Saamen kielitekopalkinto myönnettiin Lapin hyvinvointialueelle

Saamelaiskäräjien Saamen kielineuvosto on myöntänyt Saamen kieliteko -palkinnon Lapin hyvinvointialueelle.

Saamen kielineuvosto perustelee päätöstään sillä, että Lapin hyvinvointialue on aivan toimintansa perustamisesta lähtien ottanut huomioon saamen kielet organisaatiossaan ja toiminnassaan. Se rakentaa saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia palveluita johdonmukaisesti kiinteänä osana toimintaansa ja organisaatiota.

Lapin hyvinvointialue on perustanut saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen kehittämispäällikön ja palvelupäällikön virat sekä palkannut koltan-, inarin ja pohjoissaamen kielityöntekijät. Myös Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakunnan toiminta tukee saamen kielten asemaa ja kielellisten oikeuksien toteutumista.

Saamen kielineuvosto haluaa palkinnolla kannustaa Lapin hyvinvointialuetta kehittämään yhä edelleen ja vahvistamaan saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia palveluitaan.

– Toivon sydämestäni, että Lapin hyvinvointialueen esimerkki kannustaa myös muita viranomaisia ja yhteisöjä ottamaan työssään huomioon saamen kielet ja saamen kielilain velvoitteet, ja että saamen kieli tulee olemaan muillakin toimijoilla jo alusta asti sisäänrakennettu itsestäänselvyys, sanoo Saamen kielineuvoston puheenjohtaja Tauno Ljetoff Saamelaiskäräjien tiedotteessa.

Avaa kuvien katselu Saamen kielitako -palkintona on kiisa, jonka on valmistanut saamenkäsityöosaaja ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opettaja Arto Saijets. Kuva: Aslak Paltto / Yle

Saamen kieliteko -palkinnon tarkoitus on antaa tunnustusta saamenkielisten palvelujen ja saamen kielen aseman edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä Suomessa. Saamen kielellä tarkoitetaan pohjois-, inarin- ja koltansaamea. Ensisijaisesti palkinto myönnetään viranomaisille ja yhteisöille ja vain erityisperusteluin yksityishenkilöille.

Palkinto myönnetään kerran vaalikaudessa saamen kielineuvoston päättämänä ajankohtana.

Kyseessä on taidepalkinto, jonka tekemisestä vastaa Sámi Duodji -yhdistyksen valitsema saamelaistaiteilija tai -käsityöntekijä. Tällä kertaa palkintona on kiisa, jonka on valmistanut saamenkäsityöosaaja ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opettaja Arto Saijets.

Palkinnonjakotilaisuus on alkanut Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa kello 10.30. Tilaisuutta voi seurata suorana Sajoksen suorasta verkkolähetyksestä.