Bratz-nostalgialla markkinointi on iskenyt suoraan kohderyhmänsä ytimeen. Nyt isosti trendaava Y2K- eli nollarityyli on juuri sitä, mitä Bratz-nukeilla on yllään: minihameita, napapaitoja ja matalavyötäröisiä housuja.

Kuva: Jasmina Kauta / Yle