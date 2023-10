Lapua-elokuvan on nähnyt jo 150 000 katsojaa, ja osa moneen kertaan – Heli Ojala näki leffan neljästi: ”Joka kerta se on sykähdyttänyt”

Kurikkalainen Heli Ojala on nähnyt Lapua 1976 -elokuvan jo neljästi ja kertoo löytäneensä siitä joka kerta jotain uutta.

Lapua 1976 -elokuva koukuttaa niin paljon, että moni käy katsomassa sen useammin kuin yhden kerran.

Kurikkalainen Heli Ojala on nähnyt elokuvan neljästi. Siihen on monta syytä.

– Tuo tarina on ansainnut tulla kerrotuksi. Elokuvalla on ollut varmasti parantava vaikutus Lapualla niille, jotka ovat oikeasti eläneet sen räjähdyksen, Ojala sanoo.

Lapua 1976 on tositapahtumiin perustuva tarina ihmisistä, jotka joutuvat keskelle Lapuan Patruunatehtaan räjähdystä.

Se, että moni on käynyt katsomassa elokuvan useita kertoja, vetää ohjaaja Toni Kurkimäen hiljaiseksi kiitollisuudesta.

– Ei tuon parempaa palautetta voi ollakaan, kuin että jotkut pitävät elokuvaa niin hyvänä, että haluavat mennä kaksi, kolme tai viisikin kertaa sen katsomaan, hän sanoo.

”Nenäliinoja mennyt varmasti paketillinen”

Heli Ojala kiinnostui elokuvasta jo sen tekovaiheessa huomatessaan Facebookin Lapua 1976 -ryhmän keskusteluista, että elokuvaa tehdään sydämellä.

– Vaikka on puhuttu pienen budjetin elokuvasta, se ei näy siinä, hän toteaa.

Ojalan katselukerrat selittyvät myös sillä, että hän on halunnut viedä läheisiään katsomaan elokuvaa. Elokuva ei ole menettänyt voimaansa useammallakaan katsomisella.

– Joka kerta siitä on löytynyt jotain uutta, pystyy keskittymään eri asioihin ja hahmottamaan toisella tavalla.

Eniten Ojalaa on elokuvassa koskettanut se, että elämässä pienessä hetkessä voi tapahtua paljon. Hänen mukaansa elokuva tavallaan opettaa tarttumaan hetkeen ja elämään täysillä, koska ikinä ei tiedä, mitä voi tapahtua.

– Nenäliinoja on mennyt varmasti paketillinen. Joka kerta se on yhtä lailla sykähdyttänyt.

Suomen Filmikamari ry:n toimitusjohtaja Tero Koistisen mukaan yli 100 000 katsojaa tavottaineisiin elokuviin liittyy usein se, että niitä käydään katsomassa useammin kuin kerran.

Barbie-elokuva on viimeisin elokuva, joka houkutti katsojat elokuviin moneen kertaan.

Koistinen nostaa esimerkiksi myös Harry Potter -elokuvat. Bond-elokuvat ovat vielä sitten ihan oma erityislukunsa:

– Bondeja täällä katsotaan ikäraja huomioon ottaen vauvasta vaariin. Niitä katsotaan Suomessa asukasmäärään nähden enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, Koistinen kertoo.

Seuraava tavoite 170 000 katsojaa

Lapua 1976 -elokuvalla menee nyt lujaa, sillä elokuva ylitti torstaina 150 000 katsojan rajan Suomen elokuvateattereissa.

Ohjaaja Toni Kurkimäen mukaan tekijätiimi ei alunperin uskonut, että elokuva ylittäisi edes 100 000 katsojan rajan, vaikka se kaukaiseksi tavoitteeksi asetettiinkin.

– Tämä tulos on hurja. Pienen tuotantoyhtiön ilman tukirahoja tehty elokuva harvemmin pääsee edes puoleen siitä, Kurkimäki sanoo.

