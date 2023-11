Tanska taistelee yhä liivijengejä vastaan – vapaakaupunki Christiania voi nyt muuttua pysyvästi

Christianian vapaakaupunki on Kööpenhaminan toiseksi suosituin matkailukohde Tivolin jälkeen. Nyt myös asukkaat haluavat, että huumekaupan on loputtava.

KÖÖPENHAMINA Alkuiltapäivästä vapaakaupunki Christianiassa on verkkainen tunnelma. Huumekauppa jatkuu Pusher Streetillä, mutta katu ei ole entisensä.

Elokuun lopussa huumekauppaa hallitsevat perinteiset moottoripyöräjengit selvittelivät välejään asein. Yksi jengiläisistä kuoli ja neljä muuta haavoittui. Yksi haavoittuneista oli espanjalainen turisti.

Tapon jälkeen Kööpenhaminan poliisi julisti sekä Christianian että Nørrebron ja Nordvestin kaupunginosat erityisalueiksi, joissa poliisi saa tehdä ruumiintarkastuksia ilman rikosepäilyä. Päätös erityisalueesta tehdään kahdeksi viikoksi kerrallaan, ja nyt voimassaoleva päättyy 6. marraskuuta.

Ylen Pohjoismaiden-kirjeenvaihtaja Pirjo Auvinen kertoo videolla, että Christianian asukkaat haluavat lopettaa huumekaupan.

Elokuun lopusta lähtien poliisi on tarkistanut 1 035 henkilöä, ja löytänyt 46 teräasetta sekä 20 muuta lyömäasetta ja pippurisumutetta. Syytteen laittomasta aseiden hallussapidosta on saanut 34 henkilöä.

Paikallisten mukaan poliisi kiertää Chriastianiassa 4–5 kertaa päivässä. Siksi hasiskauppiaiden pöydät ovat nyt heppoiset, ja myytävä menee yhteen laatikkoon, joka kainalossaan myyjä luikkii partioivia poliiseja karkuun.

Hasiskauppa on jatkunut Christianiassa vuosikymmeniä. Se on kuitenkin samalla tavalla laitonta kuin koko Tanskassa. Ostaja saa kiinnijäädessään sakot.

Erityisaluemalli on suunnitteilla myös Ruotsiin, ja Suomessakin siitä keskustellaan.

Ensi kertaa asukkaat huumekauppaa vastaan

Christiania perustettiin 52 vuotta sitten armeijan vanhoihin kasarmeihin Kööpenhaminan keskustaan. Alueella oli ja on vahva hippiluonne.

Christianian omien sääntöjen mukaan asukasmäärä ei saa ylittää tuhatta, alueella ei saa myydä eikä käyttää vahvoja huumeita, ja aluetta koskevat päätökset tehdään asukaskokouksessa.

Ampumavälikohtauksen jälkeinen kokous oli historiallinen. Nyt ensi kertaa Christianian asukkaat vaativat, että Pusher Streetin hasiskauppa on saatava loppumaan.

Avaa kuvien katselu Krister Larsenin mukaan elokuun lopun tappo järkytti Christianian asukkaita niin, että nyt nyt he ensi kertaa vaativat huumekaupan lopettamista Pusher Streetillä. Kuva: Malin Palm

Christianian tiedotuskeskus on Pusher Streetillä. Sisäänkäynti on hasiskojujen välissä. Toisessa kerroksessa päivystysvuorot on jaettu, ja tänään töissä on Krister Larsen.

Christianian asukkaat ovat seuranneet vierestä kun Pusher Streetin huumekauppa on vuosien myötä ajautunut mottoripyöräjengien hallintaan. Larsenin mukaan jengien sisäinen hierarkia on ilmeisen ankara, myyjät alinta kastia ja yhä nuorempia.

Elokuun lopun ampumavälikohtaus on selvästi järkyttänyt Larsenia.

