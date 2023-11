Anniina Valtosen esi-isä oli Härmän häjy Isotalon Antti – miten paljon Anttia hänestä vielä löytyy?

Anniina Valtonen on kuudennessa polvessa Isotalon Antin jälkeläinen. Suku on suuri ja moni siihen kuuluva kokee löytävänsä itsestään Härmän häjyn piirteitä. Geenitutkijan mukaan osa piirteistä periytyy sukupuussa pitkälle.

Hyvin moni tietää Isotalon Antin eli Isoo-Antin, puukkojunkkarin ja Härmän häjyn. Hän sattuu myös olemaan isoäitini isoisän isä. Olen siis kuudennessa polvessa häjy.

Käydään ensin läpi termit: häijy ja häjy ovat eri asioita. Pohjalaisen perinteen mukaan häijy on ilkeä ihminen, ja häjy on rehti tosimies tai -nainen. Kiistatonta on kuitenkin se, että Isotalon Antti ja Antti Rannanjärvi saivat aikaan paljon ikäviä asioita puukkojunkkarivuosina 1856-1867.

Nyt omaa jälkikasvua odottaessa sitä tietysti miettii, mitkä kaikki ominaisuudet periytyvät? Periytyykö esimerkiksi pahuus?

Isotalo-sukunimi herättää yhä ennakkoluuloja

Isotalon Antti oli koko Härmän seudun puukkojunkkareiden kiistaton johtaja, aikansa kuuluisuus ja legendaarinen rosvopäällikkö.

Hänellä on maineensa, jonka luulisi kulkevan suvussani mustana varjona. Sen sijaan yksikään hänen jälkeläisensä ei häpeile kuuluisaa esi-isäänsä. Monet suvun miehet ovat Antti-nimisiä tai se on heillä toisena tai kolmantena nimenä. Tämäkin viestii siitä, kuinka esi-isää ei häpeillä. Sukulaisistani löytyy jopa samoja luonteenpiirteitä ja samaa ulkonäköä kuin Antissa oli. Kaikki heistä kuitenkin tiedostavat, että sukunimen mainitseminen aiheuttaa monissa ennakkoluuloja.

Isotalon Anttia syytettiin taposta vuonna 1858, mutta hänet vapautettiin täyden näytön puuttuessa. Uusien todistajien lausuntojen jälkeen kihlakunnanoikeus tuomitsi vuonna 1869 Antin kuolemanrangaistukseen mestaamalla. Hovioikeuden ja senaatin käsittelyn jälkeen rangaistus muutettiin 12 vuodeksi pakkotyöksi. Vankilassa Antti käyttäytyi hyvin.

Suvun tapahtumissa kerrotaan aina Isoo-Antin joskus sanoneen: ”Paljon pahaa olen tehnyt, mutta miestä en ole tappanut.” Tuomionsa hän myönsi kuitenkin ansainneensa.

Rikoksistaan ja pelottavasta maineesta huolimatta Isoo-Antista tuli kotikunnassaan Alahärmässä arvostettu henkilö. Vanhemmalla iällä Antti paransi tapansa ja tuli uskoon. Hän oli mukana perustamassa kansakoulua ja nuorisoseuraa. Hän oli naimisissa kolmesti ja sai 10 lasta.

Onko puheliaisuus perua Isoo-Antilta?

Antin sanotaan olleen luonteeltaan levoton ja jääräpäinen, mutta karismaattinen ja luontainen johtaja. Ihmiset seurasivat häntä vapaaehtoisesti, eikä hänen tarvinnut houkutella ketään matkaansa. Ihmiset halusivat olla hänen lähellään ja kuunnella hänen tarinoitaan.

Sukulaisistani löytyy samoja luonteenpiirteitä. He ovat puheliaita, loistavia esiintyjiä ja tarinankertojia. Monet sukulaiset, minä mukaanlukien, myöntävät olevansa äänekkäitä ja jääräpäisiä. Toisinaan on hankalaa noudattaa muiden asettamia sääntöjä, mutta toisaalta jääräpäisyys auttaa toteuttamaan vaikeatkin tavoitteet. Periksi ei anneta. Voivatko nämä suvun piirteet juontua Isoo-Antilta?

Geenitutkija Kirmo Wartiovaaran mukaan luonteenpiirteiden ja henkisten ominaisuuksien periytymistä on monimutkaista tutkia. Kasvatuksella on suurempi vaikutus ihmisen henkisiin ominaisuuksiin kuin suvussa mahdollisesti kulkeutuvilla luonteenpiirteillä. Sen sijaan ulkonäköön liittyviä geenejä on helpompi tutkia.

