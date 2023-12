Mobiilisovellusten luvataan paljastavan kuinka ilmastoystävällistä arkea elät, mutta miten luotettavia ne ovat?

Puhelimien sovelluskauppoihin on ilmaantunut lyhyessä ajassa useita sovelluksia, jotka lupaavat auttaa oma hiilijalanjäljen seuraamisessa ja paljastamaan sen, kuinka iso vaikutus omilla valinnoilla on ilmastolle. Osa tarjoaa myös päästöjen kompensointia maksua vastaan.

Kestävän kehityksen asiantuntija tervehtii sovelluksia ilolla, mutta näkee niissä myös kehitettävää.

– On hienoa ja tärkeää, että tällaisia mahdollisuuksia on tarjolla. Laskureilla ja sovelluksilla on paikkansa. Niiden avulla pystyy näkemään oman kulutuksen ilmastovaikutusten mittasuhteet ja ison kuvan, sanoo Luonnonvarakeskuksen (LUKE) erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri.

Monissa sovelluksissa täytetään alussa kysely, jossa käydään tyypillisesti läpi asuminen ja lämmitysmuoto, yleiset ruokatottumukset sekä vuotuinen liikkuminen autolla ja lentäen.

– Aloittaminen on tehty helpoksi, joten kysymykset ovat melko yleisluontoisia. Energian kulutus ja sen päästöt saadaan asumisen näkökulmasta laskettua aika hyvinkin, mutta kun mennään ruokaan, ovat tulokset karkeita, Katajajuuri selvittää.

Ruoan vaikutukset suuntaa-antavia

Esimerkkinä Katajajuuri käyttää naudanlihaa, jonka hän kertoo olevan tuotettua kiloa kohti eniten ilmastoa kuormittava tuote.

– Oleellista on, syödäänkö naudanlihaa kerran kuussa vai viikoittain ja puhutaanko kymmenistä vai sadoista grammoista kerrallaan. Osaltaan päästöihin vaikuttaa, syödäänkö kotimaista lypsykarjaperäistä lihaa vai pelkästään liharotuista.

Jos liha on tuontia, esimerkiksi Etelä-Amerikasta, on riskinä, että päästöjä kasvattaa entisestään metsien raivaus lihan ja soijan tuotannon tieltä.

Myös eri kasvikunnan tuotteiden välillä hajontaa on paljon riippuen siitä, millaisia kasviksia syödään erityisen paljon tai kuorrutetaanko kasvisruoka tukevasti juustolla. Yhtä lailla kalojen välillä päästöissä on isoja eroja; syödäänkö tuontilohta vai kotimaista luonnonkalaa.

– Mikään laskuri ei ota näitä seikkoja huomioon, koska niistä tulisi liian monimutkaisia käyttää. Lisäksi ruoka-aineiden laaja ilmastovaikutusten laskenta on haastavaa tiedettä. Yritämme itse LUKE:ssa tuoda ensi vuoden loppupuolella julkisen tietoaineiston asiasta kaikkien saataville ensimmäistä kertaa, Katajajuuri kertoo.

Avaa kuvien katselu Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri on perehtynyt muun muassa kestävään ja vastuulliseen tuotantoon ja kulutukseen, resurssi- ja ympäristötehokkuuteen sekä elintarvikkeiden ja pakkausten ympäristövaikutusten arviointiin ja vähentämiseen. Kuva: Kati Länsikylä

Kompensointi on viimeinen keino – ja varsinkin puiden istutus monipiippuinen juttu

Päästöhyvityksistä puolestaan on Katajajuuren mukaan tullut ehkä turhankin helppo tapa irrottaa katseensa pois omasta kulutuksesta.

– Saattaa tulla ajatus, että voin tehdä lähestulkoon mitä vain, kunhan maksan kompensointimaksun. Ensin pitäisi kehittää tuotantoa ja muuttaa kulutusta. Kun sen jälkeen ei voida mistään vähentää, se kompensoidaan. Kompensointi on toki parempi kuin ei tehdä ollenkaan mitään, mutta sen ei pitäisi olla ensisijainen ratkaisu ilmasto-ongelmiin.

