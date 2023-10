Joensuulaisessa lähiössä laitettiin rajat halloweenille, ja ratkaisua ylistetään

Toimittaja Petri Karvinen kertoo halloweenin juhlimisen epämääräisyydestä ja siitä, miten ongelma on Joensuussa ratkaistu. Video: Heikki Haapalainen / Yle

Halloweenin viettäminen on Suomessa epämääräistä: juhla on suosittu, mutta sille ei ole vakiintunutta päivämäärää. Joensuussa tilanne on ratkaistu kaupunginosan yhteisellä sopimuksella.

Kun lokakuun loppu lähestyy, joensuulainen Laura Kangas virittäytyy amerikkalaishenkiseen halloween-tunnelmaan.

Kolmilapsisen perheen perinteisiin kuuluu kodin koristeleminen ja karkki vai kepponen -kierroksilla käyminen.

– Lapsista se on hauskaa ja jännittävää. Suurin osa naapurustosta on ollut hienosti leikissä mukana, mutta ihan kaikki eivät ole tienneet, mistä on kyse, Kangas myöntää.

Avaa kuvien katselu Laura Kankaan tyttäret Lulu (vas.) ja Lilli Martiskainen ovat käyneet karkki vai kepponen -kierroksilla jo useana vuonna. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Kankaan mukaan halloween on noussut lyhyessä ajassa yhdeksi pienten lasten suosikkijuhlista. Ongelma on, ettei juhlalla ole vakiintunutta paikkaa suomalaisessa kalenterissa.

Tästä on kyse Yhdysvalloissa halloweenia juhlitaan lokakuun viimeisenä päivänä. Juhla on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti myös Suomessa, jossa se ei ole virallinen juhlapäivä. Halloweeniin kuuluu ns. karkki vai kepponen -kierros, jossa lapset kiertävät naamiaisasuissa ovelta ovelle, pyytäen karkkia. Jos karkkia ei heru, voi edessä olla lasten tekemä kepponen. Jotkut kokevat karkkikierrosten oikeaksi ajankohdaksi lokakuun viimeisen päivän. Toiset taas haluavat yhdistää kierroksen suomalaiseen pyhäinpäivään, joka on marraskuun alussa. Myös halloweenia edeltävä viikonloppu on suosittu ajankohta. Avaa

Käytännössä tilanne on johtanut siihen, että karkkikierroksilla on saatettu kiertää eri päivinä jopa viikon ajan. Näin on käynyt myös Marjalan kaupunginosassa, jossa Kangas asuu.

– Viime vuonna päätimme, että asiaan pitää saada tolkkua. Ihmiset kyllästyivät siihen, ettei yhtään voinut tietää, milloin sitä karkkia pitää olla tarjolla, idean äiti Anni Airaksinen-Lämsä Marjalan koulun vanhempainyhdistyksestä kertoo.

Kepposet on kokonaan kielletty

Tänä vuonna Joensuun Marjala viettää halloweenia tänään lauantaina 28. lokakuuta. Asiasta linjataan yhteisissä ohjeissa, jota on jaettu Facebookissa ja paikallisen koulun Wilmassa-viestintäjärjestelmässä.

Ohjeiden mukaan karkki vai kepponen -kierroksia saa tehdä vain taloihin, joiden ovet on merkitty halloween-koristeilla. Tällä vältetään tilanteet, joissa lasten saama vastaanotto ei ole suopea.

– Kaikki eivät pidä halloweenista, ja sitä pitää kunnioittaa. Linjasimme myös, että kierrokset lopetetaan puoli kahdeksalta illalla, Airaksinen-Lämsä kertoo.

Viime vuosina suomalainen halloween on noussut otsikoihin esimerkiksi runsaan ilkivallan myötä. Myös tämä otetaan Marjalan ohjeissa huomioon.

– Jos karkkia ei saa, kepposet pitää unohtaa. Esimerkiksi pyörän renkaiden puhkominen ei ole kepponen vaan ilkivaltaa, Airaksinen-Lämsä sanoo.

Ohjeita tarvitaan

Ajatus kokonaisen asuinalueen halloween-säännöistä on harvinainen, muttei ennenkuulumaton. Ennen Joensuuta samaa on kokeiltu ainakin Torniossa. Syystä tai toisesta tapa ei ole yleistynyt.

– Palaute on ollut ihastelevaa. Muilta asuinalueilta on kuulunut viestiä, että ensi vuonna tätä kokeillaan heilläkin, Anni Airaksinen-Lämsä kertoo Marjalan kokemuksista.

Yhdysvaltalaiset perinteet tuntevan Suomi-Amerikka -yhdistysten liiton toiminnanjohtaja Lena Grenat liittyy kehujien joukkoon. Grenatin mukaan Suomi ei ole vielä halloween-maa, joten ohjeita tarvitaan.

Avaa kuvien katselu Lena Grenat on asunut Yhdysvalloissa 20 vuotta. Nykyään hän johtaa Suomen ja USA:n ystävyysyhdistysten liittoa. Arkistokuva vuodelta 2020. Kuva: Petteri Juuti / Yle

– Uskon, että lähitulevaisuudessa halloween vakiintuu Suomessakin tietylle päivälle. Sitä odotellessa paikalliset sopimukset ovat varmasti järkeviä, Grenat sanoo.