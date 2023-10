Lionel Messin nimikirjoituksella varustettu pelipaita myytiin 7 500 eurolla Seinäjoella – keräilijä kertoo, miten tunnistaa aidon pelipaidan

Seitsemän kertaa maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi valitun argentiinalaisihmeen Lionel Messin nimikirjoitusta ei ihan jokaiselta suomalaiselta löydy. Vielä harvinaisempi on Messin nimikirjoituksella varustettu pelipaita.

Sellainen oli kuitenkin mahdollista hankkia omaksi lauantaina, kun jalkapallojoukkue Apollon hyväntekeväisyyshuutokaupassa Seinäjoen jalkapallostadionilla myytiin Messin nimikirjoituksella varustettu Inter Miamin pelipaita.

Paita huudettiin lopulta omaksi 7 500 eurolla. Voittaneen huudon tekivät Juha Kuusisto Ilmajoelta ja Jani Latvala Seinäjoelta.

Yksi tapahtuman järjestäjistä, Teemu Nyyssölä kertoo, että Messin paita päätyi Apollolle pelaaja-agentti Chris Cleaverin kautta. Cleaver pelasi aikoinaan TP-Seinäjoen, SJK:n ja Pietarsaaren Jaron riveissä.

Cleaver on tällä hetkellä Messin joukkuekaverin ja maanmiehen Nicolás Stefanellin agentti. Stefanelli on aikoinaan puolestaan pelannut AIK:n riveissä Tukholmassa, jossa hänellä on edelleen suomalaisia ystäviä.

– Nämä ystävät olivat sitten käymässä Inter Miamissa ja sitä kautta toivat paidan Tukholmaan, josta meidän Juha Järvinen kävi sen hakemassa. Emme uskaltaneet laittaa sitä Postin kyytiin, Nyyssölä kertoo.

Myynnissä ollut paita ei ole niin sanotusti game worn, eli Messi ei ole käyttänyt sitä pelissä. Tositoimissakin käytettyjä paitoja huutokaupasta kuitenkin löytyi, esimerkiksi Venezian Joel Pohjanpalon ja Jesse Jorosen paidat sekä Daniel Håkansin maajoukkuepaita. Lisäksi myynnissä oli esimerkiksi Jorma Uotisen käyttämät silmälasit.

Avaa kuvien katselu Maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi jo seitsemän kertaa valitun Lionel Messin signeeraama virallinen pelipaita löysi kodin Etelä-Pohjanmaalta. Kuva: Apollon kuva-arkisto

Tänä vuonna hyväntekeväisyyshuutokaupassa onnistuttiin keräämään ennätyspotti - 34 500 euroa.

”Nyt olisi kiva antaa jotain takaisin”

Apollon eli Pinkkien koirien järjestämä huutokauppa on kerännyt kahdeksan vuoden aikana yli 160 000 euroa hyväntekeväisyyteen.

Alusta asti eli vuodesta 2015 Apollon toiminnassa mukana ollut Sami Siikala kertoo, että tänä vuonna kohteina olivat Mieli ry., Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palliatiivinen keskus sekä Plan International, joka ohjaa kerätyt varat Ukrainaan lapsille.

Hyväntekeväisyys on ollut alusta lähtien osa Apollon toimintaa. Ensimmäisenä vuonna varoja kerättiin Roosa nauha -kampanjalle. Se on linkki Apollon pinkkiin väriin, Siikala kertoo.

Avaa kuvien katselu Järjestäjät Teemu Nyyssölä (vasemmalla) ja Sami Siikala eivät päässeet vielä perjantaina poseeraamaan Messi-paidan kanssa, koska sitä säilytettiin visusti suojassa ennen huutokauppaa. Kuva: Mirva Ekman / Yle

– Kun perustimme toimintaa, totesimme kaikki saaneemme niin paljon tältä lajilta, että nyt olisi kiva antaa jotain takaisin, hän jatkaa.

