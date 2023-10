Putinia vastustavat venäläiset taistelevat nyt Ukrainan riveissä

Ukrainan armeija on hiljattain perustanut uuden, venäläisistä vapaaehtoistaistelijoista koostuvan pataljoonan.

Toisin kuin muut Ukrainan kansainvälisen legioonan alaisuudessa toimivat vapaaehtoisjoukot, uusi pataljoona on virallisesti osa Ukrainan armeijaa. Venäläisjoukkojen on tarkoitus liittyä taisteluihin ukrainalaisten rinnalle hyvin pian.

Yhdysvaltalaisen mediayhtiö Bloombergin mukaan uudessa Sibir-pataljoonassa on tällä hetkellä noin 60 sotilasta.

Joukko-osaston ukrainalaisten johtajien mukaan lähes kaikki sotilaat ovat saapuneet suoraan Venäjältä, koska he haluavat taistella hyökkäyssodan Ukrainassa aloittaneen presidentti Vladimir Putinin hirmuhallintoa vastaan. Joukkoihin ei heidän mukaansa värvätä venäläisiä sotavankeja.

– Heidän kanssaan on mukava työskennellä. He ovat vastuullisia ja harjoittelevat hyvin, venäläisjoukkojen ukrainalainen kouluttaja Batya sanoo Bloombergille.

Venäläisten rekrytoiminen on hidasta, sillä Venäjältä saapuvien vapaaehtoisten taustaselvitykset voivat kestää jopa vuoden. Ukraina tekee tällä hetkellä töitä venäläisten vapaaehtoistaistelijoiden liittymisen helpottamiseksi.

Venäjän sortamat vähemmistöt liittyivät vastarintaan

Ukrainan viranomaiset odottavat, että armeijaan liittymisen helpottaminen tulee johtamaan yhä useamman venäläisen vapaaehtoistaistelijan ilmoittautumiseen, etenkin Putinin hallinnon sortamien vähemmistöjen joukosta, kertoo Bloomberg.

Vapaaehtoiset ovat pääosin Siperian itäosissa asuvia jakuutteja ja burjaatteja, jotka toivovat Venäjän kukistamisen auttavan kansojensa pyrkimyksiä itsenäistyä Venäjästä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Venäjän osittaisessa liikekannallepanossa Ukrainan rintamalle on pakotettu epäsuhtainen määrä etnisiä vähemmistöjä ja alkuperäiskansoja edustavia ihmisiä juuri Burjatain kaltaisilta syrjäisiltä alueilta.

– Venäjä on tsaarin aikakaudesta lähtien miehittänyt maitamme, tuhonnut kulttuuriamme, kieltämme ja perinteitämme. Se oli puhdasta venäläistämistä, burjatialainen 29-vuotias sotilas Gennadi sanoo Reutersille.

– Meidän on tuhottava Kremlin hallinto, Vargan-kutsumerkkiä käyttävä 29-vuotias jakuutti puolestaan kertoo Bloombergille.

Vargan kertoo, ettei hänellä ollut lainkaan sotilaskoulutusta ennen saapumistaan Venäjän Irkutskista. Vargan on kotoisin timanttikaivoksistaan tunnetulta Jakutian alueelta.

– Tahdon, että Jakutiasta tulee itsenäinen demokraattinen valtio. Meillä on paljon rikkauksia, mutta siitä huolimatta kansamme on hyvin köyhää. Ainoastaan valtion viranomaisilla menee hyvin, Vargan toteaa.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaissotilaita koulutettiin Donetskin alueella 1. lokakuuta. Arkistokuva. Kuva: EPA-EFE

”Vankila on tuhottava”

Siperian alkuperäiskansoja edustavien sotilaiden joukossa on myös tavallisten venäläisten suurkaupunkien asukkaita. Yksi heistä on 41-vuotias moskovalainen mies, joka on Ukrainan armeijassa valinnut käyttää kutsumerkkiä Gandhi.

Gandhi kertoo Reutersille lähteneensä Venäjältä pian hyökkäyssodan alettua helmikuussa viime vuonna. Ukrainaan hän kertoo saapuneensa Puolan kautta taistellakseen kotimaansa hallintoa vastaan.

– Minä koin, että olen venäläisenä itse vastuussa tapahtuneesta.

– En halua olla osasyyllinen maani tekemiin rikoksiin Venäjällä – ja mikä on vielä kamalampaa, massiivisiin rikoksiin maan ulkopuolella. He tappavat tuhansia ukrainalaisia, eivätkä he välitä ovatko he naisia, lapsia tai vanhuksia. He kiduttavat ja pommittavat siviilejä toistuvasti, enkä halua olla osa sitä. Tahdon vastustaa sitä suoraan.

Gandhin mukaan hänen vanhempansa ja muut perheenjäsenet kannattavat yhä Putinia.

– Tiedän, että saatan kuolla jo ensimmäisessä taistelussani, mutta minusta paljon pelottavampi ajatus on olla osa maastani kumpuavaa pahuutta.

Gandhi kertoo tukevansa Venäjän etnisiä vähemmistöjen itsenäistymispyrkimyksiä.

– Uskon tämän olevan juuri se tapa, jolla voimme saada imperiumin romahtamaan. Vankila on tuhottava, Gandhi toteaa.

Gandhi viittaa puheillaan maan etnisten vähemmistöjen jakamaan näkemykseen siitä, että Venäjä on pitänyt vuosisatojen ajan useita itsenäisiä kansakuntia vankeinaan.

Gandhin tavoin Moskovasta Ukrainaan on saapunut 29-vuotias Martin. Hän työskenteli aiemmin Moskovassa IT-alalla. Myös hänen mukaansa Venäjän on hajottava, jotta eri puolilla maata asuvat ihmiset voisivat tulevaisuudessa päättää omista asioistaan.

Venäjä lisää painetta idässä

Ukraina ilmoitti uuden venäläispataljoonan perustamisesta viime viikolla. Samaan aikaan Venäjä on kiihdyttänyt hyökkäyksiä Avdijivkan kaupungin läheisyydessä Donetskin alueella.

Ukrainan mukaan Venäjän hyökkäykset ovat pääosin epäonnistuneet. Vaikka Venäjä on todennäköisesti maksanut hyökkäyksistään kovaa hintaa, ovat maan joukot muun muassa yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan viime päivien aikana onnistuneet etenemään alueella.

Venäjän uskotaan tavoittelevan idässä Avdijivkan saartamista ja kaupunkia puolustavien ukrainalaisten ajamista kauemmas lähistöllä sijaitsevasta Donetskin suurkaupungista.

Venäjä toivoo lisäksi hyökkäyksen pakottavan Ukrainan siirtämään muille rintamasuunnille sijoitettuja joukkojaan Donetskin alueelle. Ukraina on viime viikkoina aktivoitunut etenkin Dnepr-joen etelärannalla Hersonin alueella.