KRP varautui Newnew Polar Bearin puhuttamiseen ja tarkastamiseen – miksi alusta ei lopulta pysäytetty sen lähdettyä Pietarista?

Keskusrikospoliisi oli varautunut puhuttamaan ja tarkastamaan Balticconnector-kaasuputken vaurioon yhdistetyn Newnew Polar Bear -aluksen, jos alus olisi tullut Suomen aluevesille Pietarin satamasta lähdettyään.

Lokakuun 8. päivänä Suomen ja Viron välisessä kaasuputkessa havaittiin vuoto, ja Keskusrikospoliisin mukaan aluksen liikkeet sopivat yhteen vaurion syntyajan ja -paikan kanssa.

Kaasuputken vauriopaikan vierestä löytyi ankkuri ja vauriokohdan raahausjäljet jatkuvat useita kilometrejä.

KRP yrittikin lähestyä kiinalaisalusta sen lähtiessä liikkeelle satamasta länteen. Lähestymisyritykset eivät kuitenkaan johtaneet haluttuun lopputulokseen.

Miksi alusta ei pysäytetty?

Kun alus on merellä, sen kulkuvapaus on laaja. Kansainvälisessä merioikeudessa alusten toimivalta on lähtökohtaisesti lippuvaltioilla eli sillä valtiolla, jolle alus on rekisteröity.

Laajin merenkulun vapaus on aavalla merellä eli kansainvälisellä merialueella. Aavalla merellä alus kuuluu yksinomaan lippuvaltionsa toimivaltaan. Muutama poikkeus on, alus voidaan tarkastaa esimerkiksi merirosvouksen takia aavallakin merellä.

Newnew Polar Bear kulki Suomen talousvyöhykkeellä eli aluevesien jatkeena olevalla vesialueella, joka ei kuulu rantavaltion alueeseen. Talousvyöhykkeillä kulkevien toisen maan lipun alla kulkevien alusten toimintaan voidaan puuttua vain tietyissä tapauksissa.

Avaa kuvien katselu Kuva: Nanna Särkkä / Yle

Yksi esimerkki on alusten päästöistä johtuva meriympäristön pilaantuminen. Muita perusteita ovat esimerkiksi huumausaineiden kuljettamiseen, maahanmuuttajien salakuljetukseen liittyvät syyt, mutta silloinkaan toimiin ei voida ryhtyä ilman lippuvaltion suostumusta, kertoo ulkoministeriön lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä.

Muita perusteita puuttua ovat merioikeuteen kauan sitten vakiintuneet perusteet orjakaupasta ja merirosvouksesta, Mäkelä lisää.

Jos epäillään vaikkapa aluksen saastepäästöä, rantavaltio voi ensivaiheessa olla yhteydessä alukseen ja pyytää tietoja. Vasta vakavammassa tapauksessa alus voidaan tarkastaa tai ryhtyä oikeudellisiin toimiin, lupa tarvitaan lippuvaltion viranomaisilta.

– Lähtökohtaisesti alus on talousvyöhykkeellä samalla tavalla kuin se on kansainvälisellä merialueella. Se on lippuvaltionsa toimivallassa, jolloin alukseen puuttuminen tapahtuisi yhteydenotolla lippuvaltioon, Mäkelä sanoo.

Merenkulun vapautta kuvaa sekin, että ilmatilaloukkaukseen verrattava alue on pienempi. Alus saa edetä vapaasti toisen valtion aluemeren halki, jos se ei aiheuta rantavaltiolle haittaa tai jää vesille pyörimään.

Kyse on tuolloin kansainvälisen merioikeuden mukaan viattomasta kauttakulusta. Rantavaltio voi puuttua aluksen toimintaan, jos viattoman kauttakulun ehtoja rikotaan.

Venäjä-kytkös ei yllätä

Venäjän osallisuudella kaasuputken vaurioon spekuloidaan laajalti.

Turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut The Economist -lehden toimittaja Shashank Joshi kertoi eilen viestipalvelu X:ssä lähteisiinsä nojaten, että Newnew Polar Bearin miehistö olisi vaihdettu Kaliningradissa muutama päivä ennen kuin aluksen ankkuri osui Balticconnector-kaasuputkeen.

Väitettä ei ole vahvistettu. Sinänsä miehistön vaihtamisessa ei olisi mitään kovin poikkeuksellista.

