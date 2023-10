Näin Ylilauta on tuottanut rahaa omistajilleen veroparatiisissa

Keskustelufoorumi Ylilauta on tuonut omistajilleen hyvät tulot muun muassa nettikasinoita mainostamalla. Poliisin mukaan mainostus on rikkonut arpajaislakia.

Tunnettu keskustelufoorumi Ylilauta on tuonut omistajilleen viime vuosina huomattavat tulot veroparatiiseissa.

Ylilauta muuttui äskettäin osin maksulliseksi. Muutosta perusteltiin käyttäjille tarpeella lisätä foorumin tuomia tuloja.

Tilinpäätösten perusteella Ylilaudan omistava Lauta Media Ltd näyttää kuitenkin olleen omistajilleen varsin tuottoisa. Yhtiö on esimerkiksi maksanut osinkoina 3,8 miljoonaa euroa viiden viime vuoden aikana.

Lauta Media Ltd on rekisteröity Maltalle. Yhtiön suurin yksittäinen omistaja on Gibraltarille rekisteröity Goldhill Holdings Ltd. Sen omistaa puolestaan Ylilaudan perustaja Aleksi Kinnunen, joka käyttää nimimerkkiä Sopsy.

Loput osakkeista on jaettu neljän suomalaismiehen kesken, joita yhdistää Maltalla toimiva nettikasinojen markkinointiin keskittynyt Good Game Ltd.

Poliisi: Mahdollisesti lainvastainen tulonlähde

Ylilauta perustettiin vuonna 2011. Sillä on ristiriitainen maine, koska esimerkiksi rasistinen ja äärioikeistolainen sisältö on saanut rehottaa anonyymillä sivustolla suhteellisen vapaasti.

Ylläpidon mukaan foorumilla on kuukausittain 2,5 miljoonaa käyttäjää.

Ylilauta tuottaa tuloja omistajilleen muun muassa myymällä sivustolta mainostilaa.

Suuri osa Ylilaudan mainoksista markkinoi ulkomaisia nettikasinoita. Moni mainostajista ostaa näkyvyyttä myös Good Game Ltd:n nettisivustolta Bojoko.comista.

Poliisihallitus pitää Ylilaudalla näkyviä mainoksia mahdollisesti Suomen arpajaislain vastaisena. Ulkomaisten nettikasinoiden mainostaminen Suomessa on kiellettyä.

Poliisihallitus on lähettänyt Lauta Medialle aiheesta selvityspyynnön vuonna 2021 ja uudelleen tänä syksynä. Ylilaudan omistaja ei ole vastannut määräaikaan mennessä kumpaankaan selvityspyyntöön.

”Lauta Media markkinoi hallinnoimillaan verkkosivustoilla rahapelejä Suomen arpajaislain vastaisesti siten, että markkinointi kohdistuu nimenomaan Suomeen ja Suomessa oleskeleville kuluttajille”, MOT:n näkemässä selvityspyynnössä todetaan.

Poliisihallitus voi halutessaan määrätä rahapelin markkinoijalle uhkasakon. Lisäksi poliisi voi esittää vähintään 10 000 euron seuraamusmaksua markkinaoikeuteen.

Ylilauta siirtyi kasinomiesten omistukseen 2017

Foorumin alkuaikoina Sopsy eli Aleksi Kinnunen omisti sen tiettävästi kokonaan. Hän myi enemmistön sivustosta vuonna 2017. Tuolloin Maltalle perustettiin Lauta Media, joka edelleen omistaa Ylilaudan.

Jo Lauta Median perustamisasiakirjassa osakkeiden enemmistö on kolmella suomalaismiehellä, joita yhdistää Maltalla toimiva Good Game Ltd -yhtiö. Nykyään Lauta Mediassa on mukana pienellä osuudella myös neljäs suomalaismies.

Good Gamen liiketoiminta perustuu nettikasinoihin liittyvään kumppanuusmainontaan. Se myy nettisivuillaan näkyvyyttä kasinoille ja julkaisee niistä arvioita.

