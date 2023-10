Susipelko varjostaa syksyn hirvenmetsästystä – ”Koiran haukku on kuin vellikellon kutsu sudelle”

Ilmoituksia koiran kimppuun käyneestä sudesta on tehty Riistakeskus Pohjanmaan alueella tänä vuonna jo kaksinkertainen määrä viime vuosien keskiarvoon verrattuna.

Metsästysseuran hirvijahti sai Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla lokakuun puolivälissä synkän sävyn. Jahtiporukka oli vain vajaan kilometrin päässä paikasta, jossa susi raateli metsästyskoiran hengiltä.

Matti Kärnä oli lähtenyt maastoon koiransa Akun kanssa. Tarkoitus oli treenata jänistä ja kaurista ajavaa dreeveriä.

Ajotilanne tulikin nopeasti, mutta yhtä nopeasti hiljeni myös koiran haukku. Matti Kärnän mukaan kaikki tapahtui viidessä minuutissa.

Koira ei ehtinyt isännästä kuin sadan metrin päähän ennen kuin päätyi suden suuhun.

– Tässä touhussa ei ole enää mitään järkeä, sanoo Kärnä.

Lähellä ollut hirviporukka sai tiedon tapahtuneesta nopeasti.

– Puhelimet piippasivat ja viranomaisilta tuli SRVA- eli suurriistavirka-apuhälytys. Tieto kulki nopeasti. Keräsimme omat koirat ja lopetimme hirvenpyynnin sillä alueella, Kauhavan metsästysseuran puheenjohtaja Erkki Seikkula kertaa tapahtumia.

Avaa kuvien katselu Tapahtuneen jälkeen porukka siirtyi toiselle jahtipaikalle runsaan kymmenen kilometrin päähän, kertoo Erkki Seikkula. Kuva: Päivi Rautanen / Yle

Pelko susien ilmaantumisesta on saanut metsästäjät valppaiksi. Koirat pyritään pitämään mahdollisimman lähellä, ja passimiesten rinki on tiivistynyt.

Seura oli jo ennen jahdin alkua pyrkinyt monin keinoin varmistamaan, että susiriski olisi mahdollisimman pieni.

– Koiran haukku on kuin vellikellon kutsu sudelle, Seikkula kuvaa tilanteen herkkyyttä.

Riistavahinkoilmoitukset ministeriölle kasvussa

Maa- ja metsätalousministeriön riistavahingot.fi-sivuston mukaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta on tehty tänä vuonna seitsemän vahinkoilmoitusta susien hyökkäämisistä koirien kimppuun.

Vahinkolistalla ei ole vielä Jurvan viime sunnuntaista metsästyskoiran kuolemaa.

Lisää: Susi tappoi metsästyskoiran Jurvassa – Omistaja tiesi heti, mitä oli käynyt: ”Sieltä kuului kauhea parku ja murinaa”

Viiden viime vuoden aikana alueelta on tullut yhteensä 19 vastaavaa vahinkoilmoitusta eli keskimäärin vajaa neljä per vuosi.

Luonnonvarakeskuksen tuoreimman arvion mukaan Riistakeskus Pohjanmaan alueella liikkuu kuusi susilaumaa, kertoo Pohjanmaan riistapäällikkö Mikael Luoma.

– Nuoria susia liikkuu nyt paljon. Havaintoja on tullut myös sellaisilta alueilta, joilla susia ei ole aikaisemmin ollut, sanoo Luoma.

Luoma tietää, että muutamat alueen seurat ovat jo lopettaneet syksyn hirvenmetsästyksen. Syy ei ole kuitenkaan susissa, vaan hirvet on saatu kaadettua parissa viikonlopussa.

– Vaikka susikeskustelua on ollut paljon, hirvenmetsästys on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla luvista on käytetty noin puolet, Lapualla esimerkiksi jo 70 prosenttia.

Mikael Luoman mukaan Riistakeskuksen tavoitteena ei edes ole, että metsästäjät ja seurat käyttäisivät luvat sataprosenttisesti.

– Sellainen 70–75 prosenttia on hyvä määrä.

Metsästäjillä tahto viedä jahti loppuun

Kauhavan metsästysseuran hirviporukka on tapahtuneesta huolimatta palannut metsälle.

– Ajattelimme, että hirvet pitää pyytää suunnitellusti. Lupamääriä arvioitaessa huomioidaan hirvien aiheuttamat liikenneonnettomuudet sekä maa- ja metsätaloudelle aiheutuneet vahingot. Hirvikantaa on hoidettava, Erkki Seikkula perustelee.

Avaa kuvien katselu Kalle Ruotsalan tiedossa ei ole, että mikään porukka olisi jättänyt jahtia kesken susien takia, mutta yksittäisiä metsästyskoiria on jätetty kotiin. Kuva: Päivi Rautanen / Yle

Seudun hirvimetsillä on tapahtunut tänä syksynä myös läheltä piti -tilanteita, sanoo Härmän riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kalle Ruotsala.

– Pari kertaa on ollut veitsenterällä. Susi on ollut vain muutamien satojen metrien päässä koirista ja metsästäjistä. Tilanteet on tiedostettu vasta jälkeenpäin, Kalle Ruotsala selvittää.

”Sudesta on tullut pyhä eläin”

Ruotsala kertoo petosyhdyshenkilöiden merkkaamien susihavaintojen yltäneen tänä vuonna jo samaan määrään, mitä Härmän riistanhoitoyhdistyksen alueella ja lähikunnissa on ollut viiden viime vuoden aikana yhteensä.

Havainnot ovat olleet lähes päivittäisiä, ja susia on ollut liikkeellä myös päiväaikaan.

– Susi on astellut pellolle seuraamaan rehuntekoa, jolkotellut rataa pitkin Härmän asemalle ja suunnannut sieltä lähelle uutta asuntoaluetta, Kalle Ruotsala kertoo esimerkkejä.

Sekä Ruotsala että Seikkula ovat sitä mieltä, että susitilanne vaatii toimia. Miesten mukaan suden paikka on erämailla, ei asutuksen lähellä.

– Metsästäjien mielestä susi kyllä kuuluu Suomen luontoon, mutta nyt sudesta on tullut Suomessa pyhä eläin, jonka kantaa ei saisi hoitaa. Vaatiiko se henkilöuhrin – että susi vie lapsen koulupysäkiltä tai jotakin muuta – ennen kuin asenteet muuttuvat? Erkki Seikkula kysyy.