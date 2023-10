San Diegossa riemuitaan harvinaisesta keisaripingviinin poikasesta – katso hellyttävä video

Yhdysvaltalainen Sea World San Diego juhlii naaraskeisaripingviinin poikasen maailmaantuloa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010. Etelämantereella asuvat keisaripingviinit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, joten juhlaan on todella syytä.

Poikanen näki päivänvalon 12. syyskuuta, mutta ihan helposti se ei käynyt. Poikasella oli vaikeuksia murtautua ulos munasta. Sea Worldin henkilökunta huomasi pian, että se johtui eläimen epämuodostuneesta nokasta, ja avitti tekemällä pienen reiän munaan.

– Tämä on jännittävintä, mitä teemme koko vuonna, mahdollisesti koko vuosikymmenenä, teemapuiston lintuosaston kuraattori Justin Brackett kertoo.

Sea World San Diego on merinisäkäspuisto ja akvaario. Se on ainoa paikka Etelämantereen lisäksi läntisellä pallonpuoliskolla, jossa voi nähdä harvinaisen pingviinilajin. Puistossa on 17 keisaripingviiniä.

Juttua muokattu 27.10.2023 klo 14.09: korjattu syntyä-sana toiseen muotoon otsikosta ja ensimmäisestä kappaleesta.