Sukuni nenä on “kintaalla niistettävä”

Sukuni miehet ovat kookkaita, kuten oli Anttikin. Samaa ulkonäköäkin on monissa erityisesti nenän ja suun alueella. Monissa kuvissa mummostani ja hänen isästään on nähtävissä samoja piirteitä kuin Isoo-Antissa oli. Sukulaiseni myöntävät tämän myös. Sukuni nenästä sanotaan, että sen voi niistää kintaalla. Tämän saa todeta kuitenkin vain sukuni jäsenet. Muiden kommentit nenästämme ovat loukkaavia.

Geenitutkija Kirmo Wartiovaaran mukaan muun muassa nenän malli periytyy. Sen periytyminen on todennäköisempää, ja helpompi todistaa kuin esimerkiksi pituuden.

– Me olemme kaikki meidän vanhempien näköisiä, jotka taas ovat omien vanhempiensa näköisiä ja niin edelleen. Ja siten mennään vaikka Väinämöiseen asti.

Esimerkiksi kiharahiuksisuus on vallitseva ominaisuus, ja se periytyy jo toiselta vanhemmalta 50 % todennäköisyydellä. Kahden kiharahiuksisen lapsella on yli 75 % todennäköisyys olla kiharahiuksinen.

Isoo-Anttia on jäljellä enää 1,6 prosenttia

Onko siis mahdollista, että Antin geenit todellakin periytyvät näin pitkälle? Olen Isoo-Antista suoraan alenevassa polvessa kuudes ja pian syntyvä lapseni seitsemäs. Onko minussa tai hänessä enää ripaustakaan Isotalon Anttia?

Mitä pidemmälle sukupuussa mennään, sitä pienempi osa geeniperimää esimerkiksi Isoo-Antin ominaisuuksista on perimässä jäljellä. Vanhemmilta tulee puolet, isovanhemmilta 25%, isoisovanhemmilta 12,5% ja niin edelleen.

Kun saavutaan kuudenteen sukupolveen eli siihen kohtaan, jossa minä olen Isotalon Antin sukupuussa, minussa on enää 1,6% Isoo-Anttia. Omassa lapsessani häntä ei enää ole lainkaan. Hän ei siis hyvin suurella todennäköisyydellä tule saamaan esimerkiksi sitä kintaalla niistettävää nenää.

– Meillä kaikilla on kaksi genomia eli reseptivihkoa, joka aina puolitetaan uudestaan ja uudestaan. Genomeja ei voi kuitenkaan puolittaa loputtomasti. Lopulta tulee kohta, etteivät ne enää pienene. Tällöin jotkut geenit jäävät välittymättä eteenpäin.

Puukkojunkkarius ei riipu pelkistä geeneistä

Nenäperimän vaikutukset ovat siis hälventyneet. Mutta entä puukkojunkkarius? Voiko sitä olla DNA:ssa?

Wartiovaaran mukaan taipumus pahuuteen periytyy, mutta isompi vaikutus ihmisen luonteeseen on kasvatuksella ja kasvuympäristöllä.

– Temperamentti kuten kärsivällisyys ja jääräpäisyys ovat luonteenpiirteitä, johon genetiikalla on vaikutusta. Tällaiset käyttäytymispiirteet altistavat ihmisen sellaisiin elämäntapahtumiin, joissa joutuu hankaluuksiin muiden kanssa. Onko se sitten pahuutta, on ihan hyvä kysymys. Joka tapauksessa ympäristöllä ja oppimisella on iso vaikutus tämänkaltaisiin asioihin.

Voisi siis todeta, että jokaisen on tärkeää oppia jo kotona pienestä pitäen, mikä on oikein ja mikä väärin ja kuinka tunteita voi käsitellä terveellä tavalla.

– On vaikea opetella esimerkiksi huippuviulistiksi, jos ei ole lainkaan musikaalista kapasiteettia. Sen lisäksi on ihan pakko myös harjoitella. On vaikea muuttua maailman hyvimmäksi ihmiseksi, jos ei ole sitä aivokapasiteettia, miten täällä eletään esimerkiksi naapureiden kanssa ja miten ei.

– Vastavuoroinen käytös vaatii, että aivot ovat kehittyneet. Valtaosa ihmisistä kykenee tähän, mutta mitä yksinkertaisemmista aivoista on kysymys, sitä enemmän eliöt tuntuvat ajattelevan omaa lyhytnäköistä hyötyään. Ihmisillä tämä tulee joskus näkyviin vaikeiden aivovaurioiden tai oireyhtymien kohdalla. Kaikki voivat kuitenkin oppia.

Pelkät geenit eivät siis tee kenestäkään pahaa ihmistä.