Päästöjen kompensoinnissa puiden istuttaminen on oma erityisalueensa ja kuuma keskustelun aihe. Suomessa metsien lisäinen hiilensidonta, eli toimenpiteet metsien olemassa olevan hiilensidonnan parantamiseksi, menee tällä hetkellä Suomen hyväksi kansalliseen inventaarioon. Ongelmana on saman kompensaation käyttäminen kahteen kertaan, eli yksittäinen henkilö ei nykyisessä tilanteessa voisi käyttää kotimaista metsää päästöhyvityksenä.

– On keskusteltu, voisiko tietyn projektin puitteissa tehty istuttaminen olla laskettuna vain sitä kustantavien hiilinielulaskennassa irrallaan kansallisesta inventaariosta. Tässäkin tapauksessa istutuksen pitäisi olla niin sanottu lisäinen metsä ja pysyvä hiilinielu, Katajajuuri selvittää.

Kun mennään kaukomaille, näiden asioiden arvioiminen menee vieläkin haastavammaksi.

– Varmasti hyviä luotettaviakin kompensaatiokohteita on, mutta miten tunnistaa sellaiset?

Kompensoinnissa pitäisi myös ensin tietää, mikä on kompensoitava ilmastokuorma. Sovellusten alkukyselyiden perusteella vuotuinen päästömäärä voi vaihdella melko paljonkin muutamista tonneista jopa 10 tonniin. Jos saa kovin pienen lukeman, voi varmuuden vuoksi testata useampia laskureita ja katsoa, että niistä tulisi saman suuruusluokan tuloksia.

Avaa kuvien katselu Metsäistutuksia hiilipäästöjen kompensointiin tarjoavien palveluiden vaikutuksia on haastavaa arvioida. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Jokaisella on omannäköinen hiilikuorma

Vaikka suomalaisille on laskettu keskimääräinen hiilijalanjälki hieman eri menetelmin, tyypillisesti 7–10 tonnia vuodessa henkeä kohden, ei hiilijalanjäljen pienentämiseen voi antaa yhtä yleispätevää ohjetta kaikille. Jokaisen asumis- ja lämmitysmuoto, asunnon koko, liikkumis- ja matkustustavat sekä ruokatottumukset ja sähköenergian alkuperä vaikuttavat kaikki eri tavoin merkittävästi.

Hiilijalanjäljen perkaamisen voi siis aloittaa ilman sovellustakin tarkastelemalla, mikä osa-alue omassa arjessa tuo eniten hiilikuormaa.

– Jollakin lennot voivat nousta suurimmaksi tekijäksi, toisella se voi olla erittäin lihavoittoinen ruokavalio tai asuminen, toisella taas paljon ajossa oleva vanha bensiini- tai dieselkäyttöinen auto. Jos omakotitalo lämpiää suoralla sähkölämmityksellä eikä uusiutuvan energian sopimusta ole, uusiutuvaan energiaan tai maalämpöön vaihtaminen voi pudottaa päästöjä todella paljon. Tämän laskuritkin pystyvät parhaimmillaan kertomaan, Katajajuuri ohjeistaa.

Avaa kuvien katselu Sovellusten ja laskureiden avulla voi hahmottaa ilmastovaikutusten mittasuhteita omassa kulutuksessa. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Hiilijalanjälkisovellukset testissä

Sovellukset valikoituivat kokeiltavaksi googlehaun ja sovelluskaupan suositusten kautta. Sovellukset ovat aakkosjärjestyksessä.

Aerial

Sovellus keskittyy päästöjen kompensointiin metsäkonservointiprojektien avulla. Aerial yhdistetään sähköpostiin, jonka jälkeen se lupaa laskea lentämisestä kertyvän hiilijalanjäljen meiliaatikosta löytyvien lentovarausten perusteella. Discover-osiossa kiinnostavia tietoiskukokonaisuuksia story-muotoisesti ja visuaalisesti kivoissa paketissa.