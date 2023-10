Yksi suurimmista hyvinvointialueista hakee 100 miljoonan säästöjä – katso, miten palvelut muuttuvat

Merijärven terveyskeskus on yksi seitsemästä lakkautuslistalla olevasta terveyskeskuksesta. Arkistokuva vuodelta 2016.

Pohde on julkaissut ehdotuksensa jättisäästöistä, joilla hyvinvointialueen alijäämä pienenisi vajaat 100 miljoonaa euroa.

Pohteen ensi vuoden talousarvio on ilman sopeuttamistoimia 150 miljoonaa euroa alijäämäinen. Nyt ehdotettujen toimenpiteiden lisäksi hyvinvointialueen on löydettävä toiminnastaan vielä noin 30 miljoonan euron lisäsäästöt. Pohteen rahoitus ensi vuodelle on 1,8 miljardia euroa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on kuntien määrällä mitattuna Suomen suurin, ja sen vuosibudjetti on hyvinvointialueista kolmanneksi suurin.

Valtioneuvosto myönsi Pohteelle viime viikolla lainanottovaltuutta 287,4 miljoonan euron edestä, eli Pohteella on nyt mahdollisuus ottaa investointien rahoittamiseksi lainaa. Aikaisemmin tätä lupaa ei ollut.

Nyt ehdotetut säästötoimenpiteet ovat osa Pohteen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, joka on lainanottovaltuuden ehto. Ohjelman hyväksymisestä päättää viime kädessä aluevaltuusto kokouksessaan 20. marraskuuta.

Alta näet esimerkkejä, miten sotepalvelut muuttuvat.

Sairaalapalvelut ja ensihoito Oulaisten Oulaskankaan sairaalan erikoissairaanhoidon päivystys loppuu.

Oulaskankaan leikkaustoiminta siirtyy Ouluun OYSin uuteen sairaalaan.

Oulaskankaan erikoissairaanhoidon vuodeosastot muuttuvat akuutti- ja kuntoutusosastoiksi.

Raahessa yöpäivystys loppuu. Avaa

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Terveyskeskuksista lakkautetaan Alavieska, Merijärvi, Siikajoenkylä, Lumijoki, Kuivaniemi, Yli-Ii ja Oulunsalo.

Oulun uuden sote-keskuksen kohtaloa selvitetään.

Ensi vuonna lakkautetaan yhteensä 29 akuuttihoitopaikkaa. Kalajoen ja Utajärven akuuttiosastot lakkautetaan kokonaan.

Vuonna 2025 Oulaisiin tulee takaisin akuuttiosasto, joka on suljettu tänä vuonna. Nivalan ja Pyhäjärven akuuttiosastot lakkautetaan kokonaan. Avaa

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYSin psykiatria Tukihenkilö-, tukiperhe- ja perhetyön palvelujen myöntämisperusteet tiukentuvat.

Yli 16-vuotiaiden lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävän pitkäkestoisen ostopalvelupsykoterapian myötämisperusteet tiukentuvat.

Asiakasmaksuja korotetaan ylimpään maksuluokkaan, vuokria korotetaan, maksuttomuus poistetaan lapsiperheiden kotipalvelussa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä vastaanottopalvelut lakkautetaan Alavieskassa, Merijärvellä, Siikajoenkylällä, Lumijoella, Kuivaniemessä, Yli-Iissä ja Oulunsalossa. Äitiys- ja lastenneuvola sekä sosiaalityö ja -ohjaus voidaan järjestää esimerkiksi sivistystoimen tiloissa tarpeen mukaan.

Maksuttoman ehkäisyn ikärajaa alennetaan 18 vuoteen. Avaa

Ikäihmisten palvelut Ympärivuorokautisesta palveluasumisesta vähennetään yhteensä 565 paikkaa omasta ja yksityisestä toiminnasta. Tällä hetkellä Pohteella on paikkoja yhteensä 3 221.

Kotihoitoon lisätään 589 asiakaspaikkaa.

Mahdolliset omaishoidon tuen tai harkinnanvaraisten omaishoidon vapaiden muutokset koskevat myös ikäihmisiä. Omaishoidon tuen leikkausta on esitetty vammaispalveluiden yhteydessä.

Arviointi- ja kuntoutusyksikköpaikkoja lisätään, mutta yksiköiden määrä vähenee nykyisestä 20:sta 14:ään. Avaa

Vammaispalvelut Asumisyksikköjä yhdistetään ja toimintaa muutetaan. Jokaisessa kunnassa ei jatkossa olisi omaa asumispalveluyksikköä.

Kehitysvammaisten asiakkaiden ympärivuorokautinen asumispalvelu vähenee.

Omaishoidon tukea leikataan 35 % II-palkkioluokassa, jolloin tuki tippuu noin 1 000 eurosta noin 660 euroon. Harkitaan myös harkinnanvaraisten vapaiden vähentämistä. Avaa

Kuntoutuspalvelut Toimia ja virkoja jätetään täyttämättä.

Ei-lakisääteisten toimintojen, eli kipupoliklinikan, aivovammapoliklinikan ja spastisteettipoliklinikan, jatkoa harkitaan. Avaa

Sairaanhoidolliset palvelut Vuokratyötä ja henkilöstöä vähennetään.

Röntgeneitä vähennetään 16:sta 8:aan.

Välinehuolto keskitetään. Avaa