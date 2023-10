Kolmas vuorijuoksukausi toi Susanna Saapungille ensimmäiset maailmancup-voitot – kahden vuoden päästä tavoitteena maailmanmestaruus

Keuhko-ongelmien vuoksi hiihdon jättänyt Susanna Saapunki löysi itselleen sopivamman lajin Keski-Euroopan ohuissa ilmanaloissa kilpailtavasta vuorijuoksusta. Tällä hetkellä koti on Italiassa ja Rovaniemellä.

Erinomaiseen syyskuntoon päässeen Saapungin kausi päättyi lokakuun alussa Kanarian saarilla käytyihin vuorijuoksun maailmancupin kilpailuihin. Cupin kannalta viimeinen kilpailu päättyi mitalisijoituksen sijaan nilkan nyrjähtämiseen.

– Meitä oli kakkosesta nelosijaan siinä porukassa, että kyllä siinä ihan täydet mahdollisuudet oli palkintopallille. Se harmittaa aika lailla, olisin ollut viides maailmancupissa, jos nilkka ei olisi kisassa mennyt.

MM-kisat kesäkuussa menivät Saapungilta ohi sairastumisen vuoksi. Pettymystä lievensi kaksi ykkös- ja neljä muuta palkintosijaa vuorijuoksun maailmancupin kilpailuissa. Ensimmäinen voitto tuli syyskuun lopussa Primierossa Koillis-Italiassa.

Nilkan nyrjähdys ei estä nopeaa paluuta juoksun pariin

Susanna Saapunki matkasi Rovaniemelle tutkituttamaan Kanarian saarilla nyrjähtäneen nilkan kunnon. Lihastasapanosta vastaavalta fysioterapeutilta Markus Mäkiniemeltä Saapunki sai myös nilkan kuntoutusohjeet.

Nilkassa ei todettu murtumaa, vaan mustelman ja kivun aiheuttajaksi todettiin venähdys tai lievä revähdys. Fysioterapeutti Mäkiniemi uskoi nilkan paranevan hyvällä tuennalla muutamassa viikossa.

Avaa kuvien katselu Susanna Saapungin nilkka vääntyi kauden viimeisessä vuorijuoksukisassa Kanarian saarilla. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Tämä on Saapungille hyvä uutinen. Haave päättää vuosi maastojuoksun EM-kisoihin on yhä mahdollinen.

– Minua kiinnostaisivat EM-maastot. En tiedä, miten minun näyttöni riittävät Suomen Urheiluliitolle, mutta se jää nähtäväksi.

Maastojuoksun EM-kilpailut juostaan Brysselissä joulukuussa. Saapunki oli kesällä maastojuoksun SM-kisoissa hopealla.

Parin vuoden päässä siintää viisivuotissuunnitelman huipennus

Rovaniemellä Susanna Saapunki, valmentaja Kari Miettunen sekä fysioterapeutti Markus Mäkiniemi suunnittelivat alkavaa talviharjoituskautta sekä valmistautumista ensi vuoden vuorijuoksukauteen.

Saapungin tavoitteena on parantaa cupissa sijoitustaan sekä päästä palkintopallille vähintään tuplasti useammin kuin tänä vuonna.

– Selkeä kauden päätavoite on olla kolmen joukossa maailmancupin kokonaiskisassa, vahvistaa Susanna Saapunki.

Vuorijuoksun EM-kisat Ranskassa kilpaillaan ensi vuoden kesäkuussa ja Saapungille maailmancup on tulevaisuudessa ainoastaan välitavoite. Hänen päätavoitteenaan on olla maailman paras vuorijuoksija kahden vuoden päästä järjestettävissä MM-kisoissa.

– Semmoinen tavoite pantiin vuonna 2021 ja siitä pidetään kiinni, vahvistaa valmentaja Kari Miettunen.

Seitsemän vuotta Saapunkia valmentaneen Kari Miettusen mukaan vuorijuoksu sopii erinomaisesti valmennettavalle.

– Susannan ominaisuudet sopivat hyvin vuorijuoksuun, eli hänellä on hyvä hapenotto ja hän on pienikokoinen. Se on tietenkin iso etu, kun mennään ylämäkeen.

Avaa kuvien katselu Valmentaja Kari Miettunen, fysioterapeutti Markus Mäkiniemi ja Susanna Saapunki keskustelevat tulevaan kauteen valmistautumisesta. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Menestyminen antaa mahdollisuuden tavoitella unelmia

Vuorijuoksu on kansainvälisesti suosittu laji, mutta suomalaisille varsin tuntematon. Tukea ei liitoilta tule, joten Susanna Saapungin kilpailemisen mahdollistavat sponsorit sekä palkintosijoitukset.

Rikkauksia eivät voitotkaan silti tuo, koska armottoman raastavia kisoja ei loputtomasti pysty kiertämään.

– Jos puhutaan hiihdosta tai alppihiihdosta, niin ei meidän palkintorahat semmoisia ole. Voitosta voit tienata 1000–5000 euroa.

Laji on merkittävästi tunnetumpi muualla maailmassa kuin Suomessa. Saapungin mukaan laji on jopa verrattavissa yleisurheiluun ja Keski-Euroopassa se on yleisurheiluliiton alainen laji.

– Mukana on lisäksi afrikkalaisia, jenkkejä, brittejä. Siellä on samoja juoksijoita kuin on maastossa, maantiellä tai radalla. Esimerkiksi tämän vuoden MM-kisojen maratonin voittaja Victor Kiplangat voitti 2017 vuoristojuoksun MM-kultaa.

Saapunki toivookin, että laji saisi huomiota myös Suomessa muun muassa sponsoreiden saamiseksi.

– Minun tekeminenhän on täysin henkilökohtaisten sponsoreiden varassa ja ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Tähän mennessä niitä on onneksi löytynyt ja toivottavasti löytyy jatkossakin.