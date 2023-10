Rahoitusalalla myyttisen maineen saanut ohjelma mullistaa turkulaisopiskelijoiden arjen – maksaa liki 30 000 euroa vuodessa

Yksi sivupöytä kahdella tietokonenäytöllä, koneella ja erikoisnäppäimistöllä aiheuttaa tällä hetkellä innostusta Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Mustassa tietokonenäppäimistössä näkyy erilaisia värikkäitä näppäimiä koodeineen. Yläreunassa lukee Bloomberg. Kun tietokoneen avaa, alkaa ymmärtää innostuksen.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Mika Vaihekoski avaa tietokoneen tyytyväisenä ja näpyttelee tunnussanat. Tietokoneen näytöille lävähtää erilaisia pörssikursseja, paljon dataa ja käppyröitä.

Bloomberg-terminaali käynnistyi kauppakorkeakoulussa tällä viikolla ensimmäistä kertaa.

– Yliopistojen Bloomberg-terminaalit on laskettavissa todennäköisesti yhden käden sormilla. Tämä on hieno mahdollisuus opiskelijoille ja tutkijoille tutkia terminaalin välittämää tietoa, Vaihekoski sanoo.

Terminaali yliopistolle lahjoituksena

Bloomberg-terminaali on talousohjelmisto, jonka takana on samanniminen, erityisesti ammattisijoittajille ja päättäjille suunnattuja uutisia, reaaliaikaista taloustietoa ja analyysejä tarjoava mediayhtiö.

Yksinkertaistettuna se tarjoaa reaali-aikaisen yhteyden rahoitusmarkkinoiden ja talouden tietovirtaan maailmalla. Sen avulla voi käsitellä dataa ja tehdä erilaisia analyyseja. Se on perustettu vuonna 1982 ja sen lisenssi maksaa jopa 30 000 dollaria, eli reilu 28 000 euroa, vuodessa.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu sai sen Liedon Säästöpankkisäätiön lahjoitusvaroilla ja se on nyt osa kauppakorkeakoululle viime vuonna perustettua Finance Lab -tilaa. Finance Labissa kootaan rahoitusalan erilaisia keskeisiä ohjelmistoja ja tietokantoja opiskelijoiden käyttöön.

Mika Vaihekoski on toiveikas, että terminaali on koululla kauemmin kuin vuoden.

– Opiskelijat ovat toivoneet Bloomberg-terminaalia jo pidemmän aikaa. Tämä mahdollistui meille lahjoituksilla ja tietenkin toivomme, että saisimme tälle jatkoa tuleville vuosille.

Opiskelijat tunnistivat hyödyt heti

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelija Jere Viheriäkoski, 24, aikoo opetella käyttämään terminaalia heti.

Hän sai tietää ohjelman tulosta kauppakorkeakoululle viikko ennen sen saapumista.

– Olen erittäin innostunut siitä, että se saatiin tänne. Terminaalilla on etenkin rahoituksen alalla myyttinen asema. Kaikki datat revitään juuri tästä terminaalista, Viheriäkoski kertoo.

Avaa kuvien katselu Jere Viheriäkoski odottaa innolla Bloomberg-terminaalin opettelua. Kuva: Johanna Lehtola / Yle

Viheriäkoski suunnittelee jo hyödyntävänsä terminaalia erilaisiin kursseihin ja myös kandidaatin tutkielmaansa. Työelämäkin siintää jo silmissä.

– Todella moni yritys käyttää tätä. Nyt jo opiskeluaikoina voi opetella käyttämään Bloomberg-terminaalia. Se on relevantti työkalu rahoitusalalla muutenkin ja edistää varmasti työllistymistä.

Rahoituksen professori Mika Vaihekoski uskoo Bloombergin olevan merkittävä tekijä opiskelijoille työelämässä.

– Tässä on paljon ominaisuuksia, jotka on suunnattu opiskelijoille. Bloomberg-terminaalin kautta he voivat esimerkiksi suorittaa erilaisia sertifikaatteja ja voimme järjestää opiskelijoille myös kilpailuja siitä, kuka on paras sijoittaja. Näitä erilaisia ominaisuuksia aiomme hyödyntää heti, kun olemme tutustuneet tähän paremmin.

Myös tutkijoiden odotetaan hyödyntävän ohjelmistoa Turun kauppakorkeakoulussa.

– Kunhan tietoisuus terminaalista leviää, niin uskon tutkijoidenkin kiinnostuvan tästä. Aineiston hankinnassa Bloomberg-terminaali on tietyillä rahoitusmarkkinoiden sektoreilla erittäin hyvä, eikä sitä tietoa edes saa muualta.