Tällainen on Sanna Marinin poliittinen perintö – lähtö hankaloittaa demareiden tilannetta Tampereella, arvioi professori

Elämä kotimaisessa politiikassa jatkuu, vaikka Sanna Marin on siitä poistunutkin. Näin arvioivat asiaa tutkijat ja Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja.

Entisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) poistuminen kotimaan politiikasta vaikuttaa päätöksenteon voimasuhteisiin ainakin paikallisesti.

Näin arvioi Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari. Hänen mukaansa Marinin lähtö hankaloittaa Tampereen sosiaalidemokraattien tilannetta.

Kokoomus ja SDP ovat kilpailleet suurimman puolueen paikasta tasapäisesti. Viimeksi kilpailu kääntyi kokoomukselle RKP:n vaalikevään aikana edesmenneen Peter Löfbergin keräämillä äänillä.

Ruostetsaaren mukaan asetelma muuttuu heti, jos puolue onnistuu löytämään Marinia vastaavan vetovoimaisen ehdokkaan.

– Tällä hetkellä sellaista ei ole näköpiirissä. Lähtökohta on se, että suurimmalla puolueella on etuoikeus pormestarin tehtävään. Sitä voidaan pohtia, mikä on Marinin äänimäärän puuttumisen vaikutus puolueen kokonaispottiin.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari arvioi, että SDP:llä on Tampereella haastetta korvata Sanna Marinin henkilökohtainen suosio. Video: Petra Ketonen / Yle

Valtakunnallisesti tilannetta ei pidetä haastavana. Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér näkee, ettei puolue jää tyhjän päälle Antti Lindtmanin aikakaudella.

– Marin on ollut erilaisissa rooleissa. Pääministerin ja puoluejohtajan tehtäviä pitää arvioida erikseen. Nyt Lindtman on erilainen ihminen kuin Sanna, mutta puolueen ohjelma on hyvin samanlainen kuin ennen.

Hän huomauttaa, ettei puolueohjelma ole muuttunut radikaalisti loppukesän puoluekokouksessa.

– Nyt puolueella on hyvä aika valmistautua tulevaan oppositiossa, Finér sanoo.

Kuntavaalit muuttuivat henkilövaaliksi

Ilkka Ruostetsaari on havainnut, että kuntavaalitkin ovat kääntyneet viime vuosina henkilövaalien suuntaan.

– Meillä käydään kuntavaaleja hieman pormestarivaalin hengessä. Puolueet ilmoittavat etukäteen, ketkä ovat ehdolla pormestariksi, ja se saattaa vaikuttaa ihmisten äänestyskäyttäytymiseen.

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksen tutkijatohtori Aino Tiihonen on huomioinut samankaltaisen muutoksen ja suhtautuu siihen varauksella.

– Kuntavaaleissa ei ole kuitenkaan kyse henkilövaaleista.

Avaa kuvien katselu Aino Tiihosen mukaan Sanna Marin onnistui lyhyessä ajassa nousemaan poliitikkona asemaan, joka on herättänyt huomiota ja kiinnostusta myös kansainvälisesti. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Lauri Finér näkee asiassa hyviä ja huonoja puolia. Hyviin puoliin lukeutuu se, että henkilöiden kautta voi innostua politiikasta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta.

– Asiat eivät kuitenkaan saa jäädä henkilöiden alle, mistä Donald Trump tarjoaa yhden esimerkin Yhdysvalloissa, Finér pohtii.

Ei poikkeuksellinen ratkaisu

Tutkijat eivät pidä Marinin ratkaisua erityisen poikkeuksellisena.

Aino Tiihonen huomauttaa, että Marin veti läpi erittäin haastavan pääministerikauden: tapahtumia riitti koronakriisistä alkaen.

– Jos ajatellaan 2000-luvun pääministerien urakehitystä, ei tämä ratkaisu mitenkään erikoinen ole. Toisaalta se kertoo pääministerin vastuista.

Kesällä on käyty paljon keskustelua siitä, olisiko Marinin pitänyt ilmoittaa urasuunnitelmistaan aiemmin.

– Se on tietysti oma näkökulmansa, kun ääniä on tullut vaaleissa yli 30 000. En pidä päätöstä kuitenkaan mitenkään poikkeuksellisena, Tiihonen sanoo.

Voiko Marin palata politiikkaan?

Sanna Marin täyttää marraskuussa 38 vuotta. Lauri Finér miettii pitkään, voidaanko nuoren ihmisen osalta puhua vielä poliittisesta perinnöstä.

Hänen mukaansa Marin onnistui rakentamaan puolueelle uudenlaiset kasvot. Se toi puolueelle paljon nuoria, uusia äänestäjiä, jotka inspiroituivat pääministeristä.

– Puolueen ajattelussa ilmastonmuutos ja ympäristöasiat olivat keskeisessä roolissa, ja hyvinvointivaltion uudelleen nostamista jatkettiin Antti Rinteen linjalla.

Avaa kuvien katselu Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finérin mielestä Sanna Marinin suosiota edesauttoivat osaltaan suoraviivainen ja selkeä viestintä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Finér ei ihmettele entisen pääministerin kansainvälistä suosiota. Hän sanoo, että sattumallakin oli siinä roolinsa.

– Lopputulos on, että häntä pidetään maailmalla politiikan supertähtenä. Marin on onnistunut puhuttelemaan ja rohkaisemaan nuoria ja naisia ympäri maailman.

Aino Tiihonen jakaa saman ajatuksen.

– Hän tulee jäämään Suomen poliittiseen historiaan henkilönä, joka on kerännyt kannatusta yli puoluerajojen ja ollut kansainvälisesti poikkeuksellisen suosittu.

Voisiko Sanna Marin vielä palata kotimaiseen politiikkaan?

– Se on mahdollista. Eurooppalaista politiikantekoa ei pidetä enää poliitikon hautausmaana. Jos hän jossain vaiheessa haluaa palata, mikä ettei, arvioi Ilkka Ruostetsaari.