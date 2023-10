Vastasyntyneiden ihania kettupeittoja lähti vanhempien matkaan sairaalasta ja kuvia ilmestyi someen, nyt osan omatunto alkoi soimata

Tällaisia kettupeittoja on kadonnut sairaalasta.

Peittoja saa edelleen palauttaa takaisin Tampereella. Peittoja on voinut kadota myös muualla Suomessa.

Ainakin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on tänä syksynä kadonnut vastasyntyneiden vauvojen kettupeittoja.

Asiasta kertoi ensin Aamulehti, jonka mukaan peittoja ei katoamisten vuoksi ole enää riittänyt kaikille vauvoille. Sairaalassa on kuitenkin huomattu, että kettupeittoja on näkynyt sosiaalisen median kuvissa. Peittoja ei voi ostaa mistään omaan käyttöön.

Osastonhoitaja Tuija Leppä vahvistaa Ylelle, ettei peittoja ole saatu tilattua niin paljon kuin tarvitsisi. Pirkanmaan hyvinvointialue vuokraa peitot tekstiilihuoltopalveluja tarjoavalta Sakupelta.

Kadonneiden peittojen lukumäärää ei tiedetä.

Osan omatunto alkoi soimata

Aamulehden jutun jälkeen alkoi tapahtua.

– Muutama peitto on palautunut eilisen aikana. Ehkä pieni pisto on tuntunut ja lyhytaikainen laina on jäänyt lyhyeksi, Leppä sanoo.

Sairaala toivoo edelleen ihmisten palauttavan kettupeiton takaisin, jos sellainen on lähtenyt mukaan. Palauttajista ei tehdä rikosilmoituksia.

– Jos kotona on vahingossa kettupeitto, voi sen tuoda sairaalaan D-rakennuksen infoon tai osastoille.

Samoja peittoja käytetään Kuopiossa ja Joensuussa, missä peittojen ei ole havaittu hävinneen.

– Kuosi on kyllä tosi ihana, se varmaan viehättää monia, Pohjois-Savon hyvinvointialueen viestintäassistentti Kirsi Karttunen kertoo.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta vastataan, ettei Siun soten lastenkeskuksessa kysyisiä peittoja ole vastasyntyneiden, vaan isompien lasten koossa käytössä. Peitot ovat säilyneet lastenkeskuksessa eikä niitä ole viety.

Kuosin ihanuus ja muita syitä

Sakupen tekstiilipäällikkö Ulla Lappalainen tunnistaa ongelman. Sakupelle tuli tieto alkuviikosta, että sen vuokraamia kettupeittoja ilmestyi somekuviin. Kuvia ei ole otettu sairaalassa.

– Tämä on tosiaan ikävä tosiasia ja niitä katoaa myös muiltakin Sakupen asiakkailta. Tällä hetkellä Sakupella ei ole tarkkaa määrää kadonneista peitoista, mutta saamme sen kyllä selvitettyä.

Avaa kuvien katselu Peittoja sairaaloille vuokraava Sakupe selvittää mikrosiruista, paljonko peittoja on kadonnut. Kuva: Sakupe

Peitoissa on mikrosiru, jolla valvotaan peittojen kiertoa. Vastaava siru on vuokrattavissa työvaatteissa. Mikrusiruista näkyy, jos peitot ovat jääneet palautumatta. Sakupe tutkii parhaillaan asiaa.

– Täsmällistä osoitetta peitolle emme saa selville.

Siru kertoo kuitenkin, onko peitto palautunut esimerkiksi pesulaan.

Lappalainen arvioi, että perheiden taloudellinen tilanne voi olla yksi syy peittojen katoamisiin.

– Kuosin ihanuus on varmasti yksi syy nyt tähän katoamiseen ja tällainen vauvan ensimmäinen käyttämä tuote tuntuu monesti tärkeältä, Lappalainen sanoo.

Korjaus kello 12.16 kettupeittoja voi palauttaa D-rakennuksen infoon, ei B-rakennuksen.