– Se oli tosi rajua ja tarkoituksena oli vain tappaa yksi Helvetin enkelien jäsen. Hän kuoli, mutta myös täysin ulkopuolisia loukkaantui.

Larsenin mukaan asukaskokouksen päätös oli selkeä ja yksituumainen: huumekauppa Pusher Streetillä on saatava loppumaan.

– Kyllä, tämä on ensimmäinen kerta, kun on ollut niin vahva kanta Pusher Streetiä vastaan.

Sen sijaan asukkaiden mielipiteet jakautuvat siitä, pitäisikö Tanskan seurata Saksan esimerkkiä ja laillistaa hasiksen myynti koko Tanskassa. Larsen itse on laillistamisen kannalla.

Monet muut, Larsenin mukaan nuoremmat christianialaiset ovat laillistamista vastaan.

Tanskan poliisilla paljon keinoja jengejä vastaan

Tanskassa jengirikollisuutta on suitsittu lakipaketein vuodesta 2009 ja tuorein esitys eli neljäs ”bandepakke” eli jengipaketti on tältä syksyltä. Pykäliä on tiukennettu niin, että yhä pienemmät viitteet jengiyhteyksiin riittävät rangaistusperusteiksi.

Jengirikollisuuteen liittyvät rangaistukset ovat kaksinkertaiset, ja vankeusaikana tapaamiset ovat tiukemmassa kuin muilla vangeilla. Sama koskee myös vankeusajan lopun lomia.

Kuvaava esimerkki on parin-kolmen vuoden takaa. Kahden ruotsalaisjengin jäsenet olivat joutuneet riitoihin ja välienselvittely käytiin Tanskan Herlevissä. Ampumavälikohtauksen lopputuloksena kaksi kuoli.

Tappajista kolme täysi-ikäistä tuomittiin elinkautiseen ja kaksi 17-vuotiasta sai 16 vuoden vankeusrangaistuksen. Ruotsissa 17-vuotiaat olisivat saaneet todennäköisesti rangaistukseksi kolme vuotta suljetussa nuorisokodissa.

Avaa kuvien katselu Simon Hansenin mukaan Tanskan poliisilla on paljon keinoja jengiväkivallan suitsimiseksi. Oleskelukielto on osoittautunut tehokkaksi vankilasta vapautuville jengiläisille. Kuva: Malin Palm

Christiania kuuluu nyt apulaispoliisipäällikkö Simon Hansenin vastuulle. Hänen mukaansa esimerkiksi Kööpenhaminan poliisin käytössä oleva työkalupakki on monipuolinen.

– Näiden jengien jatkuva seuranta on erittäin tärkeää. Eli vaikkei olisi mitään varsinaista yhteenottoa meneillään, tiedämme erittäin tarkkaan, mitä nämä rikollisryhmät tekevät, keitä he ovat ja missä oleskelevat.

Hansenin mukaan erittäin tehokkaita ovat myös kiellot, joita voidaan langettaa jengiläiselle vankeusrangaistuksen jälkeen. Silloin käynti vanhassa kotikorttelissa tai jengin majapaikassa on kielletty. Kielto voi kestää vuosia ja sen rikkomisesta voi saada vankeutta.

– Ne ovat itse asiassa todella tehokkaita. Me tiedämme, että esimerkiksi oleskelukieltoon tuomitut ihmiset ovat joutuneet muuttamaan. He eivät pääse samaan paikkaan kuin tavallisesti. Ja mikä tärkeintä, he eivät voi liittyä rikollisryhmään, johon kuuluivat aiemmin.

Hansen ei halua neuvoa Ruotsin poliisia jengirikollisuuden nujertamisessa. Hansen myös alleviivaa, että maiden rikollisuudessa on nyt selkeä ero. Tanskassa yhteen ottavat perinteiset moottoripyöräjengit. Ruotsin jengien tausta on pitkälti ongelmalähiöissä.