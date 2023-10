Yli 20 kuollut ja kymmeniä loukkaantunut joukkoampumisessa Yhdysvalloissa – Sadat poliisit jahtaavat tekijää

Lukuisia ihmisiä on kuollut joukkoampujan luoteihin kolmessa eri paikassa Lewistonin kaupungissa Mainessa Yhdysvalloissa. Uutiskanava NBC Newsin mukaan kuolleita olisi ainakin 22 ja haavoittuneita arviolta 50–60.

Nyt käynnissä on suuri etsintäoperaatio epäillyn kiinnisaamiseksi. Epäilty on 40-vuotias mies, joka on poliisin mukaan aseistettu ja vaarallinen. Sadat poliisit osallistuvat etsintöihin, ja paikallisen Sun Journal -lehden mukaan epäillyn auto on paikannettu läheisestä Lisbonin kaupungista hylättynä.

Osavaltion turvallisuusviranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kodeissaan ovet lukittuina. Mainen kuvernööri Janet Mills on ohjannut ihmisiä seuraamaan osavaltion ja paikallisviranomaisten ohjeistusta. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on tarjonnut osavaltiolle täyden liittovaltion tuen järkyttävän hyökkäyksen vuoksi.

Avaa kuvien katselu Kuva: Tommi Pylkkö / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Epäilty oli uhannut kansalliskaartin tukikohtaa

Paikallisviranomaiset saivat hälytyksen joukkoampumisesta keskiviikkona kello 20 paikallista aikaa. Paikallinen Sun Journal -lehti kertoi useiden ihmisten haavoittuneen epäillyn avattua tulen muun muassa ravintolassa ja keilaradalla. Paikallisen Sun Journalin mukaan keilaradalla oli ampumisen aikoihin käynnissä nuorison keilailta.

Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan mies on armeijassa koulutuksen saanut ampuma-asekouluttaja. Paikallisviranomaisten Fox Newsille jakamien tietojen mukaan mies on kärsinyt mielenterveysongelmista, muun muassa ”kuullut ääniä” ja häntä on hoidettu viime kesänä kaksi viikkoa psykiatrisessa hoitolaitoksessa. Mies on lisäksi tehnyt ampumisuhkauksen alueen kansalliskaartin Sacon tukikohtaan.

Fox ei kertonut, miksei miehen hälyttävään käytökseen oltu puututtu aikaisemmin.

Ampumisista epäilty oli varustautunut ainakin rynnäkkökiväärillä paikallisen poliisilaitoksen julkaisemien kuvien perusteella.

Jälleen verinen vuosi Yhdysvalloissa

Tähän mennessä 22 uhria vaatinut joukkoampuminen on Mainen historian verisin ja yksi Yhdysvaltain historian eniten uhreja vaatineista joukkoampumisista.

Yhdysvaltalaisen Gun Violence Archiven mukaan enemmän kuin neljä uhria vaatineet ammuskelut ovat lisääntyneet maassa koronavuodesta 2020 lähtien. Vuonna 2022 tällaisia ammuskeluja tapahtui 647, ja Gun Violence Archiven ennusteiden mukaan vuonna 2023 tällaisia ammuskeluja tulee tapahtumaan 679.

Edellinen parikymmentä uhria vaatinut ammuskelu tapahtui vuonna 2019 El Pasossa, kun asemies tulitti shoppailijoita ostoskeskuksessa AK-47-rynnäkkökiväärillä. 23 ihmistä kuoli syyttäjien latinoihin kohdistuvaksi viharikokseksi luokittelemassa ammuskelussa.

Yhdysvaltain eniten uhreja vaatinut joukkoampuminen tapahtui vuonna 2017, kun korkeasta hotellirakennuksesta käsin kantrimusiikkitapahtuman yleisöä tulittanut mies tappoi 58 ihmistä.

Lähde: Reuters, AP

Korjattu tilastoa perjantaina 27.10. : murha+itsemurha tarkoittaa tilannetta, jossa tappaja murhaa ihmisen/ihmisiä ja sen jälkeen itsensä.