Pieni metallisuutin petti – nyt vesi muhii yhden Suomen suurimman puukirkon rakenteissa

Heinäveden kirkon parvella on jo viikon puhaltanut useita kuivaimia. Niitä tarvitaan, etteivät puuosien vauriot enää pahene vesivahingon jäljiltä, koska vettä tihkuttaa edelleen katon läpi märistä eristeistä.

Kirkon sammutusjärjestelmä rikkoutui viikko sitten. Vettä valui sisäkaton läpi tuhansia litroja alas kirkkosaliin. Korjattavaa riittää kuukausiksi, eikä urakan hintalappu ole vielä selvillä.

Karelian vahinkopalvelut -yhtiön tekemässä kartoituksessa kävi ilmi, että vahingon aiheutti yhden suuttimen pettäminen sprinklerijärjestelmässä. Vesi aiheutti mittavia vaurioita 1890–luvulla valmistuneessa puukirkossa.

– Vahinkohan on suuri. On myös epätavallista, että sprinklerijärjestelmä valuttaa vettä. Lisäksi haasteena on vanha ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, toteaa vahinkokartoituksen tehnyt Tuomas Rintala.

Veden peitossa ollutta pinta-alaa on noin 600 neliömetriä ullakolta kirkkosalin lattialle.

Vahinko tapahtui kirkon sivulaivassa, eivätkä urut, alttari tauluineen tai kattokruunut vaurioituneet.

Avaa kuvien katselu Heinäveden kirkko on yksi Suomen suurimmista puukirkoista. Josef Stenbäckin suunnittelemalla rakennuksella on pituutta 40 ja leveyttä 30 metriä ja sisälle mahtuu noin 1600 ihmistä. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Kastuneita puurakenteita pitää purkaa ja uusia

Korjaustoimet alkavat märkien eristeiden poistamisella yläpohjasta, jossa vuoto tapahtui, ja josta vesi valui alaspäin vahingoittaen rakenteita. Työn tekee heinäveteläinen rakennusyritys.

Sisätilojen eli kirkkosalin puurakenteiden ja lattian korjaus alkaa myöhemmin. Tästä suuremmasta urakasta on tulossa kilpailutus.

Korjausten arvioidaan kestävän kuukausia. Kastuneita puurakenteita joudutaan myös purkamaan ja uusimaan.

– Hirsiseinät pystyy korjaamaan kuivaamalla, mutta esimerkiksi parven lattiassa, sisäkattorakenteissa ja kirkkosalin lattiassa laajuus maksaa. Työalue on kohtalaisen iso, Tuomas Rintala toteaa.

Kaikkiaan korjaustöiden hintalappu noussee vähintään kymmeniin tuhansiin euroihin.

Heinävesi kuuluu Liperin seurakuntaan. Seurakunta oli vakuuttanut kirkon Lähi-Tapiolan kautta.

Seurakunnan talouspäällikkö Harri Nousiainen kertoo, että vahingot korvaa palovakuutus, koska kyse oli sammutusjärjestelmän viasta. Seurakunnan omavastuu on 2 000 euroa.

Sammutusjärjestelmä oli vuosihuollettu vasta syyskuussa, eikä koekäytössä ilmennyt ongelmia.