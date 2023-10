Maailman suurin risteilyalus on lähes valmis – 360-metrinen laiva lähtee pian Karibialle Turun telakalta

Kuu valaisi Icon of the Seas -aluksen lähtöä merikokeelle sunnuntaiaamuna 29. lokakuuta 2023.

Meyerin Turun telakka rakentaa ainakin kaksi Icon of the Seas -laivan sisaralusta tulevien vuosien aikana. Toimitusjohtaja Tim Meyer on kotiutunut Turkuun ja opetellut innokkaasti suomen kieltä.

Meyerin Turun telakalla on viime aikoina paiskinut töitä jopa 6 000 henkilöä päivittäin.

Maailman suurin risteilyalus, Icon of the Seas, on lähes valmis. Turun telakalta se suuntaa Karibialle marraskuun lopulla, ja neitsytmatka lähtee Miamista tammikuussa.

Telakan toimitusjohtaja Tim Meyer katsoo laivan ympärillä tapahtuvaa kuhinaa ylpeänä.

– Tämän laivan rakentaminen on haastava projekti, mutta olen ylpeä telakan työntekijöistä ja siitä, että on mahdollista rakentaa tällainen laiva täällä Turun telakalla, kertoo Meyer.

Avaa kuvien katselu Toimitusjohtaja Tim Meyer kertoo, että Icon of the Seas -aluksessa tehdään töitä myös merikokeen aikana. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Parhaillaan Icon of the Seas on toisella merikokeella. Aluksen oli tarkoitus lähteä liikkeelle jo lauantai-iltana, mutta lähtöä siirretiin.

Kello kuuden jälkeen sunnuntaiaamuna lähtöä avustavat alukset olivat tulleet risteilyaluksen lähelle, ja merikoe alkoi.

Avaa kuvien katselu Ruissaloon saapui parikymmentä laivabongaria ja kuvaajaa varhaisesta lähtöhetkestä huolimatta. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kymmenen päivän aikana testataan laivan koneita ja tärkeimpiä toimintoja. Asiakkaalle näytetään myös laivan suorituskykyjä. Samaan aikaan työt laivassa jatkuvat.

Meyerin Turun telakalla on tilauksia vuodelle 2026 saakka. Royal Caribean Group on tilannut kaksi muuta saman kokoluokan risteilijää kuin Icon of the Seas. Ne valmistuvat vuosina 2025 ja 2026.

Myös TUI Cruises -yhtiön Mein Schiff 7 -alusta rakennetaan parhaillaan Turun telakalla.

– Olen positiivinen, että uusi tilaus tulee, mutta en ole varma milloin, pohtii Tim Meyer jatkoa.

Icon of the Seas Pituus 365 metriä

Leveys lähes 50 metriä

20 kantta

7 600 suurin matkustajamäärä

2 350 miehistön jäsentä Avaa

Turku kisaa eurooppalaisten telakoiden kanssa

Meyerin Turun telakka kilpailee uusista tilauksista etenkin muiden eurooppalaisten telakoiden kanssa. Ne ovat toimitusjohtaja Tim Meyerin mukaan Turun telakan pahimmat kilpailijat.

– Osaamisemme on parasta ja meillä on vahva verkosto. Kilpailu on kovaa, koska muissa maissa valtio tukee telakoita.

Monet varustamot kuten Viking Line ja Finnlines ovat tilanneet viime aikoina aluksia Kiinasta.

Uusin Kiinasta tullut alus on Finnlinesin Finnsirius, joka aloitti liikennöinnin syyskuussa Naantalin ja Kapellskärin välillä.

Tim Meyer myöntää, että kiinalaistelakat ovat mukana kilpailussa tilauksista.

– Kiinalla on suuret suunnitelmat, mutta kehitys on ollut hitaampaa kuin odotimme. Kiinalainen laivanrakennus on strategista teollisuutta ja sitä tuetaan paljon.

Avaa kuvien katselu Icon of the Seas ajoi kohti merikoetta varhain sunnuntaiaamuna. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Risteilymatkustuksen on elvyttävä

Toimitusjohtaja Tim Meyer toteaa, että uusien tilausten saaminen edellyttää luonnollisesti risteilymarkkinoiden kasvua ja sitä, että ihmiset haluavat matkustaa laivoilla.

Hänen mukaansa telakkateollisuudessa on jo palattu suunnilleen koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

Toisaalta käynnissä on maailmanlaajuisia kriisejä ja sotia.

– Yleinen epävarmuus on lisääntynyt maailman kriisien vuoksi. Se ei auta tilausten saamisessa, myöntää Meyer.

Avaa kuvien katselu Varsinkin aluksen peräkannella näkyy, että risteilymatkustajia houkutellaan monenlaisilla huvipuistomaisilla elementeillä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Pitkään laivaliikennettä seurannut asiakkuuspäällikkö Tapio Karvonen Turku Science Parkista arvioi aiemmin syksyllä Ylelle, että risteilyliikenne on murroksessa.

Varustamot muuttavat laivojensa reittiä kysynnän mukaan. Hänen mukaansa Suomen vesillä kilpailua syntyy erityisesti rahtikuljetuksista.

Turun telakalta valmistuva Icon of the Seas suuntaa kuitenkin Karibialle, ja se on tehty ennen kaikkea risteilymatkustukseen.

Johtaja harjoittelee suomea innokkaasti

Saksalaisen Meyer Groupin yritysryhmään kuuluvat Meyer Turun telakan lisäksi Meyer Werft Papenburgissa ja Neptun Werft Rostockissa.

Jan Meyer johti Turun telakan toimintaa vuodesta 2014. Hänen veljensä Tim Meyer aloitti telakan toimitusjohtajana syyskuussa 2020.

Tim Meyer on opetellut suomen kieltä. Tämän artikkelin haastattelun hän antoi suomen kielellä – ensimmäistä kertaa.

– Viihdyn hyvin Turussa ja suomen kieli on tärkeä kieli laivanrakennuksessa ja meriteollisuudessa. Suomen kieli on myös avain kulttuuriin. Ymmärrän joka päivä enemmän, mutta oppiminen on vaikeaa ja hauskaa, myöntää Meyer.

Hän yrittää puhua suomea joka päivä töissä sekä kaupoissa ja ravintoloissa.

– Minulle on tärkeää asua Turussa eikä vain käydä täällä Saksasta. Puuhailen yhdessä ihmisten kanssa ja näen, mitä täällä telakalla tapahtuu koko ajan.

Kuuntele alta, miten toimitusjohtaja Tim Meyer on oppinut suomen kielen.