Vanhemmat ratkaisevat lapsen harmituksen ruutuajalla ja seuraukset näkyvät kouluissa, sanoo erityisopettaja

Erityisopettaja Reija Jyrkinen kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaa siitä, miten nepsy-haasteisiin pystytään vastaamaan kouluissa. Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista.

Lasten nepsy-oireet ovat lisääntyneet kouluarjessa, sanoo Helsingin Arabian peruskoulun erityisopettaja Reija Jyrkinen.

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista. Niihin kuuluvat esimerkiksi ADHD, autismikirjo, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä.

Jyrkinen arvioi, että jokaisessa koululuokassa on oppilaita, joilla on nepsy-haasteita. Hän on huolissaan siitä, että opettajat kuormittuvat eivätkä lapset saa tarvitsemaansa tukea.

Jyrkisen mielestä kouluihin tarvittaisiin esimerkiksi koulunkäynninohjaajia luokkiin sekä lakisääteinen määrä psykologi- ja kuraattoriresursseja.

– Opettajien koulutuksessa ei ole otettu huomioon sitä, että erityistä tukea tarvitsevia oppilaita voi olla paljon yleisopetuksenkin luokissa.

Jyrkisen mielestä paras ratkaisu tilanteeseen olisi moniammatillinen yhteistyö, jossa oppilaan tukena olisivat ainakin kuraattori, psykologi ja kouluterveydenhoitaja.

Hänen mukaansa tämän toteutuminen on kuitenkin tällä hetkellä ”huonolla tolalla”, sillä useissa kouluissa ei ole psykologia tai kuraattoria.

– Lakisääteinen tuki puuttuu todella monesta koulusta, myös meiltä, Jyrkinen toteaa.

Yle on uutisoinut tänä vuonna muun muassa Keski-Suomen ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden koulupsykologipulasta.

Jyrkinen kokee, ettei oppilashuoltolain toteutumista valvo kukaan. Loppukädessä tilanteesta kärsivät lapset.

– Se tulee kalliiksi. On hyvin lyhytnäköistä politiikkaa, jos lapsia jätetään tukematta ja samalla ihmetellään, miten voi olla näin suuria tuen tarpeita.

Jyrkinen: Tylsyyttä siedetään heikommin

Reija Jyrkinen kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaa siitä, miten nepsy-haasteisiin pystytään vastaamaan kouluissa.

– Ajatuksena on esimerkiksi se, miten ympäristö vaikuttaa oireisiin.

Jyrkisen mukaan kouluissa puhutaan paljon muun muassa lapsen ruutuajasta. Hän pohtii, mitä lapsi jää vaille, kun sekä lapsi itse että vanhempi viettävät aikaa ruutujen edessä.

Jyrkisen mielestä esimerkiksi perinteisen leikin väheneminen vaikuttaa mielikuvituksen ja luovuuden sekä vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Samalla tylsyyden sietäminen heikentyy.

– Tylsien tehtävien jatkaminen on oppilailla tällä hetkellä aika lyhytjänteistä.

Jyrkisen mielestä vanhemmat saattavat tarjota lapselle kännykkää viihdykkeeksi, kun lasta esimerkiksi harmittaa.

– Keskustelu siitä, että ”nyt sinua suututtaa, mutta ei se mitään, kyllä me selviämme” jää puuttumaan, sillä ruutu on niin helppo ratkaisu.

Tämä johtaa Jyrkisen mukan siihen, että koululta vaaditaan lisää tunnetaitokasvatusta.

– Toki se on meille tärkeä asia, mutta kotoa sen pitäisi lähteä, hän toteaa.

Samalla hän ymmärtää, että vanhemmat saattavat kokea olevansa tilanteen kanssa yksin.

– Meillä ei ole selkeitä ja yksinkertaisia ohjeita ruutuajalle. Uskon, että vanhemmat haluavat tehdä parhaansa, mutta ohjeistus puuttuu.