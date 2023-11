Ville Piiroinen jätti laskut maksamatta ja joutui kadulle – nuorten häädöt lisääntyvät, koska asumisen taidot ovat hukassa

28-vuotias Ville Piiroinen tietää, mitä on olla asunnoton ja huumekoukussa.

Vähän yli parikymppisenä jyväskyläläinen Piiroinen sai kaksi kertaa häädön asunnoistaan maksamattomien vuokrien takia. Samaan aikaan hän käytti päihteitä.

– Kun sain omia asuntoja, oli päihdekoukku sen verran kova, että se vaikutti asuntoasioihin. Tein rötöksiä, että pääsin Urhonkadulle poliisin putkaan nukkumaan, kertoo Piiroinen.

Häätöjen määrä lisääntyi viime vuonna koko maassa. Ulosottolaitoksen mukaan häätöjä tehtiin viime vuonna 13 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Viime vuonna Jyväskylässä tuli vireille yhteensä 414 häätöä, joista toimitettiin kaikkiaan 267. Häätöjä oli lukumääräisesti enemmän kuin esimerkiksi Oulussa, Tampereella ja Turussa.

”Olin vartijoiden ja poliisin silmätikkuna”

197 senttimetriä pitkä Piiroinen oli jyväskyläläisten kauppakeskusten vartijoille tuttu mies.

– Kun on narkomaani ja asunnoton, se on sellainen kombinaatio, jossa on vartijoiden ja poliisin silmätikkuna, Piiroinen muistaa.

Tarkkaa jyväskyläläisten nuorten asunnottomien määrää on vaikea arvioida.

– Jyväskylässä on tänä päivänä kymmeniä nuoria asunnottomina, Rinnekotien palveluyksikön johtaja Hanna-Riikka Alasippola toteaa.

Hän nostaa ongelmaksi piiloasunnottomuuden. Kaikki asunnottomat eivät näy tilastoissa.

Rinnekodit on valtakunnallinen toimija, ja sen omistaa Diakonissalaitos.

Asunnottomien määrä on vähentynyt Suomessa viime vuosina. Vailla vakinaista asuntoa ry:n mukaan viime vuoden lopulla Suomessa oli 3 686 yksin elävää asunnotonta. Asunnottomia oli 262 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Myös Jyväskylässä asunnottomien määrä on vähentynyt. Jyväskylässä asunnottomista alle 25-vuotiaita nuoria oli 25 henkilöä, ja heistä naisia oli 17.

Avaa kuvien katselu Ville Piiroinen onnistui lopulta selättämään päihdeongelman. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Kun Piiroisen luottotiedot olivat menneet, löytyi yöpaikka joskus kavereiden luota.

– Onneksi minulla oli läheisiä ystäviä ja muita ihmisiä, jotka ovat edelleenkin elämässäni mukana. Myös sen aikaisen tyttöystävän vanhempien luona tuli yövyttyä.

Piiroinen kiittelee erityisesti isäänsä.

– Yhtenä keväänä soitin itku kurkussa, että tarvitsen oikeasti apua. Olin tuolloin isän luona muutaman kuukauden hoitamassa itseni kuntoon.

Hieman ennen tätä Piiroisen sydän oli pysähtynyt pariin kertaan huumeiden käytön takia.

– Lääkäri sanoi minulle, että jos jatkaan samaan malliin, en ole vuoden kuluttua elossa. Se oli pysäyttävä hetki, Piiroinen sanoo.

Päihteet jäivät vuonna 2018 hänen elämästään kokonaan pois. Seuraavana vuonna Piiroinen meni armeijaan Kajaaniin ja kävi palveluksen loppuun.

Sydämeni pysähtyi pariin kertaan huumeiden käytön takia. Ville Piiroinen, Jyväskylä

Tänä päivänä lähihoitajaksi opiskelevan Piiroisen uusperheeseen kuuluvat vaimo, muutaman viikon ikäinen poikavauva ja alle 3-vuotias poika sekä yläkoulua käyvä tytär.

