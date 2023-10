Koraaninpolttaja Salwan Momika karkotetaan Ruotsista – ”Kuolen, jos minut lähetetään takaisin”

Ruotsissa useita Koraaneja polttanut irakilaismies Salwan Momika karkotetaan maasta, kertoi Ruotsin maahanmuuttovirasto torstaina TV4:n uutisille.

Viraston mukaan Momikalle myönnetään karkotuksen täytäntöönpanon esteiden vuoksi määräaikainen oleskelulupa ensi vuoden huhtikuun puoliväliin saakka. Täytäntöönpanon este on maahanmuuttoviraston viestintäpäällikön Jesper Tengrothin mukaan se, että Momika on vaarassa joutua kidutetuksi ja epäinhimillisesti kohdelluksi, jos hän palaa kotimaahansa.

Tengrothin mukaan Momika karkotetaan, koska hän antoi aiemmassa oleskelulupahakemuksessaan virheellisiä tietoja suojeluntarpeensa perusteista.

- En aio ottaa kantaa siihen, miksi tai miten tiedot olivat virheellisiä, koska se on salassa pidettävää, Tengroth sanoi TV4:lle.

Karkotuksen lisäksi Momikalle on määrätty viiden vuoden paluukielto Ruotsiin.

”Aion elää ja kuolla Ruotsissa”

Momika kertoi ruotsalaiselle uutistoimisto TT:lle, ettei aio lähteä maasta.

- Aion elää ja kuolla Ruotsissa. Maahanmuuttoviraston päätös vaarantaa henkeni. Aion valittaa päätöksestä. Epäilen, että maahanmuuttovirastoa on painostettu poliittisesti, Momika sanoi TT:lle.

- He haluavat minun lähtevän maasta, kun oleskelulupani päättyy huhtikuussa. He käskivät minun etsiä maan, joka voi ottaa minut vastaan, muuten se on Irak.

Momika uskoo, ettei maahanmuuttovirastolla ole perusteita hänen karkottamiselleen.

- Se, että olisin antanut virheellisiä tietoja, ei pidä paikkaansa. En ymmärrä, miten he voivat tehdä tämän. Olen avoimesti seissyt Israelin takana ja polttanut Irakin lipun. Kuolen, jos minut lähetetään takaisin Irakiin, Momika sanoi TV4:lle.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Momika rekisteröitiin huhtikuussa 2021 maahanmuuttajaksi Ruotsiin ja sai sitten kolmen vuoden oleskeluluvan.

Parin viime vuoden aikana Momika on polttanut useita Koraaneja eri puolilla Ruotsia. Tapauksista otetut kuvat ja videot ovat levinneet ympäri maailmaa ja herättäneet kritiikkiä useissa muslimimaissa.

Momika itse on sanonut, että hänen tavoitteenaan on ollut Koraanin kieltäminen Ruotsissa.