Punkit kestävät lähes kaiken – ne eivät pidä viileästä, mutta silloinkin niitä on syytä varoa

Tietoa punkista

Punkit kuuluvat hämähäkkilajeihin tai ovat niiden yksi alaluokista. Luonnossa punkkilajeja on yli 54 000 ja Suomessa niistä viihtyy noin 1500 eri lajia. Näistä vain kaksi on ihmiselle vaarallisia. Nämä kaksi punkkilajia levittävät ihmiselle vakavia tauteja borrelioosia ja puutiaisaivotulehdusta. Jälkimmäiseen eli puutiaisaivotulehdukseen ei ole olemassa lääkehoitoa, mutta sitä vastaan on kehitetty rokote. Borrelioosi hoidetaan antibiooteilla.