistamalla epäluuloa viranomaisia ja päättäjiä kohtaan.

– On toimijoita, joilla on pitkäaikaisia tavoitteita, ja se on vaarallista.