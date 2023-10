Beatles julkaisee viimeisen kappaleensa ensi viikolla – 70-luvun kasettinauhoitus hiottiin iskuun tekoälyn avulla

Yli viisikymmentä vuotta sitten hajonnut Beatles julkaisee viimeisen alkuperäisellä kokoonpanolla tehdyn biisinsä torstaina 2. marraskuuta, kertoo BBC.

Kappale nimeltä Now And Then on tehty John Lennonin 70-luvun kasettinauhoituksesta ja sitä on työstetty tekoälyn avulla.

Paul McCartney kertoi jo aiemmin kesällä BBC:lle, että hän ja Ringo Starr ovat työstäneet ennen julkaisematonta Lennonin demoa.

Forbes-lehden mukaan Lennonin äänestä saadan puhdas tekoälyn avulla, ja levyä voidaan miksata tavalliseen tapaan. Tätä tekniikkaa käytettiin aiemmin Beatlesin dokumentin Get Back -tuotannossa.

Ohjaaja Peter Jackson ja hänen tiiminsä kehittivät ohjelmiston, jonka avulla he pystyivät eristämään 1970-luvun monoäänitteitä yksittäisten instrumenttien ja laulun eristämiseksi.

Samaa tekniikkaa käytettiin viime vuonna, kun Revolver-albumista luotiin uusi miksaus. Tuottaja Giles Martinin mukaan ohjelmisto käytti tekoälyä erottamaan päällekkäiset äänet.

– Sen täytyy oppia, mikä on esimerkiksi John Lennonin kitaran ääni, ja mitä enemmän sille voi antaa tietoa, sitä paremmaksi se tulee, Martin kertoi BBC:lle.

Now And Then tulee olemaan mukana myös Beatlesin Red and Blue -albumien äskettäin remasteroiduissa versioissa, jotka julkaistaan ​​10. marraskuuta.