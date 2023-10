Peter Nygård saapui todistamaan oikeuden eteen – kertoi kärsivänsä muistikatkoksista

Suomalaissyntyisen muotisuunnittelijan Peter Nygårdin, 82, oikeudenkäynti on jatkunut keskiviikkona Kanadan Torontossa.

Nygård oli nyt ensimmäistä kertaa valamiehistön kuultavana todistajanaitiossa, kertoo Kanadan yleisradioyhtiö CBC.

Nygårdia syytetään seksuaalirikoksista ja vapaudenriistosta. Seksuaalirikosepäilyt sijoittavat vuosille 1988–2004, jolloin hänen epäillään tehneen seksuaalista väkivaltaa neljää naista ja yhtä alaikäistä henkilöä kohtaan. Nygård on kiistänyt syytteet.

Ennen Nygårdin kuulemista Toronton tuomioistuin on kuullut todistajanlausuntoja viikkojen ajan. CBC:n mukaan kantajien lausunnot ovat olleet graafisia ja häiritseviä. Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan kaikki viisi kantajaa kertoivat Nygårdin vieneen heidät Torontossa sijainneen toimistorakennuksen salaiseen makuuhuoneeseen, jossa Nygård teki heille seksuaalista väkivaltaa.

Nygård kertoi kärsivänsä muistikatkoksista

Oikeus kuuli keskiviikkona Nygårdin todistusta hänen Bahamalla sijainneesta kiinteistöstä, jossa väitetään tapahtuneen salaisia seksuaalisia tekoja. Hän kiisti väitteet siitä, että Bahaman kiinteistössä oli salainen seksiluola.

– Tuo on päätöntä. Siellä ei ollut mitään tuollaista.

Oikeudenkäynnin aikana Nygård kertoi lapsuudestaan, perheensä muutosta Suomesta ja vaateyrityksensä kasvattamisesta.

Käsittelyn aikana hänellä oli vaikeuksia päivämäärien ja nimien muistamisessa. Nygård sanoi valamiehistölle kärsivänsä yhä enemmän muistikatkoksista.

– On lähes noloa, että muistini lyö yhtäkkiä tyhjää.

Nygård kiistää syytteet

Nygårdin asianajajan Brian Greenspanin mukaan Nygård todistaa, ettei muista tavanneensa neljää viidesta naisesta, jotka syyttävät häntä. Lisäksi viidennen syytteitä esittäneen osalta Nygård kieltää ”kategorisesti” kaikki syytteet.

– On vaikea olla muistikuvia asioista, jotka eivät tapahtuneet, Greenspan sanoi oikeudelle tiistaina. Lisäksi hän ilmoitti naisten todistajanlausunojen olevan epätarkkoja, epäluotettavia ja epäuskottavia.

Nygårdin on määrä jatkaa todistusten antamista tänään torstaina.

Lähde: AFP