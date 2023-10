Analyysi: Republikaanien sisäinen taistelu näytti Trumpin otteen puolueesta – edustajainhuoneen uusi puhemies on Ukraina-tuen kriitikko

WASHINGTON Republikaanipuolueen sisäinen kaaos näytti hetkeksi laantuneen, kun puolue valitsi riveistään uuden puhemiehen kolmiviikkoiseksi venyneen taistelun jälkeen.

Uudeksi puhemieheksi valittiin louisianalaisedustaja Mike Johnson, josta harva oli koskaan kuullutkaan ennen tämän viikon äänestystä.

Tässä viisi asiaa jotka tulee tietää Mike Johnsonista, otsikoi juttunsa Washington Post, luultavasti ainakin osittain, koska Johnsonista tiedetään vain viisi asiaa. Uusi puhemies ei ole tuttu valtaosalle yhdysvaltalaisista, kirjoitti uutistoimisto AP.

Washingtonilaiset toimittajat yrittivät perehtyä pikaisesti Johnsonin historiaan ja aiempiin poliittisiin linjauksiin. Euroopan kannalta suurin kysymys on se, miten Ukrainan tukea kritisoinut uusi puhemies suhtautuu asiaan tulevaisuudessa.

Se ei kuitenkaan riipu hänestä. Heti äänestyksen jälkeen oli selvää, miksi tuntematon nimi valittiin puhemieheksi. Johnsonilla oli takanaan entisen presidentti Donald Trumpin hyväksyntä.

Jatkossa juuri Trumpilla on siis huomattava valta siihen, miten lakeja ja budjetteja Washingtonissa hyväksytään.

Mike Johnson on vasta poliittisen uransa alussa. Hänet valittiin kongressiin ensi kertaa vuonna 2016.

Vähän yllättäen tämä tuntematon nimi onnistui siinä, missä vakiintuneemmat republikaanikasvot epäonnistuivat. Ensimmäinen ehdokas, niin ikään Louisianaa edustava Steve Scalise tiputtautui pois kisasta alkuvaiheessa, vaikka moni republikaani tuki häntä.

Ohiolainen tunnettu trumpisti Jim Jordan ei saanut äänestyksessä edustajainhuoneelta tarpeeksi tukea siitä huolimatta, että agressiivisessa kampanjassa republikaanien äärilaita kannusti äänestäjiä soittamaan painostuspuheluita Jordania vastustaneille republikaaniedustajille.

Minnesotalaisedustaja Tom Emmer vetäytyi pois kilvasta viime hetkellä, vaikka republikaanit valitsivat hänet puhemiesehdokkaaksi suljettujen ovien takana pidetyssä kokouksessa. Emmerin vetäytymisen syy oli mitä ilmeisimmin Trump, joka vastusti Emmerin valintaa puhemieheksi julkisesti.

Louisianalainen republikaaniedustaja Mike Johnson valittiin edustajainhuoneen uudeksi puhemieheksi pitkittyneen valtataistelun päätteeksi. Kuva: Michael Reynolds / EPA

Johnson sen sijaan kelpasi, sillä hän on moneen kertaan todistanut uskollisuutensa entiselle presidentille.

Johnson vastusti vuoden 2020 presidentinvaalituloksen vahvistamista. Hän ei pelkästään äänestänyt vahvistamista vastaan, vaan kampanjoi kääntääkseen muutkin republikaanit vastustamista vastaan. Johnson oli myös osa Trumpin puolustustiimiä virkarikosoikeudenkäynnissä.

Se, miten Johnson suhtautuisi vaalituloksen vahvistamiseen puhemiehenä, on arvoitus. Kun toimittaja yritti kysyä Johnsonin vaalilinjauksista keskiviikkona pidettyssä tiedotustilaisuudessa, Johnsonin kannattajat hukuttivat kysymyksen buuauksiin.

Vaaleja kiireisempi kysymys on kuitenkin se, miten Johnsonin toimet vaikuttavat valtion rahoitukseen ja Ukrainan tukeen.

Valtion budjetista ei ole vielä päästy sopuun, vaan hallinto pyörii tällä hetkellä hätäisesti sovitun jatkorahoituksen turvin. Sen takaraja lähestyy, ja hallinnon sulkutila on todellinen uhka.

Ehkä vielä kiireisempi äänestys on luvassa siitä, antaako kongressi siunauksensa presidentti Joe Bidenin pyytämälle 100 miljardin tukipaketille, joka on määrä suunnata Ukrainan ja Israelin tukeen sekä rajaturvallisuuteen.

Johnson on aiemmin suhtautunut vastahakoisesti Ukrainan tukemiseen, ja äänestänyt kahdesti tukea vastaan. Se ei suoraan tarkoita, että uutena puhemiehenä hän estäisi äänestyksen tuen jatkosta. Puhemiehenä Johnson voi kuitenkin päättää, milloin ja millä ehdoin äänestys järjestetään.

Siihen taas Johnson varmasti haluaa siunauksen tärkeimmältä tukijaltaan, Donald Trumpilta. Trump taas on sanonut, että Ukrainan sota ei ole yhtä tärkeä Yhdysvalloille kuin se on Euroopalle. Mitä se käytännössä merkitsee, on toistaiseksi epäselvää, mutta selviää pian.