Tekijätiimissä uskotaan nyt, että elokuva saattaa yltää jopa 170 000 katsojaan.

Katsojalukuja hienompana asiana Kurkimäki pitää kuitenkin katsojilta saatua palautetta. Suurin osa on ollut positiivista, mutta kritiikkiäkin on tullut.

Kurkimäki kokee sen reiluna. Hänen mukaansa osa on kritisoinut räjähdyksen, siihen johtavien asioiden ja sen jälkeisten tapahtumien liian vähäistä tarkastelua.

– On siis liikaa arkielämää tai rakkaustarinaa. Jos odottaa dokumenttia tai tutkimuselokuvaa siitä, että miksi Paukussa räjähti, niin sitten varmasti pettyy, Kurkimäki sanoo.

Toinen kritiikki on Kurkimäen mukaan koskenut sitä, että elokuvan tarina kerrotaan miesnäkökulmasta. Hän ei allekirjoita väitettä.

– Elokuvassa on kaksi päähenkilöä, Matti ja Kaisa. Heillä on yhtä paljon tekemistä koko elokuvan aikana. Mielestäni tämä on sekä Matin että Kaisan tarina, ohjaaja sanoo.

Lainaa maksamaan

Huippumenestyksestä huolimatta Kurkimäelle ja muille tekijöille ei ole tulossa niin sanottu tilipäivä eli äkkirikastuminen.

Kurkimäen mukaan suurin osa heille tulevista tuotoista menee lainan maksuun, joka jouduttiin ottamaan elokuvan tekemiseen.

– On ihan mahtava juttu, että tähän päästiin, ja se on oikeastaan paras palkinto tästä koko hommasta. Emme odottaneet saavamme tästä mitään tilipäivää, Kurkimäki sanoo.

Hänen mukaansa yleensä puolet elokuvien lipputuloista menee suoraan elokuvateatterille, ja toinen puolet levittäjälle ja tuotantoyhtiölle. Kurkimäen mukaan heillä on Finnkinon kanssa hyvä sopimus siitä, kuinka paljon tuotantoyhtiölle tulee lipputuloja.

– Meille jää muutama euro per lippu verojen ja muiden kulujen jälkeen, se on ihan hyvä, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Lapua 1976 -elokuvan ohjaaja Toni Kurkimäki on mielissään saadusta palautteesta. Kritiikkikin on ollut asiallista. Kuva: Antti Kettumäki / Yle

Kurkimäen mukaan Finnkinon tuleminen mukaan mahdollisti sen, että elokuva saattaa menestyä hyvin muuallakin Suomessa kuin Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Pienen budjetin elokuvien hintahaarukka on iso

Filmikamari ry:n Tero Koistinen on yllättynyt Lapua 1976 -elokuvan huikeasta suosiosta ja pitää sitä independent-kategoriassa poikkeuksellisena.

– Ei tällaisia katsojalukuja ole aiemmin tullut, Koistinen sanoo.

Independent-elokuva on sellainen, joka ei ole saanut Suomen Elokuvasäätiön tuotantotukea, vaan se on rahoitettu ikään kuin omalla rahalla.

– Toisaalta nykyään puhutaan myös, että independent-elokuvien tekijät ovat tuntemattomia ja tuotantoyhtiö ei ole aikaisemmin tehnyt pitkiä elokuvia, Koistinen kertoo.

Lapua 1976 luokitellaan pienen budjetin elokuvaksi. Sen budjetti on ollut noin miljoona euroa, joka on Suomessa poikkeuksellisen suuri.

Pienten tuotantojen budjetit liikkuvat ison haarukan sisällä. Elokuvia voidaan tehdä muutamalla tonnilla, mutta suurimmillaan kustannukset voivat olla miljoonakin euroa. Yleensä jäädään kuitenkin sen alle.

– Valkokankaalla on nähty paljon independent-elokuvia, jotka on tehty esimerkiksi omalla kalustolla ja niin, ettei raha ole oikeastaan liikkunut, Koistinen kertoo.