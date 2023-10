Säästökampanja sai työpaikat laskemaan lämpötilojaan jopa terveydelle haitallisiin lukemiin – tutkija: ”Jäätyyhän siinä ajatuskin”

Työskentely liian kylmässä lämpötilassa voi olla terveydelle haitallista. Tutkimustieto osoittaa, että lämpötilasuositukset on tehty ensisijaisesti miehille sopiviksi.

Viime talvena energiansäästökampanja ”Astetta alemmas” kannusti suomalaisia laskemaan lämpötiloja.

Kampanjan myötä osa työpaikoista laski lämpötiloja jopa terveydelle haitallisiin lukemiin.

Työterveyslaitoksen johtava tutkija Sirkka Rissanen kertoo, että energiasäästökampanjan myötä Työterveyslaitos alkoi saada valituksia liian kylmästä työpaikasta.

– Meille tuli valituksia, että saako näin kylmässä tehdä töitä. Jossakin oli jopa 17 astetta. Jäätyyhän siinä ajatuskin, jos tekee kevyttä istumatyötä.

Milloin työpaikalla on liian kylmä ja millaisia haittoja jatkuvasta palelemisesta voi olla? Katso videolta, kun toimittaja Linnea Pitkänen selittää asian pähkinänkuoressa. Video: Antti Eintola / Yle

Kylmyydestä erilaisia haittoja

Työpaikalla paleleminen on syytä ottaa tosissaan, sillä liian alhaisesta lämpötilasta voi olla vakavia haittoja.

Työterveyslaitos suosittaa, ettei lämpötila saisi laskea alle 18 asteen kevyttä työtä tehdessä. Jo 20 asteen tuntumassa lämmöntuotanto on vähäistä ja yhdenkin asteen laskun voi aistia selvästi.

Rissasen mukaan kylmyydestä seuraavia haittoja ovat esimerkiksi sormien toimintakyvyn tai tarkkuuden heikentyminen, puhumattakaan työviihtyvyyden ja -motivaation hiipumisesta.

Esimerkiksi 16–17 asteen lämpötilassa sormet jäähtyvät noin tunnissa. Jäähtymiseen vaikuttaa muun muassa tehtävä lihastyö.

– Pitkäkestoinen kylmyys voi aiheuttaa myös verenpaineen nousua sekä iäkkäämmillä työntekijöillä vakavampiakin sairauksia, kuten verenhyytymisongelmia, Rissanen lisää.

Naiset palelevat miehiä helpommin

Ihmiset kokevat kylmyyttä yksilöllisesti. Rissasen mukaan yksi selkeä palelemiseen vaikuttava tekijä on kuitenkin sukupuoli.

Naisille sopiva lämpötila on noin 0,5–3 astetta korkeampi kuin miehille. Sen vuoksi naiset palelevat usein työpaikoilla herkemmin kuin miehet.

Kysyimme tamperelaisilta, millaisessa lämpötilassa he työskentelevät mieluiten. Katso vastaukset videolta. Video: toimittaja, kuvaaja Valtteri Kujansuu, editointi Antti Eintola / Yle.

Kehon koostumus ja koko vaikuttavat kylmyyden tuntemiseen. Miehillä on enemmän lihaksia sekä suurempi aineenvaihdunta, jotka tuottavat lämpöä.

– Esimerkiksi 19–22 asteessa naiset kokevat lämpötilan viileämmäksi kuin miehet. Lämpimässä ero on pienempi, Rissanen kertoo.

Kylmyyden tuntemiseen vaikuttavat myös hormonit. Rissasen mukaan esimerkiksi estrogeeni lisää lämmönhukkaa.

Millainen on sopiva lämpötila?

Työterveyslaitos suosittelee kevyelle toimistotyölle 21–25 asteen lämpötilaa.

Suositukset eivät kuitenkaan välttämättä sovi kaikille. Lämpötilasuositukset on asetettu esimerkiksi tietokirjailija Caroline Criado Perezin mukaan ensisijaisesti miehille sopiviksi.

Sirkka Rissanen pitää teoriaa mahdollisena.

– Suosituksia ei välttämättä päivitetä aktiivisesti. Lämpötilojen suositukset perustuvat pitkälti 70-kiloisten ja 40-vuotiaiden miesten aineenvaihdunnan mukaan.

Työn luokitus ja lämpötilasuositus Kevyt istumatyö: 21–25 °C

Muu kevyt työ: 19–23 °C

Keskiraskas työ: 17–21 °C

Raskas työ: 12–17 °C Lähde: Työterveyslaitos

Ideaalilämpötilaa on lopulta vaikeaa määrittää. Sukupuolestakin huolimatta ihmiset kokevat kylmyyttä yksilöllisesti.

– On tutkimuksia, joiden mukaan maksimissaan 85 prosenttia ihmisistä on tyytyväisiä samaan lämpötilaan. Eli aina on se 25 prosenttia, joka tuntee epäviihtyisyyttä.