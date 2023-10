Professori: Kiinan sekaantuminen kaasuputken katkaisemiseen olisi ”aivan poikkeuksellinen historiallinen käänne”

Newnew Polar Bear -aluksen omistaa kiinalainen Hainan Yangpu Newnew Shipping Co. Ltd. -varustamoyhtiö. Sen emoyhtiö on samalla alalla toimiva New New Shipping.

Kumpikin yhtiö on perustettu vuonna 2022. Yhtiöt eivät vastanneet torstaina Ylen yhteydenottoihin.

Varustamon pääkonttori on Dalianin kaupungissa. Yhtiö toimii 20 maassa, ja pyrkii erikoistumaan Jäämeren kuljetuksiin Venäjän pohjoisten alueiden kautta.

Sillä on viisi konttialusta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 65 000 konttia.

Yhtiö osti Newnew Polar Bearin mediatietojen mukaan tämän vuoden kesäkuussa 9,3 miljoonan dollarin hintaan. Alus teki ensimmäisen konttikuljetuksensa Pohjois-Euroopasta Kiinaan heinäkuussa: Pietarista Shanghaihin.

Newnew Polar Bear seilaa Hongkongin lipun alla. Sen vakuutusyhtiö on merenkäyntiin erikoistunut brittiläinen London P&I Club, jolla on toimisto Hongkongissa.

Yle tavoitti London Clubin Hongkongin-toimiston päällikön Tiandu Yun. Hän kertoi, että vakuutusyhtiö suorittaa parhaillaan omaa tutkimustaan tapahtumien kulusta, mutta ei kommentoi asiaa enempää.

Vakuutusyhtiön Lontoon-pääkonttori ei vastannut Ylen yhteydenottoon.