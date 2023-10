Neljä syytä, jotka selittävät vuokralääkärien rajua palkkojen nousua – keikkalääkärifirmat avautuvat

Vuokralääkäriyritysten mukaan hinnat nousevat, kun työntekijöitä on loihdittava hetkessä ja ”kohtuuttomat” sopimussakot lisäävät riskejä. Vuokralääkäreitä tarjoavien yritysten myynti kasvaa vauhdilla.

Hyvinvointialueet ovat itse vaikuttaneet keikkalääkärikustannusten nousuun, sanovat vuokratyövoimaa tarjoavat yhtiöt.

Tässä neljä syytä, jotka ovat johtaneet yritysten mukaan siihen, että uudet hyvinvointialueet ovat joutuneet maksamaan työvoimapulaansa helpottamaan hankitusta vuokralääkäristä jopa 200 euron tuntipalkkaa.

1. Hätäistä toimintaa

Suurin arvostelun aihe on suunnittelemattomuus.

Hyvinvointialueet kertovat työvoiman tarpeistaan usein viime tingassa. Käytännössä vuokratyövoimaa tarjoavat yhtiöt joutuvat hankkimaan lääkäreitä ja hoitajia tehtäviin usein vain muutaman päivän varoitusajalla. Se kaventaa tehtävään mahdollisten työntekijöiden tarjontaa – ja nostaa hintoja.

– Suunnittelemattomuus on ongelman ydin. Aikataulut ovat täysin epärealistisia monessakin hankinnassa, tuskailee Solo Healthin toimitusjohtaja Teemu Romppanen.

– Usein on niin, että tarve oli jo eilen, kuvailee aikataulupainetta Medikumppanin toimitusjohtaja Teija Koskinen.

Koskinen muistuttaa, että ”yksikään lääkäri ei istu kotona pyörittelemässä peukaloita ja odota, että koska rekryfirma soittaa”.

2. Sakkojen riski pakottaa nostamaan hintoja

Toinen arvostelun aihe ovat hyvinvointialueiden asettamat sopimussakot. Työvoimaa vuokralle tarjoava yhtiö joutuu maksamaan sakon esimerkiksi silloin, jos se ei voikaan tarjota lupaamaansa työntekijää.

Solo Healthin toimitusjohtajan Teemu Romppasen mukaan sakot voivat olla niin suuria, että ne voivat ajaa pienemmän yhtiön jopa konkurssiin.

Sakko voi langeta esimerkiksi tilanteessa, jossa vuokralle tarjottu lääkäri sairastuu, eikä hänen tilalleen löydy heti pätevää tuuraajaa.

Avaa kuvien katselu Medikumppanin toimitusjohtaja Teija Koskinen uskoo, että henkilöstönvuokrausyhtiöt voivat omalla toiminnallaan hillitä palkkakilpailua. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

– Sehän tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja joutuu pitämään varalla toista lääkäriä ja maksamaan tälle palkkaa. Eihän hyvinvointialueet itsekään tee tätä, Romppanen sanoo.

Hänen mukaansa yksi sairastunut lääkäri voi tarkoittaa yhtiölle 15 000 euron sopimussakkoa. Vaikka sopimussakko ei laukeaisikaan, vuokratyötä tarjoava yhtiön on tarjouksensa hinnoittelussa varauduttava sakkoihin – ja tämä nostaa hintoja.

Medikumppanin linjana on jäädä kokonaan pois kilpailutuksista, joissa sovelletaan sopimussakkoja siitäkin huolimatta, että sen takia tilauksia menee sivusuun.

– Sopimussakot ovat kohtuuttomia ja sanoisin, että pakko ja sakot ovat harvoin toimiva ajuri, Teija Koskinen sanoo.

Medikumppani kuuluu brittiläiseen Empresaria-konserniin.

3. Kaikki liikkeellä saman aikaan

Hyvinvointialueet järjestävät henkilöstövuokrauksen kilpailutuksia usein samaan aikaan. Se lisää kilpailua osaajista yhtä aikaa – ja on omiaan nostamaan hintoja.

– Kun saman kuukauden aikana laitetaan esimerkiksi monen eri sairaalan yhteispäivystys kilpailutukseen, se johtaa siihen, että meillä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi toimijoita tehokkaaseen kilpailuun, Romppanen sanoo.

Hänen mukaansa Suomen osaajamarkkinat ovat niin pienet, että hyvinvointialueiden pitäisi koordinoida keskenään kilpailutusten ajoittamista.

Avaa kuvien katselu Solo Healthin toimitusjohtaja Teemu Romppanen näkee etäpalveluiden tarjoamisessa suurimmat kasvun mahdollisuudet vuokralääkärien käytölle.

Esimerkiksi kaikkia eri sairaustyyppejä hoitavan sairaalan yhteispäivystyksien kilpailutuksia ei pitäisi järjestää samaan aikaan.

– Nämä ovat niin suuria kokonaisuuksia, että Suomessa ei yksinkertaisesti ole toimijoita niin paljon, että saataisiin aitoa kilpailua, Romppanen sanoo.

Romppasen mukaan liian suuret hankittavat kokonaisuudet johtavat siihen, että pienemmät vuokratyötä tarjoavat yritykset eivät voi osallistua kilpailutukseen.

Kun vain suurimmat yhtiöt voivat osallistua tarjouskilpailuun, se saattaa heikentää tehokasta kilpailua – ja jälleen, johtaa hintojen nousuun.