Julkisuuteen annettujen haastatteluiden perusteella liiketoiminta on ollut tuottoisaa. Vuonna 2019 silloinen toimitusjohtaja Toni Halonen kertoi yhtiön myyneen yhden omistamansa verkkotunnuksen Suomessa 15 miljoonalla eurolla.

Maltan kaupparekisteritietojen mukaan Halonen on toiminut Kinnusen ohella myös Lauta Median johtajana, kunnes erosi vuonna 2022.

Ex-liikekumppani: Uhkapelimainonta kiinnosti sen tuottojen vuoksi

Dokumentaristi Sami Kieksi oli mukana Ylilaudan toiminnassa vuonna 2015. Kieksin mukaan hän keskusteli Aleksi Kinnusen kanssa järjestelystä, jossa tämä myisi Kieksille puolet yhtiöstä. Silloinen kauppahinta olisi ollut noin 25 000 euroa.

Kauppa kuitenkin kaatui erimielisyyksiin foorumin kehittämisestä. Vähitellen Kieksi siirtyi syrjään Ylilaudalta.

– Olisin halunnut kehittää Ylilautaa yhteiskunnallisempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan, niin ettei sivustoa olisi koettu vessan seinäksi. Käsitin, että Aleksi halusi sivuston muistuttavan enemmän 4chania, Kieksi sanoo.

4chan on maailman kenties tunnetuin anonyymi kuvalauta, ”Amerikan Ylilauta”. Myös sillä on suomalaisen serkkunsa tapaan ristiriitainen ja rääväsuinen maine.

Kieksin mukaan Kinnunen oli jo 2010-luvun puolivälissä kiinnostunut uhkapelimainonnasta Ylilaudalla, koska sivusto ei tuottanut kävijämääräänsä nähden tarpeeksi.

Ylläpito: Enemmistö veroista maksetaan Suomeen

Avaa kuvien katselu MOT selvitti Lauta Median taloustietoja Maltan ja Gibraltarin kaupparekistereistä. Yhtiö on julkaissut tietoja rajatusti, mutta on kertonut esimerkiksi jaettujen osinkojen määrän. Kuva: Matti Kurkela / Yle

MOT pyysi Ylilaudan perustaja Aleksi Kinnuselta haastattelua tähän juttuun. Sivuston ylläpitäjältä tulleen nimettömän sähköpostivastauksen mukaan Ylilauta ei vastaa haastattelupyyntöihin ”muiden toimittajien aiemmin meihin kohdistaman toiminnan vuoksi”.

Ylilaudan ylläpito vastasi kuitenkin joihinkin MOT:n lähettämiin kysymyksiin sähköpostitse.

Ylläpidon mukaan Lauta Media on rekisteröity Maltalle, koska kaikki omistajat asuivat perustamisen aikaan Maltalla. Omistuksen kierrättämisessä Gibraltarin kautta ”ei ole kyse piilottelusta”. Ylläpito ei vastannut jatkokysymykseen siitä, mistä sitten on kyse.

Malta ja varsinkin Gibraltar ovat veroparatiisin maineessa muun muassa matalan yritysverotuksen vuoksi. Maltalaiset, ulkomailta omistetut yhtiöt ovat oikeutettuja huomattaviin veroetuihin. Tämä ei tarkoita, että toiminnassa olisi jotain laitonta.

Ylilaudan ylläpito väittää, että ”äkkiseltään jopa noin 80 prosenttia” liiketoimintaan liittyvistä veroista päätyy Suomeen. MOT:n pyynnöstä huolimatta ylläpito ei tarkentanut väitettä.

Yhtiön omistuksesta alle puolet eli noin 47 prosenttia on Suomeen rekisteröidyissä holdingyhtiöissä.

Lisäksi esimerkiksi Kinnusella itsellään ei ole ollut Suomessa juuri lainkaan verotettavia tuloja viime vuosina.

Ylilaudan ylläpito korostaa, että foorumi ei ole muuttunut kokonaan maksulliseksi. Toiminnot ovat ilmaisia ja ainoastaan vanhat keskustelut ovat vain kultajäsenien saavutettavissa. Kultajäsenyyden voi myös saada ilmaiseksi, esimerkiksi olemalla aktiivinen käyttäjä.