Ennätys huutokaupassa tehtiin viime vuonna, kun kasaan saatiin melkein 30 000 euroa. Siikala muistelee, että korkein hinta tuli Teemu Selänteen Anaheim Ducksin paidasta, josta maksettiin 4 000 euroa. Marko Anttilan MM-finaalin ja olympialaisten kypärästä maksettiin noin 3 000 euroa.

Siikalan mukaan Apollossa ei ole kertaakaan laitettu mitään tuottotavoitetta huutokaupalle, vaan ajatuksena on ollut, että kaikki, mikä on nollan yläpuolella, on plussaa ja hyvää.

Kangasalainen keräilijä olisi innostunut huutamaan

Intohimoinen keräilijä Jani Ojala Kangasalta hankki ensimmäisen pelipaitansa alakouluikäisenä vuonna 1979. Pelipaitoja pääasiassa kotimaisen jalkapallon puolelta on kertynyt jo noin 125 kappaletta.

Yhdeksi harvinaisuudeksi Ojala nostaa syntymäpäivälahjaksi saamansa brasilialaisen Ronaldinhon viimeisen pelissä pitämän paidan Fluminensesta. Hänellä on myös esimerkiksi muutamia Jari Litmasen käyttämiä paitoja.

Ojala kertoo seuranneensa Messin otteita tarkasti. Kangasalainen sanoo olevansa ikuinen FC Barcelonan fani, ja siellä Messikin on pelannut valtaosan urastaan. Ojalan mukaan Messin signeeraama paita on Suomessa harvinaisuus.

Hän olisi saattanut innostua kaupanteosta hyvinkin paljon, jos vain olisi päässyt paikalle Seinäjoen huutokauppaan. Vuorotyöt ja lapsen harrastus ajoivat tällä kertaa kuitenkin edelle.

Litmanen vahvisti paidan aitouden

Jani Ojalan mukaan on ikuisuuskysymys, mikä on fanipaidan ja pelipaidan määritelmä. Hänelle raja menee siinä, että jos paita on päällä pelissä edes minuutin, silloin se on pelipaita.

Toinen hankala kysymys on aitouden todistaminen, eli onko paitaa käytetty pelissä vai ei. Sen voi Ojalan mukaan pyrkiä varmistamaan etsimällä esimerkiksi netistä kuvista tuntomerkkejä.

– Jos siinä nurmikkoa on paidan kulmassa, tuskin sitä siihen piirrettykään on, hän kertoo.

Valokuvien avulla pelipaidan aitouden voi saada varmistettua esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa tuotetta kaupataan vaikkapa tiettyyn peliin tai sarjaan liittyen. Aitoustodistustenkin aitous voi olla joskus vaikeaa varmentaa.

Apollon Sami Siikalakin katsoisi kuvia tai videoita varmistaakseen paidan aitouden. Hän myös käyttäisi hajuaistia.

– Pelissä käytetty paita voi haista erilaiselta kuin hyllystä napattu, Siikala virnuilee.

Yhden Litmasen paidan aitouden varmistamisen kanssa Jani Ojalalla kävi tuuri. Hän sai aikanaan paidan mukana Litmasen signeeraaman paperin, jolla pelaaja itse todisti paidan aidoksi ja pelissä käytetyksi. Kerran Ojala oli sitten Lahdessa tapaamassa toista pelipaitakeräilijää, kun Litmanen käveli siellä häntä vastaan.

– Minulla sattui olemaan paita mukana, ja Litmanenkin sitten vahvisti sen aidoksi, keräilijä kertoo.

Sami Siikalan mukaan Apollolle lahjoitukset tulevat aina suoraan toimijalta, ei minkään tuntemattoman välikäden kautta. Hänen mukaansa autenttisuus tulee siinä ikään kuin mukana.

– Meillä on ollut esimerkiksi Virgil van Dijkin paita Liverpoolista, joka meille sieltä suoraan toimitettiin. Siinä oli mukana aitoustodistus, Siikala kertoo.

Hänen mukaansa Apollossa luotetaan siihen, että hyväntekeväisyyteen tavaraa lahjoittavat antavat heille aitoa tavaraa.

– Muuten putoaisi pohja koko toiminnalta.