Merenkulun lehtorin, merikapteeni Magnus Winbergin mukaan miehistön vaihtaminen myöskään juuri Kaliningradissa ei ole epätavallista. Miehistöä pyritään vaihtamaan satamissa, joista kotiinpaluu on edullisinta, merikapteeni kertoo.

Rahtiliikenteessä yksittäisillä aluksilla on harvoin vakituinen miehistö. Yleensä kuitenkaan koko miehistöä ei vaihdeta kerralla.

– Jos tulee täysin uusi miehistö tuntemattomalle laivalle, se on turvallisuusriski, Winberg sanoo.

Myös Turun yliopiston toimitusketjujen johtamisen apulaisprofessorin Tomi Solakiven mukaan miehistön vaihtaminen kesken matkan on tavallista ja Kaliningrad on alukselle monella tapaa looginen paikka pysähtyä.

– Tässä on taustalla ainakin jossain määrin Venäjän ja Kiinan yhteinen kuvio yrittää saada tavaraliikennettä Koillisväylällä liikkeelle, joten on varmaan loogista, että jos venäläistä ja kiinalaista tavaraa liikkuu, niin ne silloin pyörivät maiden omissa satamissa.

Sinänsä venäläisten kytkösten löytyminen kiinalaisaluksen taustalta ei olisi Solakiven mukaan yllätys.

– Meriliikenteen kuviot ovat monesti monimutkaisia. Laiva voi olla rekisteröitynyt jonnekin, omistaja ja operaattori muualle. Venäläiset ovat kiertäneet pakotteita ja pyrkineet piilottamaan rooliaan milloin missäkin. Tämäntyyppistä toimintaa on aika paljon meriliikenteessä, etenkin energian raaka-aineiden laivauksissa on puhuttu varjolaivastosta aikaisemminkin.

Venäjän ja Kiinan ”yhteisponnistus”

Venäjä-kytköksiä Newnew Polar Bear -aluksen taustalta ei tarvitse hakemalla hakea.

Venäjä ja Kiina ovat tiivistäneet viime aikoina yhteistyötään arktisella alueella ja pyrkivät nyt kehittämään yhdessä pohjoista merireittiä maiden satamien välillä.

KRP:n silmätikuksi noussut alus on hankkeen keihäänkärkiä ja sen matka halki Koillisväylän toteutettiin osittain maiden yhteistyössä.

Alus purjehti Pietarista Kiinaan heinäkuun alussa ja aloitti paluumatkansa elokuun lopulla. Kaliningradiin konttialus saapui tiistaina 3. lokakuuta, eli vain pari päivää ennen Balticconnector-kaasuputken vaurioitumista.

Kyseessä oli aluksen ensimmäinen edestakainen matka Pietarista Shanghaihin ja takaisin.

–Tämän aluksen matka on tavallaan ensimmäisiä askelia yhteisponnistuksessa kehittää reittiä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Harri Mikkola.

Merireitti Aasian satamista Itämerelle Jäämeren kautta on Mikkolan mukaan haastava. Olosuhteet ovat äärettömän vaikeat, eikä aluksia, jotka pystyvät operoimaan alueella, ole montaa.

Venäjän valtion omistama Rosatom esimerkiksi kertoikin kesällä tarjoavansa navigointitukea koillisväylällä liikennöiville kiinalaisaluksille.

Liikennöinti ”Jäämeren silkkitieksikin” kutsutulla koillisväylällä on vielä pienimuotoista.

Reittiä on Mikkolan mukaan käytetty pääasiassa Venäjän sisäiseen liikenteeseen. Ennen Venäjän hyökkäyssotaa sitä pitkin kulki aluksia myös Euroopan suuntaan, mutta pakotteiden myötä energiakaupan suunta on siirtynyt Venäjältä pikemminkin itään.

– Kun energiakauppa Venäjältä länteen katkesi, on Venäjästä on tullut entistä riippuvaisempi Kiinasta markkinana sekä teknologian ja rahoituksen antajana. He päästävät Kiinan yhä enemmän merialueelle, jota ovat hyvin mustasukkaisesti halunneet varjella, Mikkola sanoo.

Mikkolan mukaan ei kuitenkaan ole odotettavissa, että reitistä olisi tulossa merkittävää globaalin meriliikenteen valtimoa.

– Aikaikkuna, jolloin alueella pystyy operoimaan, on vain muutamia kuukausia vuodessa. Ilmastonmuutos sulattaa aluetta, ja luvassa on enemmän myrskyjä ja ahtojäitä.