4. Työvoimapula

Yhdeksi selitykseksi nyt nähdylle keikkalääkärien ja -hoitajien kustannusnousulle tarjotaan myös viime vuoden nuukailua.

Alalla tulkitaan, että viime vuonna kunnat, sairaalat ja sairaanhoitopiirit pyrkivät toimimaan minimiresursseilla, koska tiesivät kulujen siirtyvän vuodenvaihteessa uusille hyvinvointialueille.

Se johti hoitojonojen venymiseen ja jopa siihen, että jo koronavuosien uuvuttamat työtekijät alkoivat pyrkiä pois alalta.

Nyt hyvinvointialueiden tehtäväksi on jäänyt hoitovelan purkaminen vuokratyöyhtiöidenkin avulla. Palkkojen nousulle on otollinen maaperä, kun työvoimapulasta kärsitään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

– Kun on työntekijän markkinat, se väistämättä aiheuttaa palkkakilpailua, Koskinen tiivistää.

Hänen mukaansa Medikumppani on menettänyt työsopimuksia, kun yhtiö ei ole lähtenyt kovimpaan palkkakilpailuun. Jopa 200 euroa tunnissa maksavat vuokralääkärit ovat Koskisen mukaan kuitenkin poikkeustapauksia.

Romppanen arvioi, että lääkärien palkkapyyntöjen taso ei ole enää nousemassa yleistä palkkakehitystä nopeammin. Hänen mukaansa pääkaupunkiseudulla lyhyestä virka-aikaisesta keikkatyöstä maksetaan lääketieteen lisensiaatille noin 60 euron tuntipalkkaa, jonka lisäksi tulevat lomakorvaukset.

Sen sijaan haja-asustusalueille on hänen mukaansa vaikeaa löytää tekijöitä edes rahalla. Jokainen tilanne on kuitenkin erilainen

– Jos lääkärin elämäntilanne on sopiva, eikä työn takia täydy jättää esimerkiksi perhettä toiselle paikkakunnalle, voidaan päästä hyvinkin maltillisiin tasoihin ja kuitenkin alle sadan euron tuntipalkoihin, Romppanen sanoo.

Ratkaisu: katto hinnoittelulle?

Vuokratyövoiman koviin kustannuksiin ratkaisua etsivä hallituksen ja hyvinvointialueiden työryhmä harkitsee Helsingin Sanomien mukaan myös ylärajan asettamista sille, kuinka paljon yksityiset yritykset voisivat laskuttaa tarjoamistaan vuokralääkäripalveluista.

Markkinoiden omaa toimintaa rajoittava ajatus hintakatosta jakaa Koskisen ja Romppasen mielipiteet.

– Ylilyönneiltä vältytään, mikäli kaikki alan toimijat toimivat vastuullisesti. Sääntelyä emme varmasti tälle erittäin voimakkaasti säännellylle toimialalle kaipaa yhtään lisää, Koskinen linjaa.

Hän arvioi, että liian matalalle asetettu hintakatto tuottaisi ongelmia erityisesti haja-asutusalueilla, joille työvoiman saaminen voi olla vaikeaa jo nyt.

Romppasen mukaan hyvinvointialueet ovat jo käyttäneet hintakattoja. Hänestä oikealle tasolle asetettu hintakatto voisi olla hyvä tapa rajata pois ”absurdit tarjoukset”. Hän uskoo, että tarjouksia tulisi siitä huolimatta.

Ajatus koko maata koskevasta hintakatosta ei saa kannatusta.

Valtiokonttorille ilmoitettujen tietojen mukaan hyvinvointialueilla ja HUSilla on kulunut vuokratyöhön alkuvuonna 270 miljoonaa euroa. Jos sama vauhti jatkuu, koko vuonna vuokratyöhön kuluisi selvästi yli puoli miljardia euroa.

Vuokratyön ostamisessa merkittävin osa on hoitajien ja erityisesti lääkärien sopimuspalkkioilla.

Asukasta kohti eniten rahaa tähän käytetään Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa.

Kasvua luvassa

Sote-alan yrityksiä ja järjestöjä edustavan HALI ry:n arvion mukaan Suomessa on useita kymmeniä alan työvoimaa tarjoavia vuokrayhtiöitä. Alalle tuleminen on suhteellisen helppoa: suuren alkupääoman sijasta tärkeintä on ainakin jonkinlainen osaajaverkosto.

Osa henkilöstön vuokraajista on ehkä muutaman lääkärin hyvin pieniä yrityksiä, mutta joukossa myös Mehiläisen ja Pihlajalinnan kaltaisia suuryhtiöitä. Yksi suurimmista on pääkaupunkiseudun kuntien ja eteläsuomaisten hyvinvointialueiden omistama Seure.

Vuokrahenkilöstöä hyvinvointialueille tarjoavat yhtiöt odottavat kasvua. Suurehkon Solo Healthin liikevaihto yli kaksinkertaistui viime vuonna. Tänä vuonna kasvun odotetaan jatkuvan, mutta ei enää sentään kaksinkertaistuvan.

Medikumppanille oman, vuokralle annetun henkilöstön sairastelu kävi viime vuonna kalliiksi ja liikevaihto jopa laski. Tänä vuonna odotetaan parinkymmen prosentin kasvua. Koskisen mukaan ”tilauksia satelee niin paljon kuin ehditään toimittamaan”.

Miten keikkalääkärien palkat tulevat kehittymään, Medikumppanin toimitusjohtaja Teija Koskinen?