– Kaiken kokemani jälkeen lapset ovat todella tärkeitä. Nyt nautin huomattavasti enemmän elämästä kuin päihdeaikoina.

Piiroisen tarina päättyi hyvin, mutta vuosittain lukuisat nuoret kokevat hänen kohtalonsa.

Heikot taloustaidot ja impulsiivista ostamista

Häätöjen valtakunnalliseen lisääntymiseen ei ole yksiselitteistä syytä. Kohonneet elinkustannukset ovat kuitenkin yksi syy.

Keski-Suomen hyvinvointialueen johtava sosiaalityöntekijä Minna Marjakangas aikuisten sosiaalipalveluista kertoo, että häätöjen taustalla on monia elämänhallinnan ongelmia.

– Häätöjen taustalla on usein kriisejä tai mielenterveys- ja päihdeongelmia. Osa ihmisistä on voinut jättää hakematta heille kuuluvat etuudet tai heidän asuntonsa on tulotasoon nähden liian kallis, jolloin vuokraa ei pysty hoitamaan, sanoo Marjakangas.

Marjakankaan mukaan sopivan asunnon saamista voi vaikeuttaa muun muassa luottotietojen menettäminen.

Avaa kuvien katselu Ulosottolaitoksen mukaan häätöjä tehtiin viime vuonna 13 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Jyväskylän kaupunkisuunnittelun kehittämisasiantuntija Susanna Hult toteaa, että myös nuorten taidot kodin siisteyden ylläpitämisessä ovat heikot.

Auttavat tahot kohtaavat nuorten kodeissa erityisesti levällään olevat tiskit ja sotkuiset keittiöt. Siivoamisen vaikeudet näkyvät myös imuroinnissa ja lattian pesussa.

Lisäksi nuorilla esiintyy Hultin mukaan impulsiivista kulutuskäyttäytymistä.

– Nuoret ostavat tunteen tarpeeseen erilaisia tavaroita. Näkisin, että taustalla ovat tietynlainen osaamattomuus ja ymmärtämättömyys omien asioiden hoidosta.

Hult muistuttaa, että asunnottomaksi voi päätyä myös ihminen, joka on menettänyt työpaikkansa tai eronnut parisuhteesta.

Jyväskylässä aiotaan parantaa häätöjen ennaltaehkäisyä.

– Nuorten palveluissa olemme kehittäneet erityisesti asumisen neuvontaa yhteistyössä kaupungin, Ohjaamo Jyväskylän ja Jyväskylän Nuoriso- ja palveluasuntojen yhteistyönä, kertoo Hult.

Jyväskylässä on kymmeniä asunnottomia nuoria

Nuorten asumisen ongelmia on pyritty ratkomaan muun muassa kädestä pitäen annettavalla neuvonnalla.

Esimerkiksi Jyväskylässä Rinnekodit tarjoaa tukea, jonka tavoitteena on turvata muun muassa nuoren asuminen omassa kodissa.

– Annamme tukea taloudellisten asioiden hoitoon, esimerkiksi vuokran ja sähkölaskun maksamiseen. Neuvomme myös asunnon siivoamisessa, kertoo Alasippola.

Avaa kuvien katselu Piiroisen mukaan avunsaaminen on tärkeää. Hän itse sai apua nuorten aikuisten palvelukeskus J-Napin työntekijöiltä Jyväskylästä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Alasippolan mukaan tukea jatketaan niin kauan, kunnes nuoren omat siivet kantavat.

– Kannustamme nuorta opiskelemaan, ja olemme mukana koulun palavereissa, Alasippola kertoo.

Keski-Suomen hyvinvointialueen johtava sosiaalityöntekijä Marjakangas sanoo, että hyvinvointialue tavoittaa osan asunnottomista, ainakin heidät, jotka ovat aikuissosiaalityön asiakkaita.

– Tavoitamme myös ne asunnottomat, joista on tehty huoli-ilmoitus sosiaalityöhön.

